Résultat de l'élection municipale 2026 à Thierville-sur-Meuse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thierville-sur-Meuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thierville-sur-Meuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thierville-sur-Meuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Thierville-sur-Meuse
11:43 - Un premier constat à Thierville-sur-Meuse avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Thierville-sur-Meuse dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 60,73 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Raphaël Chazal qui a pris la tête en s'adjugeant 37,20 % des suffrages exprimés. À sa suite, Philippe Henry est arrivé en deuxième position avec 32,90 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christine Gerard s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thierville-sur-Meuse
Le deuxième tour des élections municipales à Thierville-sur-Meuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Raphaël Chazal
Divers
DU DYNAMISME POUR UN NOUVEL ESSOR
|
|
Philippe Henry
Divers
REVEILLONS THIERVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thierville-sur-Meuse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël CHAZAL (Ballotage) DU DYNAMISME POUR UN NOUVEL ESSOR
|433
|37,20%
|Philippe HENRY (Ballotage) REVEILLONS THIERVILLE
|383
|32,90%
|Christine GERARD (Ballotage) Thierville, Votre voix, Notre action
|348
|29,90%
|Participation au scrutin
|Thierville-sur-Meuse
|Taux de participation
|60,73%
|Taux d'abstention
|39,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|1 200
Source : ministère de l’Intérieur
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