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19:18 - Thierville-sur-Meuse et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Thierville-sur-Meuse montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Avec 43% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,15%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,04%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1302 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,89%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (19,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Thierville-sur-Meuse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,54% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Thierville-sur-Meuse ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Thierville-sur-Meuse en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 35,47% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 32,43% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 50,87% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,75% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,73% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Thierville-sur-Meuse En marge de ces élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Thierville-sur-Meuse. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 50,93 % des inscrits (un score dans la norme), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 23,72 % dans la ville (contre 76,28 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,41 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,30 %, loin des 54,97 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Thierville-sur-Meuse Le rendez-vous des Européennes 2024 à Thierville-sur-Meuse avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,75%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 14,57% des voix. Florence Goulet (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Thierville-sur-Meuse près d'un mois plus tard avec 48,73%. Jerome Dumont (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 32,65%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. .

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Thierville-sur-Meuse reste un territoire tourné vers le RN Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Thierville-sur-Meuse était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 35,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,87%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,35% pour Marine Le Pen, contre 48,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Thierville-sur-Meuse soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 32,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florence Goulet virant de nouveau en tête avec 50,87% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Thierville-sur-Meuse Si l'on observe la fiscalité de Thierville-sur-Meuse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 2,91 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 2 490 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 102 200 euros enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Thierville-sur-Meuse a évolué pour se fixer à 28,84 % en 2024 (contre 3,12 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thierville-sur-Meuse a représenté environ 627 euros en 2024 contre 119 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Thierville-sur-Meuse ? À Thierville-sur-Meuse, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Claude Antion a viré en tête en obtenant 57,81% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Philippe Henry a engrangé 370 suffrages en sa faveur (42,18%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Thierville-sur-Meuse, ce décor pose les bases. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.