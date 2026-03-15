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19:20 - Élections municipales à Thomery : un éclairage démographique Dans les rues de Thomery, les élections s'achèvent. Avec ses 31,47% de cadres supérieurs pour 3 417 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 331 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 29,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,50%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 46 135 euros/an. À Thomery, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Thomery tentés par le RN ? Le RN était absent au moment de la dernière municipale à Thomery en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,53% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 30,28% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,16% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Thomery comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,78% pour les européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,54% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,45% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Thomery Dans le cadre de cette municipale 2026 à Thomery, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 50,66 % des électeurs (un niveau conforme à la tendance du pays) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 20,09 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 38,48 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,51 % au premier tour, contre 42,87 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Thomery comme une contrée où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Thomery ? Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avait remporté au premier tour des élections législatives à Thomery en juin 2024 avec 38,04%. Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 34,99%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Louis Thieriot culminant à 72,55% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Thomery avaient cette fois placé en tête la liste menée par Raphaël Glucksmann avec 21,58% des bulletins. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Thomery demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Thomery ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thomery plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 28,58% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,72% pour Emmanuel Macron, contre 30,28% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Thomery accordaient leurs suffrages à Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 30,55% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 53,12%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Thomery une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Thomery À Thomery, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 13,78 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 133 900 euros, marquant une forte baisse face aux 877 300 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Thomery s'est établi à 48,00 % en 2024 (contre 24,98 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Thomery a atteint 1 371 € en 2024 contre 1 064 euros en début de mandat.

11:59 - Le match de l'élection à Thomery n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Thomery est riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin à l'époque, Bruno Michel a pris la première place en récoltant 815 soutiens (59,35%). Dans la position du principal opposant, Michel Rene Heluin a capté 274 voix (19,95%). Cette victoire au premier tour de Bruno Michel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Thomery, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.