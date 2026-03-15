Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thionville

Tête de listeListe
Brigitte Vaisse
Brigitte Vaisse Liste divers gauche
Thionville solidaire et citoyenne
  • Brigitte Vaisse
  • Elvis Valsecchi
  • Virginie Oestreicher
  • Jean-Pierre Dupuy
  • Nathalie Chouafut
  • Ludovic Obelleiro
  • Romane Tiatouchine
  • Rayan Hichour
  • Antonella Artese
  • Kevin Messer
  • Anne Pondaven
  • Julien Venner
  • Emilie Bach
  • Michael Dlugokecki
  • Anne Mercier
  • Giocondo Cavaliere
  • Angela Di Dio Muscia
  • Ghassan Naja
  • Marie-Alix Rosolek
  • Antoine Blum
  • Yamina Galfout
  • Sébastien Gewe
  • Adrianna Noutcha
  • Adam Remili
  • Karima Belkaid
  • Nils Preto
  • Marie Muller
  • Yvon Dufour
  • Rosa Rodriguez
  • Jean-Paul Delgrange
  • Françoise Temoin
  • Gerard Feireisen
  • Laurence Baur
  • Moussa Temmaria
  • Emilie Spadavecchia
  • Lilian Perrin
  • Christine Durandal
  • Antoine Mastrippolito
  • Marie-Françoise Philippe
  • Rene Maujard
  • Marie-Laure Hennard-Leve
  • Bernard Misson
  • Marie-Andrée Lanterno
  • Daniel Hay
  • Sylviane Vallerich
Lionel Bieder
Lionel Bieder Liste divers droite
LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE
  • Lionel Bieder
  • Sandrine Lilliu
  • Laurent Simeur
  • Jane Brimont
  • Sébastien Baudot
  • Catherine Heidet Epouse Boutigny
  • Pierre-Emmanuel Venon
  • Véronique Christoph
  • Bertrand Friry
  • Virginie Brodka
  • Hicham Lakhmissi
  • Charlottte Fernandes
  • Nicolas Brun-Bellut
  • Sonia Pizzinato
  • Laurent Mallinger
  • Nathalie Russo
  • François Henryon
  • Marie-Elise Demoulin
  • Laurent Krob
  • Emilie Pastourel
  • Fabrice Brenneis
  • Mélanie Alt
  • Hervé Buczkowski
  • Caroline Hein
  • Arnaud Herve
  • Anna Di Marco
  • Cyprien Simba
  • Christèle Kopp
  • Alexandre Brundo
  • Olga Vede Sinel
  • Loan Pulimeni
  • Christelle Oudjaoudi
  • Patrice Festosi
  • Zahra Ouali
  • Christian Kerber
  • Giselaine Max
  • Wotan Bieder
  • Sandrine Pulimeni
  • Fabien Boutigny
  • Anne Marx
  • Christophe Grosjean
  • Catherine Harter épouse Baudot
  • Francis Ball
Pierre Cuny
Pierre Cuny Liste divers centre
Thionville au coeur
  • Pierre Cuny
  • Véronique Schmit
  • Jean-Christophe Hamelin-Boyer
  • Brigitte Schneider
  • Pierre Alix
  • Stéphanie Kis
  • Emmanuel Bertin
  • Marie Michel
  • Lucas Grandjean
  • Antonietta Specogna
  • Geoffrey Felici
  • Sandra Mariani
  • Jackie Helfgott
  • Rebecca Marciano
  • Jean Charles Louis
  • Emeline Di Carlo
  • Paul Didier
  • Carol Thil
  • Thierry Ghezzi
  • Sandrine Kopp
  • Anthony Cardillo
  • Christiane Zanoni
  • Claude Gandecki
  • Cathy Starck
  • Frédéric Sichet
  • Martine Wagner
  • Philippe Poivret
  • Cindy Dangeville
  • Maxime Karas
  • Anne Helleringer
  • Patrick Thony
  • Sylvie Loreau
  • Pascal Bertrand
  • Chloé Grima-Kwiecien
  • Lucas Carvalho
  • Epoko Mouangue
  • Elias Soudani
  • Fanny Gulec
  • Francois Schnebelen
  • Jeanine Ries
  • Serge Fritz
  • Jeanine Gojecki
  • Robert Malgras
  • Isabelle Rauch
  • Maurice Grunwald
Guy Maurhofer
Guy Maurhofer Liste d'extrême-gauche
lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Guy Maurhofer
  • Chantal Thiéry
  • Maxime Lecoquierre
  • Isabelle Lantz
  • Guillaume Touba
  • Isabelle Klein
  • Daniel Peiffer
  • Cindy Vidmar
  • Mounir Hidsi
  • Nathalie Manini
  • Jonathan Willem
  • Jeannine Luciani
  • Jean-Pierre Monchieri
  • Micheline Lax
  • Serge Salvi
  • Salima El Hassouni
  • Patrick Bonadeo
  • Sandra Leclerc
  • Romain Mazzoli
  • Laetitia Wechtler
  • Martial Mola
  • Christine Szezcpanski
  • Alain Szkudlarek
  • Dominique Gindt
  • Grégory Hunet
  • Meg Monsheny
  • Freddy Nyaku
  • Beatrice Kister
  • Viannard-Cinthia Mayoka
  • Maria Del Carmen Salgado
  • Naïm Djaïder
  • Alizée Neyens
  • Ahmadou Blama
  • Sandrine Reymann
  • Cyrille Kessai
  • Maria Ferreira
  • Ricardo de Deus
  • Eugénie Miltgen
  • Philippe Milard
  • Rachel Ambiehl
  • Gerard Sadie
  • Sarah Haoues
