Résultat de l'élection municipale 2026 à Thouars : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thouars

Tête de listeListe
Bernard Paineau
Bernard Paineau Liste divers gauche
Thouars pour ambition
  • Bernard Paineau
  • Esther Mahiet-Lucas
  • Emmanuel Charré
  • Diane Jublin
  • Philippe Chauveau
  • Valérie Baudouin
  • Fabien Fort
  • Clémence Collat
  • Gaël Marzin
  • Alexandra Grieu
  • Philippe Guénéchault
  • Christina Cardoso
  • Jean-Luc Charrier
  • Claire Vrignaud
  • Hervé Chauvin
  • Marie Etienne
  • Bernard Noiraud
  • Martine Portet
  • Bruno Collot
  • Isabelle Guichard
  • Antoine Bizaguet
  • Élise Bossard
  • Julien Godrie
  • Ninon Leray
  • Hervé Ronin
  • Adeline Alvarez
  • Joël Richefort
  • Maïte Drevin
  • Renaud Hardy
  • Béatrice Lasne
  • Frédéric Charuault
  • Catherine Bridier
  • Philippe Epiard
  • Aurélie Jolis
  • Francis Sabourin
Axel Urbain
Axel Urbain Liste divers gauche
Thouars en commun
  • Axel Urbain
  • Laura Suarez
  • Abigaël Thomas
  • Alice Resche
  • Quentin Martineau
  • Judith Gagnier
  • Gwenolé Morvan
  • Luce Melis
  • Jérôme Gaillard
  • Sylvie Dos Reis Porchaire
  • Laurent Le Lock
  • Nadine Decorce
  • Patrice Pineau
  • Marie-Cécile Barraud
  • Christian Seguin
  • Laurence Geslin
  • Rémi Hériveau
  • Corinne Cochard
  • Laurent Fortuné
  • Valérie Lacombe
  • Abassie Saïd Saïd Moulidi
  • Anne-Marie Courault
  • Eric Rousseliere
  • Christine Blumberg
  • Stéphane Jeannot
  • Louise Resche
  • Marc Boue
  • Daisy Body
  • Jean-Marc Sterling
  • Anne Catherine Potriquier
  • André Neaux
  • Christiane Perrot
  • Jean-Pierre Gay
  • Marie-Annick Rivière
  • Frédéric Charrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Paineau
Bernard Paineau (25 élus) Thouars pour ambition 		1 737 42,53%
  • Bernard Paineau
  • Esther Mahiet-Lucas
  • Emmanuel Charré
  • Catherine Landry
  • Philippe Chauveau
  • Gaëlle Garreau
  • Bruno Laheux
  • Frédérique Genty
  • Fabien Fort
  • Diane Jublin
  • Patrick Thébault
  • Anne-Claire Fleuret
  • Pierre-Emmanuel Dessèvres
  • Lucette Roux
  • Bernard Noiraud
  • Valerie Baudouin
  • Hervé Chauvin
  • Marie Quevallier
  • Julien Godrie
  • Christina Cardoso
  • Patrice Cesbron
  • Frédérique Hébert
  • Patrice Thomas
  • Dominique Roquain
  • Antoine Bizaguet
Alain Ligné
Alain Ligné (6 élus) Energie thouarsaise 		1 403 34,35%
  • Alain Ligné
  • Viviane Henry-Rigot
  • Philippe Guénéchault
  • Dalal Didier
  • Pierre-François Mingret
  • Cécile Baron
Patrice Pineau
Patrice Pineau (4 élus) Thouars citoyenne 		944 23,11%
  • Patrice Pineau
  • Laura Suarez
  • Philippe Cochard
  • Stéphanie Liegeard
Participation au scrutin Thouars
Taux de participation 41,98%
Taux d'abstention 58,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 236

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Paineau
Bernard Paineau Thouars pour ambition 		1 593 38,74%
Alain Ligné
Alain Ligné Energie thouarsaise 		1 182 28,75%
Patrice Pineau
Patrice Pineau Thouars citoyenne 		1 047 25,46%
Gilles Morin
Gilles Morin Thouars commune nouvelle : vivre ensemble autrement 		289 7,02%
Participation au scrutin Thouars
Taux de participation 42,72%
Taux d'abstention 57,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 316

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Pineau
Patrice Pineau (23 élus) Voir thouars en grand 		2 047 53,98%
  • Patrice Pineau
  • Lucette Roux
  • Emmanuel Charre
  • Jocelyne Cuabos
  • Philippe Cochard
  • Laura Suarez
  • Eric Dumeige
  • Julia Randoulet
  • Patrice Houtekins
  • Julie Bonnin
  • Yves Boutet
  • Marie-Claude Mezouar
  • Bernard Guignard
  • Fabienne Paradot
  • Daniel Fouchereau
  • Catherine Fortuné-Molton
  • Jean-Pierre Nogues
  • Anne-Catherine Potriquier
  • Mickaël Point
  • Frédérique Genty
  • Antoine Bizaguet
  • Anne-Marie Augeard
  • Claude Boire
Alain Dumont
Alain Dumont (6 élus) Et que thouars revive 		1 745 46,01%
  • Alain Dumont
  • Christine Manceau
  • Michel Papot
  • Elisabeth Hemeryck Donzel
  • Patrick Roux
  • Esther Mahiet-Lucas
Participation au scrutin Thouars
Taux de participation 63,38%
Taux d'abstention 36,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,74%
Nombre de votants 4 110

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