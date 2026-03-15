Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains

Tête de listeListe
Jean-Baptiste Baud
Jean-Baptiste Baud Liste divers gauche
NOUVELLE ÈRE
  • Jean-Baptiste Baud
  • Sophie Parra d'Andert
  • Michel Vuillaume
  • Emilienne Rim A Kedi
  • Thomas Barnet
  • Marie Verrey
  • Pierre-Jean Variclier
  • Karine Arandel
  • Mohamed Tamaghlift
  • Denise André
  • Charlély Aubert
  • Françoise Chamblas
  • Didier Charrassin
  • Ludmila Zaostrovskaya-Dauvergne
  • Camille Lanoir
  • Élodie Hardy
  • Matthias Paccot
  • Christine Lucet-Teboul
  • Benoit Decaestecker
  • Virginie Jost
  • Matthieu Aimée
  • Françoise Bigre
  • Didier Buffet
  • Christine Peseux
  • Benjamin Arnaud
  • Estelle Vulliez
  • Guillaume Dekkil
  • Caroline Bouvet-Bionda
  • Julien Marsaud
  • Pome Turbil
  • Nathan Petrovic
  • Malika Metiba
  • Charles Cuccu Stefanelli
  • Léa Chevallier
  • Marc-Antoine Grando
  • Patricia Amisse
  • Florian Martin
  • Marie-Françoise Armagnat
  • Irfan Gulbahce
  • Marie-Josèphe Detruche
  • Charles Riera
Patrick Rean
Patrick Rean Liste du Rassemblement National
RETROUVONS THONON
  • Patrick Rean
  • Marie-France Goguet
  • Richard Greneche
  • Micheline Bassil
  • Yannick Antion
  • Emmanuelle Bercier
  • Giovanni Rico
  • Véronique Charlot
  • Adrien Lamacchia
  • Ericka Lenaers
  • Laurent Dufour
  • Nathalie Mouchon
  • Brice Cairoli
  • Isabelle Clément
  • Xavier Louis
  • Manon Armas
  • Lenny Defoly
  • Caroline Meilland
  • Michel Rouge
  • Marina Morand
  • John Genoud
  • Valérie Badikian
  • Patrick Jarrier
  • Suzanne Esparrell
  • Yves Lozano Ferreiro
  • Léanna Bego
  • Thomas Outin
  • Sandrine Marteau Chevallier
  • Christian Charlot
  • Danièle Martens
  • Daniel Da Veiga
  • Marine Savaglio
  • Daniel Bourgeois
  • Véronick Clément
  • Erick Pilarski
  • Marie-Claire Dumont
  • René Antony
  • Gabrielle Curdy
  • Bernard Large
  • Claude Icardi
Alexandre Parlange
Alexandre Parlange Liste Divers
THONON AUTREMENT
  • Alexandre Parlange
  • Maulde David
  • Vincent Levy
  • Brigitte Le Berre
  • Arthur Anthonioz
  • Denise Erbas (torrano)
  • Nicolas Matysiak
  • Ophélie Renaud
  • Nicolas Legrand
  • Nathalie Vulliez
  • Frédéric Greffet
  • Christine Engelking
  • Guillaume Vaucouleur
  • Cristina Borges Carneiro
  • Denis Mancheron
  • Cécile Rabillé
  • Jean-Luc Chambon
  • Isabelle Etcheberry
  • Sébastien Cevrero
  • Nicole Lamart
  • Alain Torrano
  • Elodie Madelin
  • Paul Mayer
  • Vanessa de Carvalho
  • Etienne Ruault
  • Isabelle Goyen
  • Sébastien Biord
  • Claire Vos
  • Jean-Pierre Renier
  • Dusa Zgonec
  • Louis Biord
  • Sophie Crepin
  • Yoann Trevisan
  • Anastasia Plantevin
  • Gregory Lepine
  • Roswitha Ostermann
  • Christian Pelegrin
  • Chantal Philbert Korovkevitch
  • Hervé Alborini
  • Sarah Del Goleto
  • Denis Renaudin
Richard Baud
Richard Baud Liste divers droite
THONON 2026
  • Richard Baud
  • Vanessa Laurent Michel
  • Benoît Sirouet
  • Sandrine Delerce
  • Stéphane Carré
  • Florence Le Fur
  • Michel Caplot
  • Sabrina Arena
  • Guillaume Ducrot
  • Emilie Jeannin
  • Franck Dalibard
  • Pauline Kaiser-Abinal
  • Cédric Glapa
  • Sophie Chessel
  • Murat Ozgonul
  • Natasha Macgregor
  • Philippe Flez
  • Laëtitia Chapel
  • Eric Mouthon
  • Audrey Capelli
  • Florian Germain
  • Inès Leclerc
  • David Martin
  • Stéphanie Rasera
  • Romain Muraro
  • Isabelle Magnien
  • Adrien Betourne
  • Laura Christin
  • Gilbert Ghanem
  • Anne-Marie Lanovaz
  • Thierry Froissart
  • Valérie Lecocq
  • Timon Debiez
  • Nadia Yacine
  • Thierry Sandra
  • Alana Foiret Yildirim
  • Michel Roger
  • Jacqueline Michaud Roch
  • Mahé Henry - - Buisson
  • Sylvie Dauvet
  • Jacques Carrillat
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon Liste divers droite
REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON
  • Christophe Arminjon
  • Isabelle Place Marcoz
  • Jean-Claude Terrier
  • Véronique Vulliez
  • Jean-Paul Lamoureux
  • Katia Bacon
  • Gérard Bastian
  • Charlotte Gilart de Keranflec'h
  • Philippe Lahotte
  • Carine de la Iglesia
  • Régis Mercier-Bosny
  • Nicole Jaillet
  • Michel Ellena
  • Christine Voronko
  • Nicolas Ravet
  • Murielle Dominguez
  • Arnaud Berast
  • Cassandra Wainhouse
  • Jean Dorcier
  • Christine Jolly
  • Jean-Pierre Favrat
  • Hélène Covac
  • Mostafa Keddari
  • Maud Candelier
  • Roger Roch
  • Julia Giacomotti
  • Benoît Beaugez
  • Eloïse Asso-Guilbaud
  • Thomas Banquart
  • Sade Boulet
  • René Garcin
  • Catherine Billet Grange
  • Patrick Tissut
  • Christine de Stoutz
  • Serge Delsante
  • Sylvie Covac
  • Joël Anne
  • Brigitte Moulin
  • Jean-Marc Brechotte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon (29 élus) Reussir thonon avec christophe arminjon 		3 812 48,35%
  • Christophe Arminjon
  • Brigitte Jacquesson
  • Richard Baud
  • Isabelle Place-Marcoz
  • Jean-Claude Terrier
  • Emily Groppi
  • Jean-Marc Brechotte
  • Brigitte Moulin
  • René Garcin
  • Carine De La Iglesia
  • Gérard Bastian
  • Nicole Jaillet
  • Philippe Lahotte
  • Sylvie Setti
  • Mustapha Goktekin
  • Cassandra Wainhouse
  • Michel Ellena
  • Katia Bacon
  • Jean Dorcier
  • Karine Birraux
  • Jean-Pierre Favrat
  • Deborah Verdier
  • Patrick Tissut
  • Sylvie Covac
  • Joël Anne
  • Catherine Perrrin
  • François Nalborczyk
  • Véronique Vulliez
  • Serge Delsante
Jean-Baptiste Baud
Jean-Baptiste Baud (5 élus) Nouvelle ère 		2 159 27,38%
  • Jean-Baptiste Baud
  • Sophie Parra D'andert
  • Thomas Barnet
  • Marie-Jo Guignard-Detruche
  • Marc-Antoine Grando
Franck Dalibard
Franck Dalibard (5 élus) On aime thonon 		1 912 24,25%
  • Franck Dalibard
  • Mélanie Desfougeres
  • Jean-Louis Escoffier
  • Astrid Baud-Roche
  • Quentin Duvocelle
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 35,70%
Taux d'abstention 64,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 274

