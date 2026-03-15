Résultat municipale 2026 à Thonon-les-Bains (74200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thonon-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thonon-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thonon-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard BAUD
Richard BAUD THONON 2026 		3 719 30,15%
Jean-Baptiste BAUD
Jean-Baptiste BAUD NOUVELLE ÈRE 		3 257 26,40%
Christophe ARMINJON
Christophe ARMINJON REUSSIR THONON AVEC CHRISTOPHE ARMINJON 		3 235 26,22%
Patrick REAN
Patrick REAN RETROUVONS THONON 		1 470 11,92%
Alexandre PARLANGE
Alexandre PARLANGE THONON AUTREMENT 		656 5,32%
Participation au scrutin Thonon-les-Bains
Taux de participation 49,26%
Taux d'abstention 50,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 12 551

Source : ministère de l’Intérieur

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