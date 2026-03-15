En direct

19:20 - Tignes : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Tignes est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 1 953 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 950 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (12,71%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 247 personnes (12,65%) favorise une richesse culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, près de 38,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 12466,44 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Tignes démontre l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

17:57 - Les électeurs de Tignes tentés par le RN ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Tignes en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 16,46% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 36,81% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 13,22% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Tignes comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,09% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,86% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,94% lors du vote final.

16:58 - Tignes : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 137 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Tignes, correspondant à un taux de participation de 71,20 % (largement au-dessus des 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait par ailleurs provoqué un fort engouement, avec 71,12 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 28,88 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 31,04 % au premier tour en 2022 à 55,73 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 30,81 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Tignes comme une localité assez peu mobilisée. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Tignes, ce facteur aura en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Tignes Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Tignes demeurait à l'époque une zone de flou électoral, fortifiant sa position historique. Lors des dernières européennes, le podium à Tignes s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,09%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,76%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,33%). Vincent Rolland (Les Républicains) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Tignes après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 40,17%. Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 27,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Rolland culminant à 68,06% des voix dans la commune.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Tignes ? Lors des législatives de 2022, les votants de Tignes portaient leur choix sur Vincent Rolland (LR) avec 28,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Rolland virant de nouveau en tête avec 62,89% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Tignes privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,49%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,19% pour Emmanuel Macron, contre 36,81% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Tignes dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les électeurs de Tignes se prononceront-ils sur les impôts ? Si l'on observe la fiscalité de Tignes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,30 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 3 213 850 €, en net recul par rapport aux 2 740 280 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Tignes atteint désormais environ 40,62 % en 2024 (contre 25,82 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Tignes s'est chiffrée à environ 9 019 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 5 924 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Tignes Dans la cité de Tignes, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le résultat des dernières municipales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Serge Revial a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 461 soutiens (41,05%). Sur la seconde marche, Martial Xavier Debut a engrangé 298 suffrages en sa faveur (26,53%). Enfin, on retrouvait Douglas Favre, rassemblant 228 bulletins (20,30%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Serge Revial l'a finalement emporté avec 500 voix (49,35%), face à Martial Xavier Debut rassemblant 21,91% des votants et Douglas Favre réunissant 200 votes (19,74%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., sécurisant 39 voix supplémentaires entre les deux tours.