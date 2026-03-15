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19:18 - Élections municipales à Thorigné-Fouillard : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Thorigné-Fouillard foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,97% de cadres pour 8 631 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 504 entreprises, Thorigné-Fouillard offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (90,77%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 217 résidents étrangers, représentant 2,51% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,95%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 075 € par mois. En conclusion, Thorigné-Fouillard incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - À Thorigné-Fouillard, le RN en retrait dans les urnes Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Thorigné-Fouillard il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 9,59% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 18,35% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 7,47% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Thorigné-Fouillard comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 13,74% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 15,54% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 15,21% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 44,09 % de participation à Thorigné-Fouillard En ce jour de municipales à Thorigné-Fouillard, la participation sera décortiquée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 44,09 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 5 165 habitants qui ont voté au premier tour, soit 82,19 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 60,41 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 78,39 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 63,79 % des électeurs locaux. Si on suit la trajectoire globale, le secteur s'affiche comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Thorigné-Fouillard ? Lors des élections européennes, le résultat à Thorigné-Fouillard s'était dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (25,22%), en première position devant Valérie Hayer (21,61%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (13,74%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Thorigné-Fouillard portaient leur choix sur Tristan Lahais (Union de la gauche) avec 39,94% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Tristan Lahais culminant à 43,51% des voix dans la localité. La physionomie politique de Thorigné-Fouillard a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville plutôt portée vers la gauche.

14:57 - À Thorigné-Fouillard, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thorigné-Fouillard tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 39,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 81,65% pour Emmanuel Macron, contre 18,35% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Thorigné-Fouillard plébiscitaient Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble !) avec 43,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,04%.

12:58 - Impôts à Thorigné-Fouillard : un enjeu central pour 2026 À Thorigné-Fouillard, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 814 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 817 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 40,69 % en 2024 (contre environ 18,85 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un cadre national où la moyenne tourne autour de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 63 150 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 138 730 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,91 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Thorigné-Fouillard ? Les résultats des dernières municipales à Thorigné-Fouillard ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Gaël Lefeuvre (Ecologiste) a pris la première place en totalisant 1 347 soutiens (50,18%). Dans la position de la principale opposante, Pascale Jubault-Chaussé (Divers gauche) a engrangé 49,81% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Gaël Lefeuvre a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Thorigné-Fouillard, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.