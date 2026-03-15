Résultat municipale 2026 à Thiers-sur-Thève (60520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thiers-sur-Thève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thiers-sur-Thève, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiers-sur-Thève [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole TRACA (13 élus) UNIS ET ENGAGES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE
|403
|66,17%
|
|Didier JEUDON (2 élus) THIERS SUR THEVE, NOTRE VILLAGE
|206
|33,83%
|
|Participation au scrutin
|Thiers-sur-Thève
|Taux de participation
|69,23%
|Taux d'abstention
|30,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|621
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Thiers-sur-Thève [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Thiers-sur-Thève en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Thiers-sur-Thève
19:19 - Le poids démographique et économique de Thiers-sur-Thève aux élections municipales
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Thiers-sur-Thève comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 086 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 68 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,66%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 283,22 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Thiers-sur-Thève incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.
17:57 - Quel score pour le RN à Thiers-sur-Thève lors des dernières élections ?
Le RN n'était pas représenté à la dernière municipale à Thiers-sur-Thève en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,52% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,51% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,11% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 47,40% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,34% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,43% pour le Rassemblement national. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,37% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Eric Woerth.
16:58 - Quelle abstention attendre à Thiers-sur-Thève aux municipales ?
Pour rappel, l'abstention s'élevait à 38,46 % à Thiers-sur-Thève lors du dernier scrutin local, une abstention exceptionnellement basse, en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 22,25 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,29 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,36 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Cette contingence à Thiers-sur-Thève sera en conséquence un véritable pivot de cette élection municipale 2026.
15:59 - Thiers-sur-Thève : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Thiers-sur-Thève, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (39,34%). Les élections des députés à Thiers-sur-Thève une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Mathieu Grimpret (Rassemblement National) en tête avec 44,43% au premier tour, devant Eric Woerth (Majorité présidentielle) avec 30,57%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mathieu Grimpret culminant à 53,37% des voix sur place.
14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Thiers-sur-Thève ?
Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Thiers-sur-Thève privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,52%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 28,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,51% pour Marine Le Pen, contre 48,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Thiers-sur-Thève soutenaient en priorité Audrey Havez (RN) avec 31,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Eric Woerth (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,60%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Thiers-sur-Thève une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Thiers-sur-Thève ?
Pour ce qui est de la fiscalité à Thiers-sur-Thève, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 135 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 103 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 40,18 % en 2024 (contre 18,64 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 18 880 € en 2024. Un produit qui est loin des 385 400 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,64 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Élections de 2020 à Thiers-sur-Thève : une élection pliée dès le premier round
Il peut être intéressant d'observer les scores des dernières municipales à Thiers-sur-Thève. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pierre Boufflet a pris la première place en obtenant 66,02% des soutiens. À sa poursuite, Didier Jeudon a recueilli 33,97% des suffrages. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Thiers-sur-Thève, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Thiers-sur-Thève
Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Thiers-sur-Thève sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Il est important de souligner que l'unique bureau de vote de la commune de Thiers-sur-Thève ferme ses portes à 18 h en prévision du dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Thiers-sur-Thève dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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