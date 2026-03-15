Résultat municipale 2026 à Thomery (77810) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thomery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thomery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thomery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno MICHEL
Bruno MICHEL (18 élus) Ensemble pour Thomery, une histoire, un avenir 		958 52,96%
  • Bruno MICHEL
  • Caroline DESTORS
  • Etienne TROUBAT
  • Isabelle SALICETI
  • Cyrille ZIMMER
  • Marie-Christine ZANNI
  • Rémy DUBOIS
  • Anne FUMEY
  • Guy JULIEN
  • Marina TRANNOIS
  • Matthieu HLAVAC
  • Anne NICQ
  • Cédrick TOMASCHKE
  • Maryse MENEY
  • Dulcidio DA SILVA SOARES
  • Nathalie JULIEN
  • Maxime JANUEL
  • Christelle ARDUINI
Katherine BRAULT
Katherine BRAULT (5 élus) MIEUX VIVRE À THOMERY 		851 47,04%
  • Katherine BRAULT
  • Olivier LEVALOIS
  • Amal GHAZI
  • Thierry VILETTE
  • Sandrine KEROPIAN
Participation au scrutin Thomery
Taux de participation 64,65%
Taux d'abstention 35,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 1 882

Source : ministère de l’Intérieur

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