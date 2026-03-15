Résultat municipale 2026 à Thorigné-Fouillard (35235) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thorigné-Fouillard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thorigné-Fouillard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thorigné-Fouillard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoit CLAUDON
Benoit CLAUDON (22 élus) CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		2 088 50,83%
  • Benoit CLAUDON
  • Priscilla VALLÉE
  • Manuel DA CUNHA
  • Céline AUBRY
  • Etienne MAINGUET
  • Sandrine GAÏO
  • Yann LE GOC
  • Marine LE JOLIFF HOMO
  • Anthony GAULTIER
  • Marie-Estelle COURTEILLE
  • Jean-Michel LE GUENNEC
  • Christiane CAÏTUCOLI
  • Gaylord JACQUES
  • Catherine BONNAFOUS
  • Jean-Luc COUDRAY
  • Anicette PAISANT
  • Pascal BROSSAULT
  • Hélène VIGNAU-LAULHERE
  • François FERCHAUD
  • Rozenn GAUTHIER
  • Stéphane BLIN
  • Rozenn EON-TCHAVTCHAVADZE
Gaël LEFEUVRE
Gaël LEFEUVRE (7 élus) Thorigné-Fouillard, la dynamique continue avec vous ! 		2 020 49,17%
  • Gaël LEFEUVRE
  • Aude MAHEO
  • Frédéric PIERRE
  • Laetitia TORTELLIER
  • Vincent POINTIER
  • Julie DEGUILLARD
  • Eric SOUQUET
Participation au scrutin Thorigné-Fouillard
Taux de participation 64,30%
Taux d'abstention 35,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 4 240

Source : ministère de l’Intérieur

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