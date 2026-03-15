Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Thionville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thionville.
L'actu des élections municipales 2026 à Thionville
13:46 - Les impôts sont stables à Thionville avant l'élection
À Thionville, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 1,72271 million d'euros (1 722 710 € très exactement) environ. Une somme bien en-dessous des quelque 14,07627 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Thionville a évolué pour se fixer à un peu plus de 37,26 % en 2024 (contre 23,00 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Thionville a atteint 1 022 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 127 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Thionville
Les résultats des élections municipales de 2020 à Thionville se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Pierre Cuny (Divers centre) a distancé ses concurrents en récoltant 32,39% des voix. À sa poursuite, Patrick Luxembourger (Divers droite) a recueilli 23,45% des bulletins valides. Une nette distance. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Pierre Cuny l'a finalement emporté avec 41,36% des bulletins, face à Patrick Luxembourger qui a obtenu 3 082 électeurs (31,75%) et Bertrand Mertz avec 2 609 votes (26,88%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 1 129 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Thionville, ce décor pose les bases.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Thionville
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote de Thionville. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 26 610 votants de Thionville sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Thionville. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thionville
|Tête de listeListe
|
Brigitte Vaisse
Liste divers gauche
Thionville solidaire et citoyenne
|
|
Lionel Bieder
Liste divers droite
LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE
|
|
Pierre Cuny
Liste divers centre
Thionville au coeur
|
|
Guy Maurhofer
Liste d'extrême-gauche
lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Bouabdellah Frahlia
Liste de La France insoumise
THIONVILLE INSOUMISE
|
|
Philippe Noller
Liste divers gauche
Thionville Ensemble
|
|
Yan Rutili
Liste Divers
REDONNER VIE A THIONVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Cuny (31 élus) Thionville au coeur
|4 015
|41,36%
|
|Patrick Luxembourger (7 élus) Thionville le renouveau
|3 082
|31,75%
|
|Bertrand Mertz (5 élus) Thionville - citoyens / thionville en mieux
|2 609
|26,88%
|
|Participation au scrutin
|Thionville
|Taux de participation
|38,34%
|Taux d'abstention
|61,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 887
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Cuny Thionville au coeur
|2 886
|32,39%
|Patrick Luxembourger Thionville le renouveau
|2 090
|23,45%
|Bertrand Mertz Thionville-citoyens
|1 769
|19,85%
|Guy Harau Thionville en mieux
|1 123
|12,60%
|Stéphane Reichling Préservons thionville
|599
|6,72%
|Nadya Dengel C' votre thionville
|311
|3,49%
|Guy Maurhofer Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|132
|1,48%
|Participation au scrutin
|Thionville
|Taux de participation
|35,37%
|Taux d'abstention
|64,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 119
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Grommerch (32 élus) Thionville au coeur
|7 548
|45,96%
|
|Bertrand Mertz (10 élus) Thionville unie
|7 471
|45,49%
|
|Hervé Hoff (1 élu) Thionville bleu marine
|1 402
|8,53%
|
|Participation au scrutin
|Thionville
|Taux de participation
|63,90%
|Taux d'abstention
|36,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|16 756
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Grommerch Thionville au coeur
|6 438
|42,40%
|Bertrand Mertz Thionville unie
|6 194
|40,80%
|Hervé Hoff Thionville bleu marine
|2 131
|14,03%
|Guy Maurhofer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|418
|2,75%
|Participation au scrutin
|Thionville
|Taux de participation
|59,38%
|Taux d'abstention
|40,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,50%
|Nombre de votants
|15 570
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