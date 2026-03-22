Résultat municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu (38230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tignieu-Jameyzieu, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tignieu-Jameyzieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves MAZABRARD
Jean-Yves MAZABRARD (24 élus) Ensemble, notre priorité : l'avenir de Tignieu Jameyzieu 		1 922 60,84%
  • Jean-Yves MAZABRARD
  • Caroline MERLIN
  • Gaëtan SANTOS
  • Fiorella MERIEL
  • Patrick PATICHOUD
  • Radia HABIB
  • Nathan GOMES
  • Stéphanie DESCHANDOL
  • Frederic SANTOS
  • Audrey PIRES
  • Jamel KHADRAOUI
  • Rose-Marie DE SOUSA
  • Walid KALAÏ
  • Ilknur KARTAL
  • Yannick ABRILLET
  • Amandine RICHARD
  • Agostino CLEMENTE
  • Séverine MUNOZ
  • Jaouad EL HAMMOUDI
  • Amandine SIMEONI MANDRAN SILVA
  • Didier CARRE
  • Séverine AGUERRE
  • Fatih HALICI
  • Lisa MERLIN
David ARIAS
David ARIAS (5 élus) Une ville pour tous, un avenir pour chacun 		1 237 39,16%
  • David ARIAS
  • Violeta FAVRE
  • Nicolas GRIS
  • Cécile BAUD
  • Jérôme CHEDIN
Participation au scrutin Tignieu-Jameyzieu
Taux de participation 56,01%
Taux d'abstention 43,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 3 223

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Tignieu-Jameyzieu - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves MAZABRARD
Jean-Yves MAZABRARD (Ballotage) Ensemble maitrisons l'avenir de Tignieu Jameyzieu 		1 288 41,06%
David ARIAS
David ARIAS (Ballotage) Une ville pour tous, un avenir pour chacun 		1 117 35,61%
Nathan GOMES
Nathan GOMES (Ballotage) Notre Priorité, c'est vous 		732 23,33%
Participation au scrutin Tignieu-Jameyzieu
Taux de participation 55,62%
Taux d'abstention 44,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 3 200

Villes voisines de Tignieu-Jameyzieu

En savoir plus sur Tignieu-Jameyzieu