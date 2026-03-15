En direct

19:19 - Le poids démographique et économique de Thizy-les-Bourgs aux élections municipales Dans la commune de Thizy-les-Bourgs, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 130 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,96%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 065 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2729 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,42%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,07%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Thizy-les-Bourgs mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,43% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Que pèse le RN à Thizy-les-Bourgs aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Thizy-les-Bourgs il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 29,58% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 24,12% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Thizy-les-Bourgs comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,50% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 42,92% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 46,75% lors du vote final, synonyme d'élection de Jonathan Gery.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Thizy-les-Bourgs Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Thizy-les-Bourgs, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 42,84 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 74,93 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 25,07 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,39 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,90 % au premier tour, contre 47,13 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - En 2024, Thizy-les-Bourgs s'était tournée vers la droite Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Thizy-les-Bourgs, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (43,50%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Thizy-les-Bourgs accordaient leurs suffrages à Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 42,92% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jonathan Gery culminant à 46,75% des votes dans la commune. La situation politique de Thizy-les-Bourgs a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Thizy-les-Bourgs présentait un profil politique atypique lors des dernières élections En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thizy-les-Bourgs était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,58% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,17%. Lors de la finale de l'élection à Thizy-les-Bourgs, les électeurs accordaient 51,17% pour Marine Le Pen, contre 48,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Thizy-les-Bourgs soutenaient en priorité Nathalie Serre (LR) avec 27,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Serre virant de nouveau en tête avec 61,27% des voix. Cette physionomie politique de Thizy-les-Bourgs laisse apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Thizy-les-Bourgs ces dernières années ? S'agissant des contributions locales à Thizy-les-Bourgs, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 588 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 470 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 27,00 % en 2024 (contre 15,97 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 41 700 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 453 100 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,63 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Thizy-les-Bourgs : un résultat sans suspense Les résultats des dernières municipales à Thizy-les-Bourgs ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin, Martin Sotton (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 162 suffrages (72,80%). Derrière, Anne Reymbaut (Parti socialiste) a rassemblé 27,19% des votes. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Thizy-les-Bourgs, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.