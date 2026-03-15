Résultat municipale 2026 à Thue et Mue (14210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thue et Mue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thue et Mue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thue et Mue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LAFONT
Michel LAFONT (26 élus) THUE ET MUE UN AVENIR COMMUN 		1 542 53,19%
  • Michel LAFONT
  • Laurence TROLET
  • Mickael LHOTELLIER
  • Myriam LETELLIER
  • Cyril AUBERT-GEOFFROY
  • Cécile PARENT
  • Christian DESCAMPS-WIEL
  • Agnès SOLT
  • Dominique ZANNIER
  • Véronique HULMEL
  • Michel GLINEL
  • Jocelyne COUE DA SILVA
  • Ludovic ARNAL
  • Noemie FOIN
  • Thierry PITEL
  • Mathilde LEJEUNE
  • Daniel LE DAUPHIN
  • Nathalie TESSON
  • Eddy LENAS
  • Céline SARRAZIN
  • Jean-Louis DANOIS
  • Murielle GAGER
  • Mathieu LEBEL
  • Valérie BEAUSOLEIL
  • Ludovic HAUZAY
  • Sandrine MALCAPE
Franck DE SERRE DE SAINT ROMAN
Franck DE SERRE DE SAINT ROMAN (7 élus) THUE ET MUE - Avançons autrement 		1 357 46,81%
  • Franck DE SERRE DE SAINT ROMAN
  • Caroline ROUSSEL
  • François BOREANIZ
  • Céline SALLIOT
  • Pascal VALLERAND
  • Flavie HERPIN
  • Hubert GRIMONPREZ
Participation au scrutin Thue et Mue
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 2 980

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Thue et Mue