  • Antoine Maire
Bouabdellah Frahlia
Bouabdellah Frahlia Liste de La France insoumise
THIONVILLE INSOUMISE
  • Bouabdellah Frahlia
  • Gaëlle Peron
  • Vincent Debierre
  • Nicole Kotoy
  • Lucas Tourneur
  • Fatima Haoulia
  • Julien Bataille
  • Mélanie Hofer
  • Zakaria Saadi
  • Farah Messili
  • Nicolas Vuillaume
  • Pauline Lambo
  • Arnaud Combadao
  • Iman Giles
  • Nathanael Michot
  • Ola Hanafi
  • Fahim Youbi
  • Anne Richard
  • Almas Hodza
  • Chantal Meyer
  • Zakariya Benyahia
  • Aline Daniel
  • Alexandre Santanna
  • Amal Belghiti Alaoui
  • Grégory Tissier
  • Oriane Lambo
  • Mohamed Ouazane
  • Malika Mougna
  • Nasser Kouidri
  • Dieynaba Toure
  • Corentin Charette
  • Janelle Merabet
  • Aliou Diallo
  • Sophie Kotoy
  • Nouri Allaili
  • Baya Degouah
  • Mohamed Ben Othman
  • Rabia Madani
  • Romann-Vlad Allaili
  • Lucie Fremy
  • Emidio Santarelli
  • Gisèle Simon
  • Thierry Olla
Philippe Noller
Philippe Noller Liste divers gauche
Thionville Ensemble
  • Philippe Noller
  • Sabine Griselle-Schmitt
  • Guy Harau
  • Suzanne Bour-Kreutz
  • Jean Yves Roger
  • Irfana Mamodaly
  • Bertrand Tomasini
  • Eliane Romani
  • Jean-Marie Drobisz
  • Juliette Souman
  • Georges Muller
  • Delphine Bour
  • Serge Scarpa
  • Annie Hackenheimer
  • Léo Bros
  • Laurence Devins
  • Leopold Creutz
  • Annick Leuck
  • Pascal Lajugie
  • Chadia Yazir
  • Paul Gauzere
  • Laetitia Haupert
  • Alain-Pierre Carlsberg
  • Julie Kasinski
  • Dominique Drouet
  • Catherine Marie Daret
  • Olivier Devins
  • Souad Aidouni
  • Philippe Perrin
  • Brigitte Arnu
  • Manu Hauter
  • Véronique Rossi
  • Raoul Arnu
  • Céline Schall
  • Didier Dossmann
  • Smahan Aikar
  • Frédéric Ruez
  • Jade Ilham Lofti
  • Klaus Bolding
  • Sophie Perl
  • Norbert Sokolowski
  • Marie Gronier
  • Michel Clement
  • Catherine Decombas
  • Dominique Meli
Yan Rutili
Yan Rutili Liste Divers
REDONNER VIE A THIONVILLE
  • Yan Rutili
  • Guillemette Gille
  • Thomas Tomschak
  • Jocelyne Mangili
  • Yves Turi
  • Eloise Letienne
  • Yves Clement
  • Sonia de Tomaso
  • Nourdine Tiour
  • Leana Schroeder
  • François Cuoco
  • Jessica Schiano
  • Jean Marc Comombero
  • Lucie Dereymaeker
  • Joseph Damota
  • Lalia Seguer
  • Louis Orivel
  • Laurence Rock
  • Benoit Brochet
  • Myriam El Hadbi
  • Alain Blanke
  • Isabelle Demare
  • Gael Plancke
  • Patricia Hahn
  • Michel Montebello
  • Corinne Bruzzese
  • Michel Colombana
  • Catherine Caloiero
  • Benjamin Bostelle
  • Clarisse Bomboni
  • Sadek Nettaf
  • Naomi Diouf
  • Sylvain Hirsh
  • Nadia Medjkoune
  • Olivier de Lazzer
  • Madeleine Bennoua
  • Philippe Hagard
  • Brigitte Teitgen
  • Serge Bouheret
  • Maria Chantre
  • Bernard Gaunel
  • Jacqueline Berman
  • Joseph Giese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Cuny
Pierre Cuny (31 élus) Thionville au coeur 		4 015 41,36%
  • Pierre Cuny
  • Véronique Schmit
  • Jean-Christophe Hamelin-Boyer
  • Brigitte Schneider
  • Jackie Helfgott
  • Carol Thil
  • Pierre Alix
  • Anita Fatis
  • Roger Schreiber
  • Patricia Renaux
  • Jean, Charles Louis
  • Stéphanie Kis
  • Emmanuel Bertin
  • Christiane Zanoni
  • Thierry Ghezzi
  • Muriel Boucheron-Icard
  • Lucas Grandjean
  • Danièle Bertrand
  • Laurent Tschiersch
  • Marie Michel
  • Geoffrey Felici
  • Camille Monnier
  • Brian Pelingu
  • Aurélie Lereboulet
  • Laurent Welter
  • Sandra Kouki
  • Claude Gandecki
  • Jacqueline Pezin
  • Frédéric Sichet
  • Cathy Starck
  • Simon Malet
Patrick Luxembourger
Patrick Luxembourger (7 élus) Thionville le renouveau 		3 082 31,75%
  • Patrick Luxembourger
  • Sandrine Jean
  • Lionel Bieder
  • Karine Schmitt
  • Laurent Krob
  • Caroline Hein
  • Paul Nilles
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz (5 élus) Thionville - citoyens / thionville en mieux 		2 609 26,88%
  • Bertrand Mertz
  • Brigitte Vaisse
  • Guy Harau
  • Manon Pellicori
  • Philippe Noller
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 38,34%
Taux d'abstention 61,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 887

