Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les résultats du 2e tour

Programme de Francis Roux à Thiers (Mieux vivre à Thiers)

Proximité et écoute

La proximité est essentielle pour garantir une réponse rapide aux besoins des citoyens. Un élu référent et un agent dédié par secteur seront disponibles pour assurer une communication efficace. Des comités de secteur organiseront des réunions trimestrielles pour transformer les attentes des habitants en actions concrètes.

Finances saines

La gestion des finances de la ville est primordiale pour assurer son développement. L'engagement est de ne pas augmenter les impôts tout en réduisant la dette. Chaque euro dépensé doit être utile pour améliorer les infrastructures et les services publics.

Tranquillité et sécurité

La tranquillité des habitants est une priorité, avec un renforcement de la police municipale. Des patrouilles régulières seront mises en place pour rassurer les citoyens et établir un lien de confiance. L'objectif est de créer un environnement sûr sans intimider la population.

Jeunesse et culture

Investir dans la jeunesse est crucial pour l'avenir de la ville. Des temps périscolaires enrichissants seront proposés, favorisant le sport et la culture. Cela contribuera à réduire les inégalités et à offrir des opportunités d'épanouissement aux jeunes.