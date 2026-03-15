Résultat municipale 2026 à Thionville (57100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thionville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thionville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thionville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CUNY
Pierre CUNY Thionville au coeur 		5 018 41,22%
Lionel BIEDER
Lionel BIEDER LE RENOUVEAU PAR L'AUDACE 		2 432 19,98%
Yan RUTILI
Yan RUTILI REDONNER VIE A THIONVILLE 		1 659 13,63%
Brigitte VAISSE
Brigitte VAISSE Thionville solidaire et citoyenne 		1 384 11,37%
Philippe NOLLER
Philippe NOLLER Thionville Ensemble 		919 7,55%
Bouabdellah FRAHLIA
Bouabdellah FRAHLIA THIONVILLE INSOUMISE 		578 4,75%
Guy MAURHOFER
Guy MAURHOFER lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		184 1,51%
Participation au scrutin Thionville
Taux de participation 46,06%
Taux d'abstention 53,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 12 518

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Thionville

En savoir plus sur Thionville