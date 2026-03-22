Résultat municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire (44470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thouaré-sur-Loire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier BESSEYRE (28 élus) Changeons Thouaré
|3 270
|65,23%
|
|Martine OGER (5 élus) Vivre ensemble à Thouaré
|1 743
|34,77%
|
|Participation au scrutin
|Thouaré-sur-Loire
|Taux de participation
|64,21%
|Taux d'abstention
|35,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|5 159
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Thouaré-sur-Loire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier BESSEYRE (Ballotage) Changeons Thouaré
|2 080
|41,48%
|Martine OGER (Ballotage) Vivre ensemble à Thouaré
|1 585
|31,61%
|Benoist CHAMPIN (Ballotage) Thouaré Naturellement
|1 350
|26,92%
|Participation au scrutin
|Thouaré-sur-Loire
|Taux de participation
|63,82%
|Taux d'abstention
|36,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|5 127
Election municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thouaré-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thouaré-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Thouaré-sur-Loire
18:39 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Thouaré-sur-Loire
Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Thouaré-sur-Loire avaient poussé en tête l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 22,08% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Thouaré-sur-Loire accordaient leurs suffrages à Sarah El Haïry (Majorité présidentielle) avec 38,12% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sarah El Haïry culminant à 40,61% des suffrages exprimés dans la commune. Le contexte politique de Thouaré-sur-Loire a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.
15:57 - Une majorité Divers gauche issue du résultat des municipales de 2020 à Thouaré-sur-Loire
Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Thouaré-sur-Loire ? Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Isabelle Grousseau (Divers centre) a surclassé ses rivaux avec 41,71% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Martine Oger (Divers gauche) a rassemblé 1 238 bulletins valides (40,76%). Le trio de tête a été complété par Patrice Gallard (Divers centre), s'adjugeant 17,51% des suffrages. Le léger écart à l'avant du peloton promettait un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Martine Oger l'a finalement emporté avec 1 662 suffrages (51,71%), face à Isabelle Grousseau rassemblant 1 552 électeurs (48,28%). La challengeuse a réussi à faire basculer le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées, ajoutant 395 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Thouaré-sur-Loire, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Thouaré-sur-Loire doit départager 2 listes
D'après les candidatures officielles pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs doivent donc départager la liste de Martine Oger (LDVG) et la liste menée par Didier Besseyre (LDVD) pour la suite ce dimanche. Il faut rappeler le retrait de Benoist Champin, qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un score initial suffisant. À 18 heures, les 10 bureaux de vote de Thouaré-sur-Loire ferment leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Thouaré-sur-Loire pour ce 2e tour des élections municipales ?
Les élections municipales 2026 à Thouaré-sur-Loire ont vu Didier Besseyre (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 41,48 % des suffrages exprimés. À sa suite, Martine Oger (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 31,61 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Benoist Champin, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Thouaré-sur-Loire, le vote a vu 63,82 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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