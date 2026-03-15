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19:16 - Thilay : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la ville de Thilay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,27%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 513 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,72%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,78%, comme à Thilay, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Thilay aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Thilay il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 39,28% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,60% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,06% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 28,40% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,72% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,80% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,60% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Pierre Cordier.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 40,73 % d'abstention L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Thilay constituera l'un des tournants de cette municipale. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 40,73 % pour le premier tour des municipales de 2020 (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le Covid-19 affectait le pays. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 28,66 % dans la ville (participation de 71,34 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 58,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,35 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 53,70 %. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une ville assez abstentionniste.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Thilay La préférence des électeurs de Thilay a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des européennes, le résultat à Thilay s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,72%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,39%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,20%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Thilay plébiscitaient ensuite Pauline Mester (Rassemblement National) avec 47,80% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Mester culminant à 50,60% des votes localement.

14:57 - Thilay, une localité difficile à photographier au regard des résultats d'élections passées Lors des législatives de 2022, les votants de Thilay portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 42,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 71,60% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thilay qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen devant avec 39,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,75%. Lors de la finale de l'élection à Thilay, les électeurs accordaient 64,60% pour Marine Le Pen, contre 35,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Thilay Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Thilay, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,42 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 25 020 € la même année, loin des 147 550 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Thilay atteint désormais 37,05 % en 2024 (contre 12,28 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thilay a représenté 756 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 499 € quatre ans auparavant.

11:59 - Nicole Jeannesson gagnante des dernières élections à Thilay Il y a six ans, qui avait remporté les élections municipales à Thilay ? Lors de la première manche de ce scrutin, Nicole Jeannesson a distancé ses adversaires en récoltant 58,31% des voix. En deuxième position, Katty Quaegebeur a obtenu 41,68% des suffrages. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Thilay, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.