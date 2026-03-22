Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thonon-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thonon-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Thonon-les-Bains
11:50 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Thonon-les-Bains
Pour le lancement des municipales à Thonon-les-Bains, le rendez-vous a vu 49,26 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Richard Baud (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 30,15 % des bulletins valides. Dans son sillage, Jean-Baptiste Baud (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 26,40 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Arminjon (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Patrick Rean, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 11,92 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thonon-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Thonon-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Baptiste Baud
Liste divers gauche
NOUVELLE ÈRE
|
|
Patrick Rean
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS THONON
|
|
Richard Baud
Liste divers droite
THONON 2026
|
|
Christophe Arminjon
Liste divers droite
REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard BAUD (Ballotage) THONON 2026
|3 719
|30,15%
|Jean-Baptiste BAUD (Ballotage) NOUVELLE ÈRE
|3 257
|26,40%
|Christophe ARMINJON (Ballotage) REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON
|3 235
|26,22%
|Patrick REAN (Ballotage) RETROUVONS THONON
|1 470
|11,92%
|Alexandre PARLANGE THONON AUTREMENT
|656
|5,32%
|Participation au scrutin
|Thonon-les-Bains
|Taux de participation
|49,26%
|Taux d'abstention
|50,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|12 551
Source : ministère de l’Intérieur
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