Résultat municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire (44470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thouaré-sur-Loire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thouaré-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BESSEYRE
Didier BESSEYRE (28 élus) Changeons Thouaré 		3 270 65,23%
  • Didier BESSEYRE
  • Cécile HEURTIN
  • Arnaud GOUGEON
  • Valérie AVEROUIN
  • Jean-Bernard SIMONIN
  • Frédérique GAUVRIT ARZUL
  • Benoît FONTENIT
  • Isabelle GROUSSEAU
  • Paul LEBLANC-BOURGEAIS
  • Océane ZUBA
  • Frédéric VINCENT
  • Joëlle LEBOUVIER
  • Guillaume ROCHER
  • Manuella RODIER
  • Paul GRELOUX
  • Maelys PREVOT
  • David TAILLON
  • Patricia MEUNIER-CHESNEAU
  • Antony BAZOGE
  • Hélène MARTINEAU
  • Aurélien GOURICHON
  • Marie-Claude CLAIRAND
  • Pascal HERVOUET
  • Lydie TEMPLIER
  • Anthony GOMES
  • Frédérique PRADELOU
  • Benjamin VALERY
  • Clémence HEUZÉ
Martine OGER
Martine OGER (5 élus) Vivre ensemble à Thouaré 		1 743 34,77%
  • Martine OGER
  • Fabien JOYAU
  • Laure LELOU
  • Thierry ANCEAUX
  • Annabel GRAGUI-MORAD
Participation au scrutin Thouaré-sur-Loire
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 5 159

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Thouaré-sur-Loire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BESSEYRE
Didier BESSEYRE (Ballotage) Changeons Thouaré 		2 080 41,48%
Martine OGER
Martine OGER (Ballotage) Vivre ensemble à Thouaré 		1 585 31,61%
Benoist CHAMPIN
Benoist CHAMPIN (Ballotage) Thouaré Naturellement 		1 350 26,92%
Participation au scrutin Thouaré-sur-Loire
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 5 127

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