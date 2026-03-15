Résultat de l'élection municipale 2026 à Thouars : les infos en direct

Programme de Bernard Paineau à Thouars (Thouars pour ambition)

Santé et solidarité

La réouverture d'un centre de soins non programmé et d'un SMUR sur le site de l'hôpital est une priorité. Un guichet unique sera mis en place pour améliorer l'efficacité de l'action sociale en regroupant le CCAS et le CIAS. De plus, une Maison des associations sera créée pour répondre aux besoins des diverses organisations locales.

Tranquillité publique

Le renforcement de la police municipale est essentiel pour garantir la sécurité des citoyens. L'augmentation du nombre de caméras de vidéo protection contribuera à une meilleure surveillance dans les communes déléguées. Par ailleurs, des actions seront menées pour lutter contre les incivilités et assurer un cadre de vie agréable.

Logement et urbanisme

La transformation des friches en lieux de vie et de services est au cœur des projets d'urbanisme. Un village senior sera créé à Sainte-Radegonde pour répondre aux besoins des personnes âgées. En partenariat avec Deux-Sèvres Habitat, 100 logements seront réhabilités dans le quartier des Capucins.

Mobilité et transport

L'extension du réseau Tbus vers les communes déléguées est prévue pour améliorer la mobilité. La continuité des pistes cyclables sera également assurée pour favoriser les déplacements doux. Enfin, un engagement sera pris pour la sauvegarde de la ligne TER, facilitant les trajets vers Niort.