Résultat municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs (69240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thizy-les-Bourgs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thizy-les-Bourgs, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi BERTHOUX Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs !
|1 051
|41,91%
|Ludovic CHERPIN UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS
|875
|34,89%
|Martin SOTTON Thizy les bourgs en commun
|524
|20,89%
|Stephane BISCHEROUR Bâtir le vrai, pour Thizy-les-Bourgs
|58
|2,31%
|Participation au scrutin
|Thizy-les-Bourgs
|Taux de participation
|63,29%
|Taux d'abstention
|36,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Nombre de votants
|2 586
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Thizy-les-Bourgs en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Thizy-les-Bourgs
19:19 - Le poids démographique et économique de Thizy-les-Bourgs aux élections municipales
Dans la commune de Thizy-les-Bourgs, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 130 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,96%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 065 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2729 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,42%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,07%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Thizy-les-Bourgs mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,43% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.
17:57 - Que pèse le RN à Thizy-les-Bourgs aux municipales 2026 ?
Le mouvement lepéniste ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Thizy-les-Bourgs il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 29,58% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 24,12% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Thizy-les-Bourgs comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,50% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 42,92% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 46,75% lors du vote final, synonyme d'élection de Jonathan Gery.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Thizy-les-Bourgs
Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Thizy-les-Bourgs, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 42,84 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 74,93 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 25,07 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,39 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,90 % au premier tour, contre 47,13 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.
15:59 - En 2024, Thizy-les-Bourgs s'était tournée vers la droite
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Thizy-les-Bourgs, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (43,50%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Thizy-les-Bourgs accordaient leurs suffrages à Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 42,92% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jonathan Gery culminant à 46,75% des votes dans la commune. La situation politique de Thizy-les-Bourgs a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
14:57 - Thizy-les-Bourgs présentait un profil politique atypique lors des dernières élections
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thizy-les-Bourgs était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,58% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,17%. Lors de la finale de l'élection à Thizy-les-Bourgs, les électeurs accordaient 51,17% pour Marine Le Pen, contre 48,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Thizy-les-Bourgs soutenaient en priorité Nathalie Serre (LR) avec 27,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Serre virant de nouveau en tête avec 61,27% des voix. Cette physionomie politique de Thizy-les-Bourgs laisse apparaître une ville politiquement partagée.
12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Thizy-les-Bourgs ces dernières années ?
S'agissant des contributions locales à Thizy-les-Bourgs, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 588 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 470 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 27,00 % en 2024 (contre 15,97 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 41 700 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 453 100 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,63 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Municipales 2020 à Thizy-les-Bourgs : un résultat sans suspense
Les résultats des dernières municipales à Thizy-les-Bourgs ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin, Martin Sotton (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 162 suffrages (72,80%). Derrière, Anne Reymbaut (Parti socialiste) a rassemblé 27,19% des votes. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Thizy-les-Bourgs, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Thizy-les-Bourgs : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les votants de Thizy-les-Bourgs sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est affichée plus bas. Les 7 bureaux de vote de la commune de Thizy-les-Bourgs sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Thizy-les-Bourgs dès leur parution.
Villes voisines de Thizy-les-Bourgs
- Thizy-les-Bourgs (69240)
- Ecole primaire à Thizy-les-Bourgs
- Maternités à Thizy-les-Bourgs
- Crèches et garderies à Thizy-les-Bourgs
- Classement des collèges à Thizy-les-Bourgs
- Salaires à Thizy-les-Bourgs
- Impôts à Thizy-les-Bourgs
- Dette et budget de Thizy-les-Bourgs
- Climat et historique météo de Thizy-les-Bourgs
- Accidents à Thizy-les-Bourgs
- Délinquance à Thizy-les-Bourgs
- Inondations à Thizy-les-Bourgs
- Nombre de médecins à Thizy-les-Bourgs
- Pollution à Thizy-les-Bourgs
- Entreprises à Thizy-les-Bourgs
- Prix immobilier à Thizy-les-Bourgs