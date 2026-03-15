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19:19 - Thourotte : démographie et socio-économie impactent les élections municipales À Thourotte, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,20%. Un salaire moyen mensuel net de 2 324 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1982 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (17,03%) et le nombre de résidences HLM (32,73% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Thourotte mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants de Thourotte Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Thourotte en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 35,02% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,70% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,87% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 57,62% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 45,52% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 47,93% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,17% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Michel Guiniot.

16:58 - À Thourotte, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'abstention atteignait 52,74 % à Thourotte pour le premier tour des municipales il y a six ans (une proportion assez classique), en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 27,11 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 52,14 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 38,27 %, contre 55,39 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une commune distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette contingence à Thourotte sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Thourotte classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution La physionomie politique de Thourotte a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Thourotte avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,52% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Thourotte avaient ensuite placé en tête Michel Guiniot (Rassemblement National) avec 47,93% au premier tour, devant Baptiste de Fresse de Monval (Union de la gauche) avec 26,63%. Le second round n'a pas changé grand chose, Michel Guiniot culminant à 53,17% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Thourotte apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Thourotte portaient leur choix sur Florian Dumoulin (Nupes) avec 30,16% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michel Guiniot (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 57,62%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Thourotte privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,02%), devant Emmanuel Macron avec 21,59%. Lors de la finale de l'élection à Thourotte, les électeurs accordaient 56,70% pour Marine Le Pen, contre 43,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Thourotte se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Thourotte Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Thourotte entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,60 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 28 110 €, bien en deçà des 876 300 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Thourotte atteint désormais 40,83 % en 2024 (contre 19,29 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 %. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Thourotte a atteint environ 1 120 euros en 2024 contre 961 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Thourotte ? Les forces politiques en présence restent toujours déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal à Thourotte. Lors de la première manche électorale à l'époque, Patrice Carvalho (Parti communiste français) a viré en tête en recueillant 74,07% des voix. En deuxième position, Emile Dubrenat (Divers droite) a capté 25,92% des votes. Ce triomphe au premier tour du candidat Parti communiste français a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Thourotte, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.