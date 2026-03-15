Résultat municipale 2026 à Tignes (73320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tignes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge REVIAL
Serge REVIAL (15 élus) Naturellement Tignes 		689 55,70%
  • Serge REVIAL
  • Capucine FAVRE
  • Olivier DUCH
  • Céline MARRO
  • Jean-Sebastien SIMON
  • Justine FRAISSARD
  • Sebastien HUCK
  • Nathalie ROY
  • Stéphane DURAND
  • Lilou MAITRE
  • Alexis LE BIGOT
  • Frédérique JULIEN
  • Damien MOREAU
  • Armelle CAYRON
  • Nicolas MESSIEZ-POCHE
Hervé FAVRE
Hervé FAVRE (2 élus) Tignes 2026 		317 25,63%
  • Hervé FAVRE
  • Julie FAVEDE
Franck MALESCOUR
Franck MALESCOUR (2 élus) Tignes au sommet 2026 		231 18,67%
  • Franck MALESCOUR
  • Elodie ANDRIVON
Participation au scrutin Tignes
Taux de participation 74,81%
Taux d'abstention 25,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 274

Source : ministère de l’Intérieur

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