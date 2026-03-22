Résultat de l'élection municipale 2026 à Thierville-sur-Meuse : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thierville-sur-Meuse

Le deuxième tour des élections municipales à Thierville-sur-Meuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Raphaël Chazal
Raphaël Chazal Divers
DU DYNAMISME POUR UN NOUVEL ESSOR
  • Raphaël Chazal
  • Jocelyne Champesme
  • Florent Rong
  • Valérie Beck
  • Pierre Bagot
  • Mathilde Baugnon
  • Sylvain Delcroix
  • Josiane Leclercq
  • Alexandre Hanczuk
  • Eve Clausse
  • Thomas Parizel
  • Séverine Loubiat
  • Sylvain Bressan
  • Sandrine Hauterive
  • Didier Gabriel
  • Claudine Dupuis
  • Michel Dionot
  • Séverine Lemaux
  • Gilles Jung
  • Maryline Lecomte
  • Stéphane Cauliez
  • Christelle Hantari
  • Philippe Viard
  • Nora Kerouh
  • Baptiste Drouot
Philippe Henry
Philippe Henry Divers
REVEILLONS THIERVILLE
  • Philippe Henry
  • Cyrielle Carré
  • Gilles Lefebvre
  • Marjorie Potier
  • David Pauchet
  • Nathalie Cholewa
  • Johanne Betler
  • Jacqueline Dal Borgo
  • Jérémy Bel Yazid
  • Célia Génin
  • Alain Python
  • Nathalie Tuulaki
  • Aurélien Bongard
  • Christelle Dourster
  • Dominique Dizier
  • Amandine Becher
  • Erwan Pieters
  • Virginie Betler
  • Valentin Boes
  • Marie-Noëlle Babin
  • Michel Huijnen
  • Elise Mafille
  • Daniel Abraham

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thierville-sur-Meuse

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël CHAZAL
Raphaël CHAZAL (Ballotage) DU DYNAMISME POUR UN NOUVEL ESSOR 		433 37,20%
Philippe HENRY
Philippe HENRY (Ballotage) REVEILLONS THIERVILLE 		383 32,90%
Christine GERARD
Christine GERARD (Ballotage) Thierville, Votre voix, Notre action 		348 29,90%
Participation au scrutin Thierville-sur-Meuse
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 1 200

Source : ministère de l’Intérieur

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