Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thionville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thionville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thionville.
L'actu des élections municipales 2026 à Thionville
11:50 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Thionville pour l'élection
Pour le premier tour des élections municipales à Thionville, le rendez-vous a vu 46,06 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Pierre Cuny (Divers centre) qui a dominé en rassemblant 41,22 % des bulletins valides. À sa suite, Lionel Bieder (Divers droite) s'est classé deuxième avec 19,98 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Pierre Cuny a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 8,83 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Yan Rutili a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Brigitte Vaisse, portant la nuance Divers gauche, a récolté 11,37 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thionville
Le deuxième tour des élections municipales à Thionville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Brigitte Vaisse
Liste divers gauche
Thionville solidaire et citoyenne
|
|
Lionel Bieder
Liste divers droite
LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE
|
|
Pierre Cuny
Liste divers centre
Thionville au coeur
|
|
Yan Rutili
Liste Divers
REDONNER VIE A THIONVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thionville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre CUNY (Ballotage) Thionville au coeur
|5 018
|41,22%
|Lionel BIEDER (Ballotage) LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE
|2 432
|19,98%
|Yan RUTILI (Ballotage) REDONNER VIE A THIONVILLE
|1 659
|13,63%
|Brigitte VAISSE (Ballotage) Thionville solidaire et citoyenne
|1 384
|11,37%
|Philippe NOLLER Thionville Ensemble
|919
|7,55%
|Bouabdellah FRAHLIA THIONVILLE INSOUMISE
|578
|4,75%
|Guy MAURHOFER lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|184
|1,51%
|Participation au scrutin
|Thionville
|Taux de participation
|46,06%
|Taux d'abstention
|53,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|12 518
Source : ministère de l’Intérieur
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