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Cuny
Pierre Cuny Thionville au coeur 		2 886 32,39%
Patrick Luxembourger
Patrick Luxembourger Thionville le renouveau 		2 090 23,45%
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz Thionville-citoyens 		1 769 19,85%
Guy Harau
Guy Harau Thionville en mieux 		1 123 12,60%
Stéphane Reichling
Stéphane Reichling Préservons thionville 		599 6,72%
Nadya Dengel
Nadya Dengel C' votre thionville 		311 3,49%
Guy Maurhofer
Guy Maurhofer Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		132 1,48%
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 35,37%
Taux d'abstention 64,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 119

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Grommerch
Anne Grommerch (32 élus) Thionville au coeur 		7 548 45,96%
  • Anne Grommerch
  • Pierre Cuny
  • Pauline Lapointe-Zordan
  • Jackie Helfgott
  • Anne-Marella Descamps
  • Olivier Rech
  • Caroline Hein
  • Jean-Charles Louis
  • Patricia Renaux
  • Roger Schreiber
  • Brigitte Schneider
  • Eric Sammartano
  • Véronique Schmit
  • Laurent Krob
  • Stéphanie Kis
  • Younès Selmani
  • Martine Grandpierre
  • Daniel Christnacker
  • Cathy Starck
  • Claude Gandecki
  • Muriel Boucheron-Icard
  • Jean-Francois Patin
  • Zohra Mehraz
  • Pierre Paul Alix
  • Christiane Zanoni
  • Laurent Welter
  • Florence Nief
  • Stéphane Mockels
  • Marcelle Junger
  • Joseph Terver
  • Samira Senoussi
  • Yves Clement
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz (10 élus) Thionville unie 		7 471 45,49%
  • Bertrand Mertz
  • Brigitte Vaïsse
  • Ghassan Naja
  • Anita Fatis
  • Dominique Meli
  • Elisabeth Parachini
  • Georges Deluy
  • Isabelle Rauch
  • Guy Harau
  • Dominique Schmitt
Hervé Hoff
Hervé Hoff (1 élu) Thionville bleu marine 		1 402 8,53%
  • Hervé Hoff
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 63,90%
Taux d'abstention 36,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 16 756

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Grommerch
Anne Grommerch Thionville au coeur 		6 438 42,40%
Bertrand Mertz
Bertrand Mertz Thionville unie 		6 194 40,80%
Hervé Hoff
Hervé Hoff Thionville bleu marine 		2 131 14,03%
Guy Maurhofer
Guy Maurhofer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		418 2,75%
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 59,38%
Taux d'abstention 40,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Nombre de votants 15 570

Villes voisines de Thionville

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