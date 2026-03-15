Résultat municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne (77400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thorigny-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thorigny-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thorigny-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bouchra FENZAR-RIZKI
Bouchra FENZAR-RIZKI Nous Thorigniens 		1 194 33,80%
Manuel DA SILVA
Manuel DA SILVA Ensemble pour Thorigny 		1 002 28,36%
Thibaud GUILLEMET
Thibaud GUILLEMET J'aime Thorigny, solidaire, écologique, citoyenne 		883 24,99%
Fabrice HAMELIN
Fabrice HAMELIN Thorigny démocrate et solidaire 		454 12,85%
Participation au scrutin Thorigny-sur-Marne
Taux de participation 52,39%
Taux d'abstention 47,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 598

Source : ministère de l’Intérieur

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