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19:21 - Thonon-les-Bains : démographie, élections et perspectives d'avenir À Thonon-les-Bains, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,27% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (68,74%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 15286 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,25% et d'une population étrangère de 11,48% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Thonon-les-Bains mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,76% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Thonon-les-Bains Le parti d'extrême droite ne comptait pas dans le groupe de tête lors des élections locales à Thonon-les-Bains en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,78% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,16% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,19% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Thonon-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,10% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 27,95% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il clôturera le scrutin avec 33,36% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Thonon-les-Bains : le point sur la participation Pour cette municipale, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Thonon-les-Bains sera capitale dans la conclusion du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 63,06 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 avait dissuadé de nombreux électeurs. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 29,30 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 53,07 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,73 %, contre 58,25 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Il y a deux ans, Thonon-les-Bains a choisi la droite À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Thonon-les-Bains avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,10% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Thonon-les-Bains avaient ensuite placé en tête Jean-Baptiste Baud (Union de la gauche) avec 32,69% au premier tour, devant Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 28,24%. C'est néanmoins Anne-Cécile Violland (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 66,64% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Thonon-les-Bains ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Thonon-les-Bains comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Thonon-les-Bains votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,49%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,98%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 63,84% pour Emmanuel Macron, contre 36,16% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Thonon-les-Bains portaient leur choix sur Odile Martin-Cocher (Nupes) avec 26,52% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Anne-Cécile Violland (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,70% des voix.

12:58 - Les contribuables de Thonon-les-Bains voteront-ils sur la fiscalité ? Alors que les prélèvements fiscaux locaux à Thonon-les-Bains n'ont pas varié sur la période 2020-2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,78 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 1,46361 million d'euros environ, marquant une forte baisse face aux 8,30165 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Thonon-les-Bains est passé à un peu moins de 30,62 % en 2024 (contre 18,59 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thonon-les-Bains a représenté 781 euros en 2024 contre 783 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Christophe Arminjon s'est imposé à Thonon-les-Bains L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Thonon-les-Bains s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Christophe Arminjon (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 2 950 bulletins (35,52%). Juste derrière, Astrid Baud-Roche (Divers droite) a engrangé 17,90% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-Baptiste Baud (Divers gauche), réunissant 15,69% des suffrages. La large distance prise au départ donnait une piste sérieuse pour le verdict final. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Christophe Arminjon l'a finalement emporté avec 48,35% des voix, face à Jean-Baptiste Baud avec 2 159 électeurs (27,38%) et Franck Dalibard avec 1 912 bulletins (24,25%). La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour offrir une victoire sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Christophe Arminjon a probablement pu bénéficier également des voix des partisans de Astrid Baud-Roche, gagnant 862 voix supplémentaires entre les deux tours.