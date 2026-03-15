Résultat municipale 2026 à Thilay (08800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thilay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thilay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thilay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy THEAULT
Jérémy THEAULT (12 élus) THILAY DE DEMAIN, AVEC VOUS 		299 53,20%
  • Jérémy THEAULT
  • Chantal AVRIL
  • Laurent MANTEAU
  • Sandrine ALLOT-TOURY
  • Marc BUJON
  • Danaé PIERRARD
  • Luis DIOSDADO
  • Nathalie PAPIER
  • Laurent JACOB
  • Angélique MANTÉSE
  • Fabien MACHARD
  • Patricia WAELES
Serge DUBOIS
Serge DUBOIS (3 élus) L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE 		263 46,80%
  • Serge DUBOIS
  • Zdenka AVRIL
  • Stéphane MAIRIEN
Participation au scrutin Thilay
Taux de participation 71,31%
Taux d'abstention 28,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 589

Source : ministère de l’Intérieur

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