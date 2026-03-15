Résultat de l'élection municipale 2026 à Thouars : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thouars [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Thouars sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thouars.
L'actu des élections municipales 2026 à Thouars
13:46 - Bernard PAINEAU a-t-il contenu les impôts à Thouars ?
Alors que la stabilité fiscale s'est confirmée à Thouars depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,57 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 381 900 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 3,39096 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Thouars s'est établi à près de 52,11 % en 2024 (contre 33,23 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Thouars s'est chiffrée à 1 070 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 053 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Thouars
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Thouars s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale, Bernard Paineau (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 38,74% des soutiens. Deuxième, Alain Ligné (Divers centre) a rassemblé 28,75% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrice Pineau (Divers gauche), glanant 25,46% des suffrages. Une distance large. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Bernard Paineau l'a finalement emporté avec 42,53% des voix, face à Alain Ligné s'adjugeant 1 403 électeurs inscrits (34,35%) et Patrice Pineau avec 944 électeurs inscrits (23,11%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Alain Ligné a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 221 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette élection de 2026 à Thouars, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Premier tour des municipales à Thouars : horaires des 13 bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Thouars de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Thouars est mise à disposition ci-dessous. Les 13 bureaux de vote de la ville de Thouars sont accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Thouars dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thouars
|Tête de listeListe
|
Bernard Paineau
Liste divers gauche
Thouars pour ambition
|
|
Axel Urbain
Liste divers gauche
Thouars en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Paineau (25 élus) Thouars pour ambition
|1 737
|42,53%
|
|Alain Ligné (6 élus) Energie thouarsaise
|1 403
|34,35%
|
|Patrice Pineau (4 élus) Thouars citoyenne
|944
|23,11%
|
|Participation au scrutin
|Thouars
|Taux de participation
|41,98%
|Taux d'abstention
|58,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 236
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Paineau Thouars pour ambition
|1 593
|38,74%
|Alain Ligné Energie thouarsaise
|1 182
|28,75%
|Patrice Pineau Thouars citoyenne
|1 047
|25,46%
|Gilles Morin Thouars commune nouvelle : vivre ensemble autrement
|289
|7,02%
|Participation au scrutin
|Thouars
|Taux de participation
|42,72%
|Taux d'abstention
|57,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 316
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Pineau (23 élus) Voir thouars en grand
|2 047
|53,98%
|
|Alain Dumont (6 élus) Et que thouars revive
|1 745
|46,01%
|
|Participation au scrutin
|Thouars
|Taux de participation
|63,38%
|Taux d'abstention
|36,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,74%
|Nombre de votants
|4 110
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