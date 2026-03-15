Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thiers

Tête de listeListe
Stéphane Rodier
Stéphane Rodier Liste divers gauche
Génération Thiers 2026
  • Stéphane Rodier
  • Thaïs Marques
  • Pierre Contie
  • Sandrine Ossedat
  • David Derossis
  • Martine Munoz
  • Christophe Manka
  • Catherine Paput
  • Mehdi Pegeon
  • Isabelle Furegon
  • Rasim Altuntas
  • Camélia Aouni
  • Pierre Sureda
  • Françoise Korczeniuk
  • Michel Combronde
  • Stéphanie Gauthier
  • Eric Cournut
  • Sandrine Bouvard
  • Beytullah Yilmaz
  • Chantal Rizzo
  • Pascal Thirioux-Raucourt
  • Chantal Thibur
  • Thierry Barthélémy
  • Alexandra Bion
  • Guillaume Reboul
  • Valérie Bouchy
  • Omer Aslan
  • Christèle Guat
  • Maxime Mevial
  • Monique Moreno
  • Steve Georget
  • Patricia Bostmambrun
  • Claude Gouillon-Chenot
Francis Roux
Francis Roux Liste divers centre
Mieux vivre à Thiers
  • Francis Roux
  • Lawrence Jullien de Pommerol
  • Bernard Duniat
  • Anne Le Bras
  • Louis-Emmanuel Bodinat
  • Claire Lopez
  • Abdelouahab Bouyoucef
  • Karine Legrand
  • Siome Sekhari
  • Palmyre Sannajust
  • Christophe Capron
  • Martine Bermudez
  • Duran Yilmaz
  • Laetitia Bernard
  • Henri-Louis Fayet
  • Delphine Bouysse
  • Roger Morand
  • Clothilde Jourdain
  • Mehmet Ali Yilmaz
  • Patricia Musler
  • Jean-François Auroy
  • Cristelle Dalbos
  • Vincent Piedgrand
  • Serap Alp
  • Christophe Sauzedde
  • Cécile Minchin
  • Bruno Barges
  • Farida Laïd
  • Yoann Bentejac
  • Christine Fournial
  • Benoit Geneix
  • Laurence Cassol
  • Christian Delavier
  • Léa Pfister
  • Jean-François Martin
Philippe Barrau
Philippe Barrau Liste divers gauche
Thiers 2026
  • Philippe Barrau
  • Isabelle Lavest
  • Gérard Bloc
  • Hanife Ozkan
  • Eddy Duport
  • Sandrine Ducos
  • Akim Bani
  • Catherine Helligar
  • Didier Cheze
  • Monica Thuel-Chassaigne
  • Yvan Trait
  • Saliha Boulil
  • Jean Ferrier
  • Marie-Lise Vergne
  • Didier Buze
  • Célia Aouni
  • Serge Seychal
  • Christine Vidal
  • Franck Chassangre
  • Florence Grindatto
  • Jérôme Saubin
  • Marie-Claire Archimbaud
  • Claude Pegeon
  • Malika Dorbani
  • José Pinheiro
  • Céline Bloc
  • Pierre Grissolange
  • Antoinette Boyer
  • Lionel André
  • Madeleine Gorce
  • Denis Cornet
  • Annie Chevaldonné
  • Claude Servy
  • Gisèle Roudier
  • Jean-Pierre Tatri
Romain Maurin
Romain Maurin Liste divers gauche
Thiers, osons le changement
  • Romain Maurin
  • Sabrina Fernandez
  • Christophe Menager
  • Soumaya Maajem
  • Gérard de Vallée
  • Florence Thomson
  • José Teixeira
  • Marie-Noëlle Sevrin
  • Guillaume Paris
  • Gul Demir
  • Julien Ferreira
  • Stéphanie Mignonat
  • Emirhan Bozdag
  • Amel Zaouali-Dridi
  • Olivier Lathuilière
  • Stéphanie Marionon
  • Mickael Teixeira
  • Chantal Fontanet
  • Alexandre Castillo
  • Khedidja Boubechtoula
  • Charlie Gonzalez
  • Nuriye Demir
  • Michaël Rimbault
  • Marjolaine Ribeiro
  • Franck Pitelet-Faure
  • Odile Vernay
  • Ludovic Pierre
  • Eva Mourlon
  • Philippe Ranval
  • Cynthia Theuil
  • Jean Gros
  • Marie Claude Chauvin
  • Dominique Badaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Rodier
Stéphane Rodier (24 élus) Generation thiers 		1 468 43,39%
  • Stéphane Rodier
  • Hélène Boudon
  • Claude Gouillon-Chenot
  • Sophie Delaigue
  • David Derossis
  • Isabelle Furegon
  • Pierre Contie
  • Catherine Paput
  • Tahib Adjimi
  • Monique Pradat-Durand
  • Sylvain Herman
  • Martine Munoz
  • Didier Sturma
  • Lisa Asar
  • Michel Combronde
  • Bétul Simsek
  • Vincent Petitjean
  • Monique Moreno
  • Pascal Thirioux-Raucourt
  • Patricia Bostmambrun
  • Pierre Sureda
  • Pépa Caenen
  • Thierry Barthelemy
  • Michelle Magnol
Eric Boucourt
Eric Boucourt (6 élus) Mieux vivre a thiers 		1 287 38,04%
  • Eric Boucourt
  • Régine Beal
  • Francis Roux
  • Serap Alp
  • Yoann Bentejac
  • Farida Laid
Abdelhraman Meftah
Abdelhraman Meftah (3 élus) Osons ensemble thiers 2020 		628 18,56%
  • Abdelhraman Meftah
  • Claire Joyeux
  • Tahar Bouanane
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 43,39%
Taux d'abstention 56,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 475

