Résultat municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs (69240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thizy-les-Bourgs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thizy-les-Bourgs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thizy-les-Bourgs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi BERTHOUX
Rémi BERTHOUX Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs ! 		1 051 41,91%
Ludovic CHERPIN
Ludovic CHERPIN UNIS POUR THIZY-LES-BOURGS 		875 34,89%
Martin SOTTON
Martin SOTTON Thizy les bourgs en commun 		524 20,89%
Stephane BISCHEROUR
Stephane BISCHEROUR Bâtir le vrai, pour Thizy-les-Bourgs 		58 2,31%
Participation au scrutin Thizy-les-Bourgs
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 2 586

Source : ministère de l’Intérieur

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