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19:16 - Élections municipales à Thue et Mue : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Thue et Mue se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 2 628 logements pour 6 189 habitants, la densité de la commune est de 168 hab/km². Ses 374 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (91,93%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,50% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 431,52 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, Thue et Mue incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les votants de Thue et Mue toujours plus tentés par le RN Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Thue et Mue en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 20,52% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,05% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 17,05% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Thue et Mue comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,25% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 29,43% pour le RN. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Thue et Mue ? Dans le cadre de cette municipale 2026 à Thue et Mue, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 28,97 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 282 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus pesait sur l'événement. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 80,57 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,43 %). Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 52,34 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 74,47 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,92 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une localité civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Thue et Mue ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Thue et Mue, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,25%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Thue et Mue soutenaient en priorité Joël Bruneau (Divers droite) avec 42,79% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Joël Bruneau culminant à 68,09% des suffrages exprimés sur place. Le panorama politique de Thue et Mue a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Thue et Mue s'était résolument ancrée à le centre-droit Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Thue et Mue votaient en priorité pour Emmanuel Macron (35,15%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 20,52%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,95% pour Emmanuel Macron, contre 36,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Thue et Mue accordaient leurs suffrages à Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !) avec 30,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,39%. Cette physionomie politique de Thue et Mue révèle une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les impôts locaux à Thue et Mue, un enjeu électoral ? À Thue et Mue, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne payée par foyer fiscal a atteint 679 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 578 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 50,73 % en 2024 (contre près de 28,45 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 28 670 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 643 800 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,18 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - La liste "Thue Et Mue Avec Vous" grande gagnante de la dernière élection à Thue et Mue À l'occasion des municipales précédentes à Thue et Mue, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Michel Lafont a naturellement rassemblé 1 117 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Thue et Mue, ce décor pèsera irrémédiablement. À la suite de cette élection sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un début de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).