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19:20 - Thoiry : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Thoiry, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 432 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 179 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 745 foyers fiscaux. Dans le bourg, 21,79% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,50% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 20,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 27,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3175,95 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Thoiry, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Quel score pour le RN à Thoiry aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Thoiry en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,09% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 34,07% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 12,37% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Thoiry comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 24,09% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,26% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 32,77% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Thoiry : le point sur la participation Il y a six ans à Thoiry, le tour de chauffe des municipales avait vu 33,27 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, une mobilisation modeste alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé de nombreux électeurs. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales restent pourtant historiquement, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 884 habitants qui ont voté au premier tour, soit 82,85 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 61,21 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 76,80 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,00 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Thoiry, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Thoiry lors de la dernière année électorale ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Thoiry, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (24,09%). Les élections législatives à Thoiry provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Karl Olive (Majorité présidentielle) en tête avec 36,97% au premier tour, devant Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) avec 32,26%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Karl Olive culminant à 43,93% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Thoiry a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Thoiry lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Thoiry privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,95%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,09%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en livrant 65,93% pour Emmanuel Macron, contre 34,07% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Thoiry accordaient leurs suffrages à Karl Olive (Ensemble !) avec 25,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,19%. Cette physionomie politique de Thoiry révèle ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont stables à Thoiry Dans une dynamique de régression des taxes locales à Thoiry, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,08 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 18 600 euros la même année, en net recul par rapport aux 366 940 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Thoiry est passé à 23,23 % en 2024 (contre 12,39 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Thoiry a atteint environ 924 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 947 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Thoiry Dans la ville de Thoiry, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour marqués par le verdict du dernier scrutin en 2020. Seule en lice, la liste menée par François Moutot a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Thoiry, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La publication des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.