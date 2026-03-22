Résultat de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thizy-les-Bourgs sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thizy-les-Bourgs.
L'actu des élections municipales 2026 à Thizy-les-Bourgs
11:45 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à Thizy-les-Bourgs, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 63,29 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Rémi Berthoux qui a dominé en rassemblant 41,91 % des voix. À sa suite, Ludovic Cherpin (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 34,89 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Martin Sotton (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Stephane Bischerour a récolté 2,31 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thizy-les-Bourgs
Le deuxième tour des élections municipales à Thizy-les-Bourgs a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Martin Sotton
Liste divers droite
Thizy les bourgs en commun
|
|
Ludovic Cherpin
Liste divers gauche
UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS
|
|
Rémi Berthoux
Liste d'union à l'extrême-droite
Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi BERTHOUX (Ballotage) Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs !
|1 051
|41,91%
|Ludovic CHERPIN (Ballotage) UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS
|875
|34,89%
|Martin SOTTON (Ballotage) Thizy les bourgs en commun
|524
|20,89%
|Stephane BISCHEROUR Bâtir le vrai, pour Thizy-les-Bourgs
|58
|2,31%
|Participation au scrutin
|Thizy-les-Bourgs
|Taux de participation
|63,29%
|Taux d'abstention
|36,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Nombre de votants
|2 586
Source : ministère de l’Intérieur
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