Résultat municipale 2026 à Thourotte (60150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thourotte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thourotte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thourotte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice CARVALHO
Patrice CARVALHO (21 élus) Coeurs battants pour Thourotte 		969 52,52%
  • Patrice CARVALHO
  • Catherine ARDUIN
  • Fabrice LEDRAPPIER
  • Corinne DAUMAS
  • Joël PIAR
  • Marie-Pierre GRANDJEAN
  • Daniel DENIZART
  • Valérie FONTAINE
  • Dany DESMARAIS
  • Céline DORMOY
  • Freddy GUITTIER
  • Ingrid PAUCHET
  • Nicolas ROCQUENCOURT
  • Isabelle LIMA
  • Henri MARCHE
  • Angélique LEBAIL
  • Francis DUBÉ
  • Elisabeth FOSSATI
  • Aniel MERCIER
  • Emilie RAFIGNON
  • Johann KRUKOFF
Florian DUMOULIN
Florian DUMOULIN (6 élus) L'avenir Thourottois 		876 47,48%
  • Florian DUMOULIN
  • Nathalie POINTIN
  • Aziz BOUZELMAT
  • Cécile MOLLE
  • Philippe REMY
  • Gilda BARBOSA RAMOS
Participation au scrutin Thourotte
Taux de participation 60,61%
Taux d'abstention 39,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 888

Source : ministère de l’Intérieur

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