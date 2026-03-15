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19:21 - Démographie et politique à Thiers, un lien étroit À Thiers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,22%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 988 euros/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,47% et d'une population étrangère de 7,84% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Thiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Thiers ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Thiers en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 23,21% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 18,02% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 29,78% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 32,34% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 32,83% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 39,15% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Thiers : le point sur la participation En 2020, la participation à Thiers avait culminé à 42,50 % à la fin du premier round (un niveau conforme aux 44,7 % du pays), représentant 3 404 votants alors que la pandémie du coronavirus perturbait l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été évalué à 71,13 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 41,69 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 61,07 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 44,31 % des électeurs locaux. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité se révèle comme une contrée moins participative que la moyenne. L'adhésion au scrutin des électeurs de Thiers constituera quoi qu'il en soit une clé pour ces élections municipales.

15:59 - Comment Thiers a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Thiers a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Le choc des Européennes de juin 2024 à Thiers avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,34%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,92% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite André Chassaigne (Union de la gauche) en pole position avec 43,99% au premier tour, devant Brigitte Carletto (Rassemblement National) avec 32,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, André Chassaigne culminant à 60,85% des votes sur place.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Thiers il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Thiers se positionne comme une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thiers était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 26,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,19% pour Emmanuel Macron, contre 42,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Thiers accordaient leurs suffrages à André Chassaigne (Nupes) avec 49,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,22% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Thiers : une dynamique en hausse ces dernières années Si l'on observe la fiscalité de Thiers, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,91 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 657 500 euros. Une recette bien loin des 2,20664 millions d'euros (2 206 640 € très exactement) engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Thiers atteint désormais 51,54 % en 2024 (contre 23,20 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Thiers s'est chiffrée à environ 1 445 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 910 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Generation Thiers" grande gagnante des dernières élections à Thiers Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont toujours conditionnés par le résultat du dernier scrutin communal à Thiers. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Stéphane Rodier (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 1 175 suffrages (35,82%). Derrière, Eric Boucourt (Divers droite) a rassemblé 31,52% des bulletins valides. Avec un écart aussi réduit, la configuration du 2ème tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Stéphane Rodier l'a finalement emporté avec 1 468 bulletins (43,39%), face à Eric Boucourt avec 1 287 votants (38,04%) et Abdelhraman Meftah réunissant 18,56% des bulletins. L'affrontement a tenu toutes ses promesses avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 293 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde responsabilité de recomposer une coalition plus compétitive ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.