Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les infos en direct

Programme de Philippe Barrau à Thiers (Thiers 2026)

Finances de la ville

La gestion des finances de la ville de Thiers est une priorité pour l'équipe de campagne « Thiers 2026 ». Ils s'engagent à diminuer la dette actuelle, jugée trop importante, et à maîtriser le budget de fonctionnement. De plus, ils prévoient de se désengager des projets non financés pour éviter des dépenses inutiles.

Entretien des infrastructures

Un plan pluriannuel d'investissement sera mis en place pour rénover et entretenir les voiries et l'espace public. L'équipe souhaite réorganiser les services municipaux afin d'améliorer l'efficacité de l'entretien. Cela inclut également la rénovation des écoles de la ville pour garantir un cadre d'apprentissage adéquat.

Politique du logement

Pour contrer la perte d'habitants, une politique du logement sera instaurée afin d'attirer de nouveaux résidents à Thiers. Cette initiative vise à compenser la baisse de la natalité et à éviter une chute supplémentaire de la population. L'équipe s'engage à créer des logements adaptés aux besoins des futurs habitants.

Gestion de l'eau potable

Assurer un approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante est essentiel pour la ville. L'équipe prévoit d'adapter le réseau d'eau aux nouvelles normes et aux impacts du réchauffement climatique. Cela garantira une bonne qualité sanitaire de l'eau pour tous les habitants de Thiers.