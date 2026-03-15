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19:21 - Thouars : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des municipales, Thouars fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 949 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 849 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 15,26% des résidents sont des enfants, et 12,66% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 830 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,37%, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,35%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 579 € par an. Pour finir, Thouars incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Vers une percée du RN à Thouars aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Thouars en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 27,02% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,22% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,04% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Thouars comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 33,39% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 33,58% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 40,71% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Thouars peu mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Thouars, le premier round des élections municipales avait vu 42,72 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 57,28 %) alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir un grand nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 71,42 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 46,14 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,11 % des inscrits. L'observation de ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Thouars comme une localité en retrait des urnes par rapport au reste de la France. Dans le cadre des municipales 2026 à Thouars, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Thouars Les élections européennes de 2024 à Thouars avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,39%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 18,57% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Thouars plébiscitaient ensuite Philippe Robin (Union de l'extrême droite) avec 33,58% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Marie Fiévet (Ensemble !), avec 59,29%. La situation politique de Thouars a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Thouars : rappel des scores clés de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Thouars choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,33% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 27,02%. Lors de la finale de l'élection à Thouars, les électeurs accordaient 56,78% pour Emmanuel Macron, contre 43,22% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Thouars plébiscitaient Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) avec 31,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,76%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Thouars s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Bernard PAINEAU a-t-il contenu les impôts à Thouars ? Alors que la stabilité fiscale s'est confirmée à Thouars depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,57 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 381 900 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 3,39096 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Thouars s'est établi à près de 52,11 % en 2024 (contre 33,23 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Thouars s'est chiffrée à 1 070 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 053 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Thouars L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Thouars s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale, Bernard Paineau (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 38,74% des soutiens. Deuxième, Alain Ligné (Divers centre) a rassemblé 28,75% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrice Pineau (Divers gauche), glanant 25,46% des suffrages. Une distance large. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Bernard Paineau l'a finalement emporté avec 42,53% des voix, face à Alain Ligné s'adjugeant 1 403 électeurs inscrits (34,35%) et Patrice Pineau avec 944 électeurs inscrits (23,11%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Alain Ligné a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 221 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette élection de 2026 à Thouars, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.