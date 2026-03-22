Résultat de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thorigny-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thorigny-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Thorigny-sur-Marne
11:46 - Bouchra Fenzar-Rizki, Manuel Da Silva et Thibaud Guillemet forment le trio de tête à Thorigny-sur-Marne
Dans le cadre du premier tour des municipales à Thorigny-sur-Marne, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 47,61 %. Au terme de ce vote, c'est Bouchra Fenzar-Rizki (Divers centre) qui s'est arrogée la première place en rassemblant 33,80 % des voix. À sa suite, Manuel Da Silva (Divers centre) s'est classé deuxième avec 28,36 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Thibaud Guillemet, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Fabrice Hamelin, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 12,85 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thorigny-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Thorigny-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bouchra Fenzar-Rizki
Liste divers centre
Nous Thorigniens
|
|
Thibaud Guillemet
Liste divers gauche
J'aime Thorigny, solidaire, écologique, citoyenne
|
|
Manuel Da Silva
Liste divers centre
Ensemble pour Thorigny
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bouchra FENZAR-RIZKI (Ballotage) Nous Thorigniens
|1 194
|33,80%
|Manuel DA SILVA (Ballotage) Ensemble pour Thorigny
|1 002
|28,36%
|Thibaud GUILLEMET (Ballotage) J'aime Thorigny, solidaire, écologique, citoyenne
|883
|24,99%
|Fabrice HAMELIN (Ballotage) Thorigny démocrate et solidaire
|454
|12,85%
|Participation au scrutin
|Thorigny-sur-Marne
|Taux de participation
|52,39%
|Taux d'abstention
|47,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|3 598
Source : ministère de l’Intérieur
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