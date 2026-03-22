Résultat de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thorigny-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Thorigny-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bouchra Fenzar-Rizki
Bouchra Fenzar-Rizki Liste divers centre
Nous Thorigniens
  • Bouchra Fenzar-Rizki
  • Michel Louchard
  • Magali Naudin
  • Vincent Derrien
  • Laïla Da Costa
  • Hervé Gillot
  • Sandrine Guinez
  • Guillaume Buleté
  • Patricia Bréhaux
  • Olivier Thiesson
  • Anne-Julie Prêté
  • Damien Heil
  • Véronique Grançon
  • Abdourahmane Diouf
  • Minh-Thu Dinh
  • Mohamed Negrouz
  • Anne Courrier
  • Brice Sens
  • Nathalie Autret
  • Patrice Lepalec
  • Fanny Le Menn
  • Samir Laifaoui
  • Sandra Aubert Guenoun
  • Didier Marque
  • Arlette Poirier
  • Jean-Marc Klein
  • Isabelle Antoine
  • Élysée Kombieni
  • Maud Petit
  • Jean Viel
  • Anissa Bouziane
  • Robert Guilloud
  • Patricia de Bernardin
  • Fernando Marinho
  • Josiane Tafflet
Thibaud Guillemet
Thibaud Guillemet Liste divers gauche
J'aime Thorigny, solidaire, écologique, citoyenne
  • Thibaud Guillemet
  • Laurence Leloup
  • Fabrice Hamelin
  • Laetitia Guichon Vatel
  • Karim Merrar
  • Emilie Bartsch-Faivre
  • Denis Macaire
  • Julie Chevallier
  • Clément Richet
  • Riwad Maecha
  • Ousmane Bagayogo
  • Nicole Ntoukam Nzodom
  • Sébastien Rollet
  • Mélissa Le Guen
  • Mouloud Bouakira
  • Roselyne Houdin
  • Boubakari Magassa
  • Gaelle Mulumba Mukadi
  • Branko Cazal
  • Nathalie Gallet
  • Jean Loissier
  • Guzide Turmus
  • Oumar Gassama
  • Idiatou Diallo
  • Félix de Valois
  • Evane Le Saux
  • Ange Obame
  • Céline Coulamy
  • Grégory Pohl
  • Kessy Ponsot
  • Guillaume Bérard
  • Agnès Solastiouk
  • François Nguyen
  • Liliane Dedieu
  • Philippe Bost
Manuel Da Silva
Manuel Da Silva Liste divers centre
Ensemble pour Thorigny
  • Manuel Da Silva
  • Lauren Despres
  • Jean-Paul Zita
  • Magali Chrétien
  • Antoine Parodi
  • Anne-Lyse Greuzat
  • Sébastien Fagot
  • Evelyne Santerre
  • Vincent Pasutto
  • Florine Greuzat
  • Nebojsa Majic
  • Noémie Moyabat
  • Serge Sakaloff
  • Chantal Gounord
  • Laurent Dumont
  • Esther Richardson
  • Mostafa Wadaa
  • Nathalie Flamen
  • Jacques Mezon
  • Sandrine Teyssedre
  • Christian Mondion
  • Anne-Sophie Bouxin
  • Noah de Jonckheere
  • Chantal Proix
  • Eddy Leuret
  • Manuela Cadel
  • Pascal Orvain
  • Nathalie Le Gac
  • Dominique Da Rocha
  • Yasmina Aid
  • Martin Serrano
  • Sandrine Macquart
  • Gérard Duremort
  • Gisèle Queney
  • Jean Navarro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Bouchra FENZAR-RIZKI
Bouchra FENZAR-RIZKI (Ballotage) Nous Thorigniens 		1 194 33,80%
Manuel DA SILVA
Manuel DA SILVA (Ballotage) Ensemble pour Thorigny 		1 002 28,36%
Thibaud GUILLEMET
Thibaud GUILLEMET (Ballotage) J'aime Thorigny, solidaire, écologique, citoyenne 		883 24,99%
Fabrice HAMELIN
Fabrice HAMELIN (Ballotage) Thorigny démocrate et solidaire 		454 12,85%
Participation au scrutin Thorigny-sur-Marne
Taux de participation 52,39%
Taux d'abstention 47,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 598

Source : ministère de l’Intérieur

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