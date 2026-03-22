Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thionville

Le deuxième tour des élections municipales à Thionville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Brigitte Vaisse
Brigitte Vaisse Liste divers gauche
Thionville solidaire et citoyenne
  • Brigitte Vaisse
  • Elvis Valsecchi
  • Virginie Oestreicher
  • Jean-Pierre Dupuy
  • Nathalie Chouafut
  • Ludovic Obelleiro
  • Romane Tiatouchine
  • Rayan Hichour
  • Antonella Artese
  • Kevin Messer
  • Anne Pondaven
  • Julien Venner
  • Emilie Bach
  • Michael Dlugokecki
  • Anne Mercier
  • Giocondo Cavaliere
  • Angela Di Dio Muscia
  • Ghassan Naja
  • Marie-Alix Rosolek
  • Antoine Blum
  • Yamina Galfout
  • Sébastien Gewe
  • Adrianna Noutcha
  • Adam Remili
  • Karima Belkaid
  • Nils Preto
  • Marie Muller
  • Yvon Dufour
  • Rosa Rodriguez
  • Jean-Paul Delgrange
  • Françoise Temoin
  • Gerard Feireisen
  • Laurence Baur
  • Moussa Temmaria
  • Emilie Spadavecchia
  • Lilian Perrin
  • Christine Durandal
  • Antoine Mastrippolito
  • Marie-Françoise Philippe
  • Rene Maujard
  • Marie-Laure Hennard-Leve
  • Bernard Misson
  • Marie-Andrée Lanterno
  • Daniel Hay
  • Sylviane Vallerich
Lionel Bieder
Lionel Bieder Liste divers droite
LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE
  • Lionel Bieder
  • Sandrine Lilliu
  • Laurent Simeur
  • Jane Brimont
  • Sébastien Baudot
  • Catherine Heidet Epouse Boutigny
  • Pierre-Emmanuel Venon
  • Véronique Christoph
  • Bertrand Friry
  • Virginie Brodka
  • Hicham Lakhmissi
  • Charlottte Fernandes
  • Nicolas Brun-Bellut
  • Sonia Pizzinato
  • Laurent Mallinger
  • Nathalie Russo
  • François Henryon
  • Marie-Elise Demoulin
  • Laurent Krob
  • Emilie Pastourel
  • Fabrice Brenneis
  • Mélanie Alt
  • Hervé Buczkowski
  • Caroline Hein
  • Arnaud Herve
  • Anna Di Marco
  • Cyprien Simba
  • Christèle Kopp
  • Alexandre Brundo
  • Olga Vede Sinel
  • Loan Pulimeni
  • Christelle Oudjaoudi
  • Patrice Festosi
  • Zahra Ouali
  • Christian Kerber
  • Giselaine Max
  • Wotan Bieder
  • Sandrine Pulimeni
  • Fabien Boutigny
  • Anne Marx
  • Christophe Grosjean
  • Catherine Harter épouse Baudot
  • Francis Ball
Pierre Cuny
Pierre Cuny Liste divers centre
Thionville au coeur
  • Pierre Cuny
  • Véronique Schmit
  • Jean-Christophe Hamelin-Boyer
  • Brigitte Schneider
  • Pierre Alix
  • Stéphanie Kis
  • Emmanuel Bertin
  • Marie Michel
  • Lucas Grandjean
  • Antonietta Specogna
  • Geoffrey Felici
  • Sandra Mariani
  • Jackie Helfgott
  • Rebecca Marciano
  • Jean Charles Louis
  • Emeline Di Carlo
  • Paul Didier
  • Carol Thil
  • Thierry Ghezzi
  • Sandrine Kopp
  • Anthony Cardillo
  • Christiane Zanoni
  • Claude Gandecki
  • Cathy Starck
  • Frédéric Sichet
  • Martine Wagner
  • Philippe Poivret
  • Cindy Dangeville
  • Maxime Karas
  • Anne Helleringer
  • Patrick Thony
  • Sylvie Loreau
  • Pascal Bertrand
  • Chloé Grima-Kwiecien
  • Lucas Carvalho
  • Epoko Mouangue
  • Elias Soudani
  • Fanny Gulec
  • Francois Schnebelen
  • Jeanine Ries
  • Serge Fritz
  • Jeanine Gojecki
  • Robert Malgras
  • Isabelle Rauch
  • Maurice Grunwald
Yan Rutili
Yan Rutili Liste Divers
REDONNER VIE A THIONVILLE
  • Yan Rutili
  • Guillemette Gille
  • Thomas Tomschak
  • Jocelyne Mangili
  • Yves Turi
  • Eloise Letienne
  • Yves Clement
  • Sonia de Tomaso
  • Nourdine Tiour
  • Leana Schroeder
  • François Cuoco
  • Jessica Schiano
  • Jean Marc Comombero
  • Lucie Dereymaeker
  • Joseph Damota
  • Lalia Seguer
  • Louis Orivel
  • Laurence Rock
  • Benoit Brochet
  • Myriam El Hadbi
  • Alain Blanke
  • Isabelle Demare
  • Gael Plancke
  • Patricia Hahn
  • Michel Montebello
  • Corinne Bruzzese
  • Michel Colombana
  • Catherine Caloiero
  • Benjamin Bostelle
  • Clarisse Bomboni
  • Sadek Nettaf
  • Naomi Diouf
  • Sylvain Hirsh
  • Nadia Medjkoune
  • Olivier de Lazzer
  • Madeleine Bennoua
  • Philippe Hagard
  • Brigitte Teitgen
  • Serge Bouheret
  • Maria Chantre
  • Bernard Gaunel
  • Jacqueline Berman
  • Joseph Giese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thionville

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CUNY
Pierre CUNY (Ballotage) Thionville au coeur 		5 018 41,22%
Lionel BIEDER
Lionel BIEDER (Ballotage) LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE 		2 432 19,98%
Yan RUTILI
Yan RUTILI (Ballotage) REDONNER VIE A THIONVILLE 		1 659 13,63%
Brigitte VAISSE
Brigitte VAISSE (Ballotage) Thionville solidaire et citoyenne 		1 384 11,37%
Philippe NOLLER
Philippe NOLLER Thionville Ensemble 		919 7,55%
Bouabdellah FRAHLIA
Bouabdellah FRAHLIA THIONVILLE INSOUMISE 		578 4,75%
Guy MAURHOFER
Guy MAURHOFER lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		184 1,51%
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 46,06%
Taux d'abstention 53,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 12 518

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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