Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thiers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thiers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Thiers
11:48 - Francis Roux, Philippe Barrau et Stéphane Rodier forment le trio de tête à Thiers
Pour le lancement des municipales à Thiers, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 49,98 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Francis Roux (Divers centre) qui a terminé premier en récoltant 42,89 % des bulletins valides. Ensuite, Philippe Barrau (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 26,89 %. Un écart important séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 20,74 %, Stéphane Rodier (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Romain Maurin, avec la nuance Divers gauche, a récolté 9,47 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thiers
Le deuxième tour des élections municipales à Thiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Francis Roux
Liste divers centre
Mieux vivre à Thiers
|
|
Philippe Barrau
Liste divers gauche
Thiers 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thiers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis ROUX (Ballotage) Mieux vivre à Thiers
|1 648
|42,89%
|Philippe BARRAU (Ballotage) Thiers 2026
|1 033
|26,89%
|Stéphane RODIER (Ballotage) Génération Thiers 2026
|797
|20,74%
|Romain MAURIN Thiers, osons le changement
|364
|9,47%
|Participation au scrutin
|Thiers
|Taux de participation
|50,02%
|Taux d'abstention
|49,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|4 010
Source : ministère de l’Intérieur
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