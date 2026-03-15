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19:21 - Comprendre l'électorat de Thionville : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Thionville est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 42 778 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 499 entreprises, Thionville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (26,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 4 189 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,71%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 729 € par an. En conclusion, Thionville incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Thionville Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Thionville il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,46% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,07% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 17,13% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Thionville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,60% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 32,17% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 36,01% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Thionville : le point sur l'abstention Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Thionville sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 64,63 % lors de la dernière élection municipale, un score notable alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 28,99 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 51,18 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,77 %, loin des 56,50 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Comment a voté Thionville lors des dernières élections ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Isabelle Rauch (Ensemble !) en tête avec 35,72% au premier tour, devant Baptiste Philippo (Rassemblement National) avec 32,17%. Le second round n'a pas changé grand chose, Isabelle Rauch culminant à 63,99% des votes dans la localité. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Thionville avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (28,60%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 18,16% des votes. Le panorama politique de Thionville a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Thionville ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Thionville portaient leur choix sur Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 32,86% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,54%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thionville voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,63%. Lors de la finale de l'élection à Thionville, les électeurs accordaient 63,93% pour Emmanuel Macron, contre 36,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Thionville s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les impôts sont stables à Thionville avant l'élection À Thionville, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 1,72271 million d'euros (1 722 710 € très exactement) environ. Une somme bien en-dessous des quelque 14,07627 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Thionville a évolué pour se fixer à un peu plus de 37,26 % en 2024 (contre 23,00 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Thionville a atteint 1 022 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 127 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Thionville Les résultats des élections municipales de 2020 à Thionville se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Pierre Cuny (Divers centre) a distancé ses concurrents en récoltant 32,39% des voix. À sa poursuite, Patrick Luxembourger (Divers droite) a recueilli 23,45% des bulletins valides. Une nette distance. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Pierre Cuny l'a finalement emporté avec 41,36% des bulletins, face à Patrick Luxembourger qui a obtenu 3 082 électeurs (31,75%) et Bertrand Mertz avec 2 609 votes (26,88%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 1 129 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Thionville, ce décor pose les bases.