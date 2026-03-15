Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Thonon-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thonon-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Thonon-les-Bains
13:46 - Les contribuables de Thonon-les-Bains voteront-ils sur la fiscalité ?
Alors que les prélèvements fiscaux locaux à Thonon-les-Bains n'ont pas varié sur la période 2020-2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,78 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 1,46361 million d'euros environ, marquant une forte baisse face aux 8,30165 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Thonon-les-Bains est passé à un peu moins de 30,62 % en 2024 (contre 18,59 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thonon-les-Bains a représenté 781 euros en 2024 contre 783 euros en début de mandat.
11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Christophe Arminjon s'est imposé à Thonon-les-Bains
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Thonon-les-Bains s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Christophe Arminjon (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 2 950 bulletins (35,52%). Juste derrière, Astrid Baud-Roche (Divers droite) a engrangé 17,90% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-Baptiste Baud (Divers gauche), réunissant 15,69% des suffrages. La large distance prise au départ donnait une piste sérieuse pour le verdict final. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Christophe Arminjon l'a finalement emporté avec 48,35% des voix, face à Jean-Baptiste Baud avec 2 159 électeurs (27,38%) et Franck Dalibard avec 1 912 bulletins (24,25%). La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour offrir une victoire sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Christophe Arminjon a probablement pu bénéficier également des voix des partisans de Astrid Baud-Roche, gagnant 862 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Thonon-les-Bains : les horaires des bureaux de vote
Les 23 bureaux de vote de la ville de Thonon-les-Bains ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Thonon-les-Bains de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Thonon-les-Bains et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, c'est Christophe Arminjon (Divers droite) qui a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Thonon-les-Bains. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Jean-Baptiste Baud
Liste divers gauche
NOUVELLE ÈRE
|
|
Patrick Rean
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS THONON
|
|
Alexandre Parlange
Liste Divers
THONON AUTREMENT
|
|
Richard Baud
Liste divers droite
THONON 2026
|
|
Christophe Arminjon
Liste divers droite
REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Arminjon (29 élus) Reussir thonon avec christophe arminjon
|3 812
|48,35%
|
|Jean-Baptiste Baud (5 élus) Nouvelle ère
|2 159
|27,38%
|
|Franck Dalibard (5 élus) On aime thonon
|1 912
|24,25%
|
|Participation au scrutin
|Thonon-les-Bains
|Taux de participation
|35,70%
|Taux d'abstention
|64,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 274
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Arminjon Reussir thonon avec christophe arminjon
|2 950
|35,52%
|Astrid Baud-Roche Passion thonon
|1 487
|17,90%
|Jean-Baptiste Baud Nouvelle ère
|1 303
|15,69%
|Franck Dalibard J'aime thonon 2020
|855
|10,29%
|Elisabeth Charmot Thonon ecologie
|651
|7,83%
|Nicolas Ravet Osons thonon
|546
|6,57%
|Isabelle Naïm Christin Le printemps de thonon
|512
|6,16%
|Participation au scrutin
|Thonon-les-Bains
|Taux de participation
|36,94%
|Taux d'abstention
|63,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 514
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denais (28 élus) Thonon avance avec jean denais
|4 631
|39,11%
|
|Christophe Arminjon (7 élus) Réussir thonon avec christophe arminjon
|4 488
|37,91%
|
|Georges Constantin (4 élus) Thonon pour vous
|2 719
|22,96%
|
|Participation au scrutin
|Thonon-les-Bains
|Taux de participation
|53,45%
|Taux d'abstention
|46,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|12 215
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denais Thonon avance avec jean denais
|4 097
|34,37%
|Christophe Arminjon Réussir thonon avec christophe arminjon
|3 356
|28,15%
|Georges Constantin Thonon pour vous
|2 261
|18,96%
|Guillaume Vaucouleur L'humain d'abord à thonon !
|853
|7,15%
|Elisabeth Charmot Thonon ecologie: le defi vert
|731
|6,13%
|Gilles Joly Thonon ensemble
|621
|5,21%
|Participation au scrutin
|Thonon-les-Bains
|Taux de participation
|53,51%
|Taux d'abstention
|46,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|12 229
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