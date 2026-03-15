Résultat municipale 2026 à Thiers (63300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis ROUX
Francis ROUX Mieux vivre à Thiers 		1 648 42,89%
Philippe BARRAU
Philippe BARRAU Thiers 2026 		1 033 26,89%
Stéphane RODIER
Stéphane RODIER Génération Thiers 2026 		797 20,74%
Romain MAURIN
Romain MAURIN Thiers, osons le changement 		364 9,47%
Participation au scrutin Thiers
Taux de participation 50,02%
Taux d'abstention 49,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 4 010

Source : ministère de l’Intérieur

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