Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Baptiste Baud à Thonon-les-Bains (NOUVELLE ÈRE)

Nouvelle ère politique

La candidature de Jean-Baptiste Baud pour la mairie de Thonon-les-Bains marque un tournant vers une gouvernance plus inclusive. Il prône une approche basée sur l'écoute et la concertation, rejetant la division. Son engagement se traduit par une volonté de rassembler les habitants autour d'un projet commun.

Équipe diversifiée

La liste de candidats pour les élections municipales comprend des profils variés, allant de conseillers municipaux à des professionnels de la santé et de l'éducation. Chaque membre apporte une expertise unique, renforçant la crédibilité de la candidature. Cette diversité vise à représenter au mieux les intérêts de tous les habitants de Thonon-les-Bains.

Mesures pour la ville

Un ensemble de mesures a été proposé pour faire de Thonon-les-Bains une ville plus verte et solidaire. Parmi celles-ci, la création d'un centre de santé municipal et la rénovation des écoles sont prioritaires. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en préservant l'environnement.

Accessibilité et aménagement

Des projets d'aménagement comme la réhabilitation du boulevard de la Corniche et la création d'une plage publique à Montjoux sont envisagés. Ces initiatives visent à améliorer l'accessibilité et à dynamiser les espaces publics. L'objectif est de rendre ces lieux plus attractifs et accessibles pour tous les habitants.