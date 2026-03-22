Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thiers

Le deuxième tour des élections municipales à Thiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Francis Roux
Francis Roux Liste divers centre
Mieux vivre à Thiers
  • Francis Roux
  • Lawrence Jullien de Pommerol
  • Bernard Duniat
  • Anne Le Bras
  • Louis-Emmanuel Bodinat
  • Claire Lopez
  • Abdelouahab Bouyoucef
  • Karine Legrand
  • Siome Sekhari
  • Palmyre Sannajust
  • Christophe Capron
  • Martine Bermudez
  • Duran Yilmaz
  • Laetitia Bernard
  • Henri-Louis Fayet
  • Delphine Bouysse
  • Roger Morand
  • Clothilde Jourdain
  • Mehmet Ali Yilmaz
  • Patricia Musler
  • Jean-François Auroy
  • Cristelle Dalbos
  • Vincent Piedgrand
  • Serap Alp
  • Christophe Sauzedde
  • Cécile Minchin
  • Bruno Barges
  • Farida Laïd
  • Yoann Bentejac
  • Christine Fournial
  • Benoit Geneix
  • Laurence Cassol
  • Christian Delavier
  • Léa Pfister
  • Jean-François Martin
Philippe Barrau
Philippe Barrau Liste divers gauche
Thiers 2026
  • Philippe Barrau
  • Isabelle Lavest
  • Gérard Bloc
  • Hanife Ozkan
  • Eddy Duport
  • Sandrine Ducos
  • Akim Bani
  • Catherine Helligar
  • Didier Cheze
  • Monica Thuel-Chassaigne
  • Yvan Trait
  • Saliha Boulil
  • Jean Ferrier
  • Marie-Lise Vergne
  • Didier Buze
  • Célia Aouni
  • Serge Seychal
  • Christine Vidal
  • Franck Chassangre
  • Florence Grindatto
  • Jérôme Saubin
  • Marie-Claire Archimbaud
  • Claude Pegeon
  • Malika Dorbani
  • José Pinheiro
  • Céline Bloc
  • Pierre Grissolange
  • Antoinette Boyer
  • Lionel André
  • Madeleine Gorce
  • Denis Cornet
  • Annie Chevaldonné
  • Claude Servy
  • Gisèle Roudier
  • Jean-Pierre Tatri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thiers

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis ROUX
Francis ROUX (Ballotage) Mieux vivre à Thiers 		1 648 42,89%
Philippe BARRAU
Philippe BARRAU (Ballotage) Thiers 2026 		1 033 26,89%
Stéphane RODIER
Stéphane RODIER (Ballotage) Génération Thiers 2026 		797 20,74%
Romain MAURIN
Romain MAURIN Thiers, osons le changement 		364 9,47%
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 50,02%
Taux d'abstention 49,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 4 010

Source : ministère de l’Intérieur

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