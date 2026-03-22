Résultat de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs : les résultats du 2e tour

Programme de Martin Sotton à Thizy-les-Bourgs (Thizy les bourgs en commun)

Équipe Compétente

La liste des colistiers présente une équipe compétente et expérimentée, prête à servir la commune de Thizy les Bourgs. Leur parcours professionnel témoigne de leur engagement et de leurs compétences variées. Ils sont déterminés à travailler sur le terrain pour répondre aux besoins de la communauté.

Priorités Communales

Les priorités pour la commune incluent la rénovation des routes pour garantir leur sécurité et leur entretien. Il est également crucial de ramener des médecins en créant des postes hybrides qui facilitent leur exercice. D'autres initiatives visent à soutenir le pouvoir d'achat et à améliorer la sécurité dans les rues.

Valorisation des Associations

Un des objectifs est de valoriser le travail des associations locales et de soutenir les bénévoles qui œuvrent pour la communauté. Cela passe par la reconnaissance de leur contribution essentielle à la vie locale. En renforçant leur soutien, la commune peut dynamiser le tissu associatif.

Écologie Pragmatique

Une approche écologique de bon sens est envisagée, évitant les mesures punitives. L'objectif est d'améliorer l'environnement tout en respectant les besoins des habitants. Cette écologie pragmatique vise à concilier développement durable et qualité de vie.