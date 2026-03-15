Résultat municipale 2026 à Thilay (08800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Thilay [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Thilay
- Thilay (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thilay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thilay, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thilay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérémy THEAULT (12 élus) THILAY DE DEMAIN, AVEC VOUS
|299
|53,20%
|
|Serge DUBOIS (3 élus) L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE
|263
|46,80%
|
|Participation au scrutin
|Thilay
|Taux de participation
|71,31%
|Taux d'abstention
|28,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|589
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Thilay [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Thilay en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Thilay
19:16 - Thilay : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Dans la ville de Thilay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,27%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 513 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,72%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,78%, comme à Thilay, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.
17:57 - Où en est le Rassemblement national à Thilay aux municipales 2026 ?
Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Thilay il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 39,28% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,60% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,06% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 28,40% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,72% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,80% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,60% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Pierre Cordier.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 40,73 % d'abstention
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Thilay constituera l'un des tournants de cette municipale. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 40,73 % pour le premier tour des municipales de 2020 (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le Covid-19 affectait le pays. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 28,66 % dans la ville (participation de 71,34 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 58,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,35 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 53,70 %. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une ville assez abstentionniste.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Thilay
La préférence des électeurs de Thilay a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des européennes, le résultat à Thilay s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,72%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,39%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,20%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Thilay plébiscitaient ensuite Pauline Mester (Rassemblement National) avec 47,80% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Mester culminant à 50,60% des votes localement.
14:57 - Thilay, une localité difficile à photographier au regard des résultats d'élections passées
Lors des législatives de 2022, les votants de Thilay portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 42,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 71,60% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thilay qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen devant avec 39,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,75%. Lors de la finale de l'élection à Thilay, les électeurs accordaient 64,60% pour Marine Le Pen, contre 35,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Thilay
Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Thilay, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,42 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 25 020 € la même année, loin des 147 550 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Thilay atteint désormais 37,05 % en 2024 (contre 12,28 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thilay a représenté 756 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 499 € quatre ans auparavant.
11:59 - Nicole Jeannesson gagnante des dernières élections à Thilay
Il y a six ans, qui avait remporté les élections municipales à Thilay ? Lors de la première manche de ce scrutin, Nicole Jeannesson a distancé ses adversaires en récoltant 58,31% des voix. En deuxième position, Katty Quaegebeur a obtenu 41,68% des suffrages. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Thilay, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Thilay
A l'occasion des élections municipales, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Concrètement, ce 15 mars 2026, les 806 votants de Thilay doivent choisir parmi les différents candidats qui se présentent dans leur ville et cette fois, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Thilay sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Vous retrouverez les résultats à Thilay sur cette page dès 20 heures.
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