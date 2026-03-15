Résultat municipale 2026 à Thoiry (78770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thoiry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thoiry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thoiry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne FRELAUT-N'DIAYE
Anne FRELAUT-N'DIAYE (12 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR THOIRY 		397 57,54%
  • Anne FRELAUT-N'DIAYE
  • Alain PETIT
  • Irène BOUVIER
  • David RYBA
  • Marie-Laure PERRICHON
  • Benoit BLANCHARD
  • Audrey BOIS
  • Sahbi KTIFA
  • Sandra REGNAULT
  • Stéphane ISAMBERT
  • Karine CORRE
  • Bruno JESUS
Ludovic PATTYN
Ludovic PATTYN (3 élus) THOIRY, AGIR ENSEMBLE 		293 42,46%
  • Ludovic PATTYN
  • Audrey AZEVEDO DA ENCARNACAO
  • David MOREL
Participation au scrutin Thoiry
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 702

Source : ministère de l’Intérieur

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