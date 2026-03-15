En direct

19:20 - Élections municipales à Thorigny-sur-Marne : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Thorigny-sur-Marne définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,24%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4344 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,93% et d'une population immigrée de 14,74% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,74%), témoignent d'une population instruite à Thorigny-sur-Marne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Thorigny-sur-Marne ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Thorigny-sur-Marne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,96% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,13% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,33% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Thorigny-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,15% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 30,03% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 29,72% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Thorigny-sur-Marne Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Thorigny-sur-Marne, l'abstention touchait 58,76 % des inscrits, dans la moyenne nationale alors que le pays était durement touché par l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 25,15 % des inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 55,41 % en 2022 à seulement 34,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,67 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays. Ce facteur à Thorigny-sur-Marne constituera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour ces municipales.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Thorigny-sur-Marne ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Thorigny-sur-Marne s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, fortifiant encore un peu plus son ancrage. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Thorigny-sur-Marne avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,15% des bulletins. Les élections législatives à Thorigny-sur-Marne près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Bonnet (Union de la gauche) en tête du peloton avec 37,20% au premier tour, devant Manon Mourgeres (Rassemblement National) avec 30,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Arnaud Bonnet culminant à 40,14% des votes dans la commune.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Thorigny-sur-Marne il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Thorigny-sur-Marne portaient leur choix sur Arnaud Bonnet (Nupes) avec 33,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Arnaud Bonnet virant de nouveau en tête avec 51,81% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Thorigny-sur-Marne qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 27,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,87% pour Emmanuel Macron, contre 36,13% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Thorigny-sur-Marne : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Concernant la pression fiscale de Thorigny-sur-Marne, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 1 167 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 991 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 52,75 % en 2024 (contre près de 28,03 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 101 200 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 2 675 330 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,37 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Thorigny-sur-Marne Dans la commune de Thorigny-sur-Marne, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par l'issue des dernières municipales en date. Dès le dimanche du premier tour, Thibaud Guillemet (Divers gauche) a distancé ses adversaires en récoltant 1 028 suffrages (39,01%). Dans la position du principal opposant, Manuel Luis Da Silva (Divers centre) a recueilli 956 votes (36,28%). Fabrice Hamelin (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 24,70% des suffrages. Le faible écart entre les candidats ne pouvait que déboucher sur un deuxième tour incertain. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Manuel Luis Da Silva l'a finalement emporté avec 46,99% des suffrages, face à Thibaud Guillemet qui a obtenu 42,14% des électeurs inscrits et Fabrice Hamelin obtenant 10,85% des voix. Confirmant les hésitations du premier tour, l'élection a accouché d'un véritable retournement de situation. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., engrangeant 301 voix supplémentaires entre les deux tours.