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Rodier
Stéphane Rodier Generation thiers 		1 175 35,82%
Eric Boucourt
Eric Boucourt Mieux vivre a thiers 		1 034 31,52%
Abdelhraman Meftah
Abdelhraman Meftah Ensemble pour thiers 2020 		572 17,43%
Tahar Bouanane
Tahar Bouanane Osons thiers ! 		280 8,53%
Julien Romero
Julien Romero Thiers : réunir pour agir 		219 6,67%
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 42,50%
Taux d'abstention 57,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 404

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Nowotny
Claude Nowotny (25 élus) Ensemble pour thiers 		2 655 51,47%
  • Claude Nowotny
  • Carine Brodin
  • Abdelhraman Meftah
  • Nicole Giry
  • Stéphane Rodier
  • Françoise Chassangre
  • Claude Gouillon-Chenot
  • Hanifé Ozkan
  • Thierry Barthelemy
  • Martine Munoz
  • Paul Sabatier
  • Hélène Boudon
  • Jean-Pierre Mouchardias
  • Marjorie Palasse
  • Gérard Baurez
  • Saliha Boulil
  • Rachid Douffi
  • Marie-Noëlle Bonnard
  • Claude Pegeon
  • Christine Bloc
  • Philippe Barrau
  • Sonia Kernani
  • Lionel Andre
  • Muriel Sorais
  • Alain Houchou-Bignalet
Thierry Deglon
Thierry Deglon (8 élus) Fiers de thiers 		2 503 48,52%
  • Thierry Deglon
  • Laetitia Mendyka
  • Hugues Watin Augouard
  • Jacqueline Malochet
  • Denis Guérin
  • Farida Laïd
  • Yves Polese
  • Marie-Michelle Bayle
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 67,54%
Taux d'abstention 32,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,45%
Nombre de votants 5 398

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Deglon
Thierry Deglon Fiers de thiers 		1 860 38,27%
Claude Nowotny
Claude Nowotny Ensemble pour thiers 		1 453 29,89%
Hervé Torregrosa
Hervé Torregrosa Thiers gauche citoyenne "bien vivre a thiers !" 		833 17,13%
Tahar Bouanane
Tahar Bouanane Osez thiers 		714 14,69%
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 64,73%
Taux d'abstention 35,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,07%
Nombre de votants 5 174

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