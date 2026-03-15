Résultat municipale 2026 à Thiers-sur-Thève (60520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thiers-sur-Thève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thiers-sur-Thève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers-sur-Thève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole TRACA
Carole TRACA (13 élus) UNIS ET ENGAGES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		403 66,17%
  • Carole TRACA
  • Mathieu GUGLIERI
  • Laetitia TAINE
  • Christian MIQUEL
  • Florence KERNEL
  • Philippe TRACA
  • Huguette CAUMARTIN
  • Valentin WITROWIEZ
  • Micheline DURLOT
  • Sébastien BENSA
  • Michele BRAYETTE
  • Sébastien BOHM
  • Ophélie LESCOUET KERNEL
Didier JEUDON
Didier JEUDON (2 élus) THIERS SUR THEVE, NOTRE VILLAGE 		206 33,83%
  • Didier JEUDON
  • Marie-Annik AMBULANT
Participation au scrutin Thiers-sur-Thève
Taux de participation 69,23%
Taux d'abstention 30,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 621

Source : ministère de l’Intérieur

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