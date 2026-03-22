Résultat municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu (38230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tignieu-Jameyzieu, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves MAZABRARD (24 élus) Ensemble, notre priorité : l'avenir de Tignieu Jameyzieu
|1 922
|60,84%
|
|David ARIAS (5 élus) Une ville pour tous, un avenir pour chacun
|1 237
|39,16%
|
|Participation au scrutin
|Tignieu-Jameyzieu
|Taux de participation
|56,01%
|Taux d'abstention
|43,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|3 223
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Tignieu-Jameyzieu - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves MAZABRARD (Ballotage) Ensemble maitrisons l'avenir de Tignieu Jameyzieu
|1 288
|41,06%
|David ARIAS (Ballotage) Une ville pour tous, un avenir pour chacun
|1 117
|35,61%
|Nathan GOMES (Ballotage) Notre Priorité, c'est vous
|732
|23,33%
|Participation au scrutin
|Tignieu-Jameyzieu
|Taux de participation
|55,62%
|Taux d'abstention
|44,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|3 200
Election municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tignieu-Jameyzieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tignieu-Jameyzieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Tignieu-Jameyzieu
18:39 - Comment a voté Tignieu-Jameyzieu lors des dernières élections ?
Les élections européennes 2024 à Tignieu-Jameyzieu avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,09%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 14,45% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Tignieu-Jameyzieu plébiscitaient ensuite Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 47,33% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexis Jolly culminant à 58,47% des voix sur place. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Tignieu-Jameyzieu
À Tignieu-Jameyzieu, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Louis Sbaffe (Divers gauche) a pris les commandes en recueillant 1 280 soutiens (57,37%). Juste derrière, Jean-Yves Mazabrard (Divers centre) a capté 42,62% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Tignieu-Jameyzieu, ce décor constitue un point de départ particulier. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de renverser cette mainmise, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des municipales à Tignieu-Jameyzieu
Le duel final oppose donc ce dimanche David Arias et Jean-Yves Mazabrard, comme l'indiquent les candidatures officielles pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À noter que Nathan Gomes (Divers centre), qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, n'est plus candidat à ce second tour. L'heure de fermeture des 6 bureaux de vote de Tignieu-Jameyzieu a été définie à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Tignieu-Jameyzieu avant le 2e tour de cette élection ?
Les élections municipales 2026 à Tignieu-Jameyzieu ont vu Jean-Yves Mazabrard (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 41,06 % des votes. David Arias (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 35,61 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Une belle revanche pour Jean-Yves Mazabrard qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, mais il a concédé cependant 1 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Nathan Gomes (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Tignieu-Jameyzieu, l'élection a enregistré une participation de 55,62 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Villes voisines de Tignieu-Jameyzieu
- Tignieu-Jameyzieu (38230)
- Ecole primaire à Tignieu-Jameyzieu
- Maternités à Tignieu-Jameyzieu
- Crèches et garderies à Tignieu-Jameyzieu
- Classement des collèges à Tignieu-Jameyzieu
- Salaires à Tignieu-Jameyzieu
- Impôts à Tignieu-Jameyzieu
- Dette et budget de Tignieu-Jameyzieu
- Climat et historique météo de Tignieu-Jameyzieu
- Accidents à Tignieu-Jameyzieu
- Délinquance à Tignieu-Jameyzieu
- Inondations à Tignieu-Jameyzieu
- Nombre de médecins à Tignieu-Jameyzieu
- Pollution à Tignieu-Jameyzieu
- Entreprises à Tignieu-Jameyzieu
- Prix immobilier à Tignieu-Jameyzieu