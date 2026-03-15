Résultat municipale 2026 à Thouars (79100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thouars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thouars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thouars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard PAINEAU
Bernard PAINEAU (31 élus) Thouars pour ambition 		3 416 72,34%
  • Bernard PAINEAU
  • Esther MAHIET-LUCAS
  • Emmanuel CHARRÉ
  • Diane JUBLIN
  • Philippe CHAUVEAU
  • Valérie BAUDOUIN
  • Fabien FORT
  • Clémence COLLAT
  • Gaël MARZIN
  • Alexandra GRIEU
  • Philippe GUÉNÉCHAULT
  • Christina CARDOSO
  • Jean-Luc CHARRIER
  • Claire VRIGNAUD
  • Hervé CHAUVIN
  • Marie ETIENNE
  • Bernard NOIRAUD
  • Martine PORTET
  • Bruno COLLOT
  • Isabelle GUICHARD
  • Antoine BIZAGUET
  • Élise BOSSARD
  • Julien GODRIE
  • Ninon LERAY
  • Hervé RONIN
  • Adeline ALVAREZ
  • Joël RICHEFORT
  • Maïte DREVIN
  • Renaud HARDY
  • Béatrice LASNE
  • Frédéric CHARUAULT
Axel URBAIN
Axel URBAIN (4 élus) Thouars en commun 		1 306 27,66%
  • Axel URBAIN
  • Laura SUAREZ
  • Abigaël THOMAS
  • Alice RESCHE
Participation au scrutin Thouars
Taux de participation 51,14%
Taux d'abstention 48,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,05%
Nombre de votants 5 141

Source : ministère de l’Intérieur

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