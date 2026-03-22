Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thonon-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Thonon-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Baptiste Baud
Jean-Baptiste Baud Liste divers gauche
NOUVELLE ÈRE
  • Jean-Baptiste Baud
  • Sophie Parra d'Andert
  • Michel Vuillaume
  • Emilienne Rim A Kedi
  • Thomas Barnet
  • Marie Verrey
  • Pierre-Jean Variclier
  • Karine Arandel
  • Mohamed Tamaghlift
  • Denise André
  • Charlély Aubert
  • Françoise Chamblas
  • Didier Charrassin
  • Ludmila Zaostrovskaya-Dauvergne
  • Camille Lanoir
  • Élodie Hardy
  • Matthias Paccot
  • Christine Lucet-Teboul
  • Benoit Decaestecker
  • Virginie Jost
  • Matthieu Aimée
  • Françoise Bigre
  • Didier Buffet
  • Christine Peseux
  • Benjamin Arnaud
  • Estelle Vulliez
  • Guillaume Dekkil
  • Caroline Bouvet-Bionda
  • Julien Marsaud
  • Pome Turbil
  • Nathan Petrovic
  • Malika Metiba
  • Charles Cuccu Stefanelli
  • Léa Chevallier
  • Marc-Antoine Grando
  • Patricia Amisse
  • Florian Martin
  • Marie-Françoise Armagnat
  • Irfan Gulbahce
  • Marie-Josèphe Detruche
  • Charles Riera
Patrick Rean
Patrick Rean Liste du Rassemblement National
RETROUVONS THONON
  • Patrick Rean
  • Marie-France Goguet
  • Richard Greneche
  • Micheline Bassil
  • Yannick Antion
  • Emmanuelle Bercier
  • Giovanni Rico
  • Véronique Charlot
  • Adrien Lamacchia
  • Ericka Lenaers
  • Laurent Dufour
  • Nathalie Mouchon
  • Brice Cairoli
  • Isabelle Clément
  • Xavier Louis
  • Manon Armas
  • Lenny Defoly
  • Caroline Meilland
  • Michel Rouge
  • Marina Morand
  • John Genoud
  • Valérie Badikian
  • Patrick Jarrier
  • Suzanne Esparrell
  • Yves Lozano Ferreiro
  • Léanna Bego
  • Thomas Outin
  • Sandrine Marteau Chevallier
  • Christian Charlot
  • Danièle Martens
  • Daniel Da Veiga
  • Marine Savaglio
  • Daniel Bourgeois
  • Véronick Clément
  • Erick Pilarski
  • Marie-Claire Dumont
  • René Antony
  • Gabrielle Curdy
  • Bernard Large
  • Claude Icardi
Richard Baud
Richard Baud Liste divers droite
THONON 2026
  • Richard Baud
  • Vanessa Laurent Michel
  • Benoît Sirouet
  • Sandrine Delerce
  • Stéphane Carré
  • Florence Le Fur
  • Michel Caplot
  • Sabrina Arena
  • Guillaume Ducrot
  • Emilie Jeannin
  • Franck Dalibard
  • Pauline Kaiser-Abinal
  • Cédric Glapa
  • Sophie Chessel
  • Murat Ozgonul
  • Natasha Macgregor
  • Philippe Flez
  • Laëtitia Chapel
  • Eric Mouthon
  • Audrey Capelli
  • Florian Germain
  • Inès Leclerc
  • David Martin
  • Stéphanie Rasera
  • Romain Muraro
  • Isabelle Magnien
  • Adrien Betourne
  • Laura Christin
  • Gilbert Ghanem
  • Anne-Marie Lanovaz
  • Thierry Froissart
  • Valérie Lecocq
  • Timon Debiez
  • Nadia Yacine
  • Thierry Sandra
  • Alana Foiret Yildirim
  • Michel Roger
  • Jacqueline Michaud Roch
  • Mahé Henry - - Buisson
  • Sylvie Dauvet
  • Jacques Carrillat
Christophe Arminjon
Christophe Arminjon Liste divers droite
REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON
  • Christophe Arminjon
  • Isabelle Place Marcoz
  • Jean-Claude Terrier
  • Véronique Vulliez
  • Jean-Paul Lamoureux
  • Katia Bacon
  • Gérard Bastian
  • Charlotte Gilart de Keranflec'h
  • Philippe Lahotte
  • Carine de la Iglesia
  • Régis Mercier-Bosny
  • Nicole Jaillet
  • Michel Ellena
  • Christine Voronko
  • Nicolas Ravet
  • Murielle Dominguez
  • Arnaud Berast
  • Cassandra Wainhouse
  • Jean Dorcier
  • Christine Jolly
  • Jean-Pierre Favrat
  • Hélène Covac
  • Mostafa Keddari
  • Maud Candelier
  • Roger Roch
  • Julia Giacomotti
  • Benoît Beaugez
  • Eloïse Asso-Guilbaud
  • Thomas Banquart
  • Sade Boulet
  • René Garcin
  • Catherine Billet Grange
  • Patrick Tissut
  • Christine de Stoutz
  • Serge Delsante
  • Sylvie Covac
  • Joël Anne
  • Brigitte Moulin
  • Jean-Marc Brechotte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard BAUD
Richard BAUD (Ballotage) THONON 2026 		3 719 30,15%
Jean-Baptiste BAUD
Jean-Baptiste BAUD (Ballotage) NOUVELLE ÈRE 		3 257 26,40%
Christophe ARMINJON
Christophe ARMINJON (Ballotage) REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON 		3 235 26,22%
Patrick REAN
Patrick REAN (Ballotage) RETROUVONS THONON 		1 470 11,92%
Alexandre PARLANGE
Alexandre PARLANGE THONON AUTREMENT 		656 5,32%
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 49,26%
Taux d'abstention 50,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 12 551

Source : ministère de l’Intérieur

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