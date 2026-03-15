Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Thiers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Thiers
13:46 - Les impôts à Thiers : une dynamique en hausse ces dernières années
Si l'on observe la fiscalité de Thiers, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,91 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 657 500 euros. Une recette bien loin des 2,20664 millions d'euros (2 206 640 € très exactement) engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Thiers atteint désormais 51,54 % en 2024 (contre 23,20 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Thiers s'est chiffrée à environ 1 445 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 910 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste "Generation Thiers" grande gagnante des dernières élections à Thiers
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont toujours conditionnés par le résultat du dernier scrutin communal à Thiers. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Stéphane Rodier (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 1 175 suffrages (35,82%). Derrière, Eric Boucourt (Divers droite) a rassemblé 31,52% des bulletins valides. Avec un écart aussi réduit, la configuration du 2ème tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Stéphane Rodier l'a finalement emporté avec 1 468 bulletins (43,39%), face à Eric Boucourt avec 1 287 votants (38,04%) et Abdelhraman Meftah réunissant 18,56% des bulletins. L'affrontement a tenu toutes ses promesses avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 293 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde responsabilité de recomposer une coalition plus compétitive ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les municipales à Thiers ont lieu aujourd'hui
Les municipales sont l'occasion pour les Français de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur commune. À Thiers et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Stéphane Rodier a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Thiers. Sachez également que les 9 bureaux de vote de la ville de Thiers ferment à 18 h pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats à Thiers dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thiers
|Tête de listeListe
|
Stéphane Rodier
Liste divers gauche
Génération Thiers 2026
|
|
Francis Roux
Liste divers centre
Mieux vivre à Thiers
|
|
Philippe Barrau
Liste divers gauche
Thiers 2026
|
|
Romain Maurin
Liste divers gauche
Thiers, osons le changement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Rodier (24 élus) Generation thiers
|1 468
|43,39%
|
|Eric Boucourt (6 élus) Mieux vivre a thiers
|1 287
|38,04%
|
|Abdelhraman Meftah (3 élus) Osons ensemble thiers 2020
|628
|18,56%
|
|Participation au scrutin
|Thiers
|Taux de participation
|43,39%
|Taux d'abstention
|56,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 475
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Rodier Generation thiers
|1 175
|35,82%
|Eric Boucourt Mieux vivre a thiers
|1 034
|31,52%
|Abdelhraman Meftah Ensemble pour thiers 2020
|572
|17,43%
|Tahar Bouanane Osons thiers !
|280
|8,53%
|Julien Romero Thiers : réunir pour agir
|219
|6,67%
|Participation au scrutin
|Thiers
|Taux de participation
|42,50%
|Taux d'abstention
|57,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 404
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Nowotny (25 élus) Ensemble pour thiers
|2 655
|51,47%
|
|Thierry Deglon (8 élus) Fiers de thiers
|2 503
|48,52%
|
|Participation au scrutin
|Thiers
|Taux de participation
|67,54%
|Taux d'abstention
|32,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,45%
|Nombre de votants
|5 398
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Deglon Fiers de thiers
|1 860
|38,27%
|Claude Nowotny Ensemble pour thiers
|1 453
|29,89%
|Hervé Torregrosa Thiers gauche citoyenne "bien vivre a thiers !"
|833
|17,13%
|Tahar Bouanane Osez thiers
|714
|14,69%
|Participation au scrutin
|Thiers
|Taux de participation
|64,73%
|Taux d'abstention
|35,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,07%
|Nombre de votants
|5 174
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