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon Reussir thonon avec christophe arminjon 		2 950 35,52%
Astrid Baud-Roche
Astrid Baud-Roche Passion thonon 		1 487 17,90%
Jean-Baptiste Baud
Jean-Baptiste Baud Nouvelle ère 		1 303 15,69%
Franck Dalibard
Franck Dalibard J'aime thonon 2020 		855 10,29%
Elisabeth Charmot
Elisabeth Charmot Thonon ecologie 		651 7,83%
Nicolas Ravet
Nicolas Ravet Osons thonon 		546 6,57%
Isabelle Naïm Christin
Isabelle Naïm Christin Le printemps de thonon 		512 6,16%
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 36,94%
Taux d'abstention 63,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 514

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denais
Jean Denais (28 élus) Thonon avance avec jean denais 		4 631 39,11%
  • Jean Denais
  • Joëlle Gouniot
  • Jean-Yves Moracchini
  • Marion Lenne
  • Charles Riera
  • Astrid Baud-Roche
  • Gilles Cairoli
  • Michèle Chevallier
  • Gilles Joly
  • Murielle Dominguez
  • Christian Perriot
  • Jocelyne Raymond
  • Alain Coone
  • Sophie Chessel
  • Fatih Aslan
  • Marie-Christine Desprez
  • François Pradelle
  • Nicole Jeffroy
  • Laurent Grabkowiak
  • Nathalie Legris
  • Patrice Thiot
  • Emmanuelle Poissy
  • Patrick Schirmann
  • Laurence Favre-Felix
  • Arnaud Lamy
  • Marie-Laure Zanetti-Chini
  • Guy Haenel
  • Fanny Legrand
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon (7 élus) Réussir thonon avec christophe arminjon 		4 488 37,91%
  • Christophe Arminjon
  • Brigitte Jacquesson
  • Jean-Claude Terrier
  • Brigitte Moulin
  • Jean Dorcier
  • Isabelle Place-Marcoz
  • René Garcin
Georges Constantin
Georges Constantin (4 élus) Thonon pour vous 		2 719 22,96%
  • Georges Constantin
  • Virginie Jost-Mariot
  • Guillaume Dekkil
  • Elisabeth Charmot
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 53,45%
Taux d'abstention 46,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 12 215

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denais
Jean Denais Thonon avance avec jean denais 		4 097 34,37%
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon Réussir thonon avec christophe arminjon 		3 356 28,15%
Georges Constantin
Georges Constantin Thonon pour vous 		2 261 18,96%
Guillaume Vaucouleur
Guillaume Vaucouleur L'humain d'abord à thonon ! 		853 7,15%
Elisabeth Charmot
Elisabeth Charmot Thonon ecologie: le defi vert 		731 6,13%
Gilles Joly
Gilles Joly Thonon ensemble 		621 5,21%
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 53,51%
Taux d'abstention 46,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 12 229

Villes voisines de Thonon-les-Bains

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