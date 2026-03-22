Résultat de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thizy-les-Bourgs

Le deuxième tour des élections municipales à Thizy-les-Bourgs a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Martin Sotton
Martin Sotton Liste divers droite
Thizy les bourgs en commun
  • Martin Sotton
  • Severine Dupuy
  • Denis Remontet
  • Patricia Godel
  • Patrice Flechet
  • Bernadette Vaudey
  • Eric Cherpin
  • Laurence Giraud
  • Alexandre Proton
  • Alexandra Poizat
  • Bertrand Demaille
  • Mireille Bourrassaud
  • François-Nicolas Brunaud
  • Nadège Raby-Vermorel
  • Francisco Vega
  • Nicole Louise Roberte Valette
  • Angelo Romano
  • Tiphaine Aline Marques
  • Julien Alcaraz
  • Hélène Martine Le Jeune
  • Jean Yves Poizat
  • Souriya Ammour
  • Ali Merdji
  • Solène Remontet
  • Franck Maynand
  • Cindy Troncy
  • Guillaume Marconnet
  • Karine Goutte
  • Jonathan Raffin
  • Nicole Buchet
  • Kévin Achaintre
Ludovic Cherpin
Ludovic Cherpin Liste divers gauche
UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS
  • Ludovic Cherpin
  • Anne Reymbaut
  • Mohamed Hadjab
  • Isabelle Bayeron
  • André Fillon
  • Ophélie Mercier
  • Franck Gueffier
  • Marie-Noëlle Regis
  • Frédéric Démurgé
  • Elodie Perret
  • Jean-Michel Michelot
  • Emilie Leroy
  • Jean-Claude Garavel
  • Audrey Mosher
  • Gérard Lledo
  • Zoé Plichon
  • Brian Gilis
  • Bénédicte Chirol
  • Malik Mahtal
  • Leila Sebbar
  • Joël Dinot
  • Nolwenn Gueffier
  • Gilles Berger
  • Nadine François
  • Philippe Zanetto
  • Gisèle Damon
  • Matthias Robert
  • Aurélia Michelot
  • Virgil Roger
  • Anne Barre
  • Frédéric Frigeri
Rémi Berthoux
Rémi Berthoux Liste d'union à l'extrême-droite
Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs !
  • Rémi Berthoux
  • Jacqueline Berthier
  • Jean-Luc François
  • Elisabeth Plagnal
  • Mickaël Matray
  • Catherine Vaginay
  • Patrick Auray
  • Laurence Alloin
  • Michel Duret
  • Chantal Aubé
  • Loïc Viricel
  • Chantal Desseigne
  • Jean Michel Marchand
  • Françoise Verchere
  • Cédric Brandi
  • Patricia Blanc
  • Baptiste Roby
  • Noémie Texier
  • Etienne Chatry
  • Brigitte Bonnefond
  • Aurélien Gaze
  • Bernadette Butty
  • Eric Cartier
  • Françoise Garby
  • Jean-Christophe Martin
  • Nathalie Sotton
  • René Buffin
  • Estelle Colussi
  • Bruno Carié

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi BERTHOUX
Rémi BERTHOUX (Ballotage) Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs ! 		1 051 41,91%
Ludovic CHERPIN
Ludovic CHERPIN (Ballotage) UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS 		875 34,89%
Martin SOTTON
Martin SOTTON (Ballotage) Thizy les bourgs en commun 		524 20,89%
Stephane BISCHEROUR
Stephane BISCHEROUR Bâtir le vrai, pour Thizy-les-Bourgs 		58 2,31%
Participation au scrutin Thizy-les-Bourgs
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 2 586

Source : ministère de l’Intérieur

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