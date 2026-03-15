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19:18 - Tilh : élections municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Tilh sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,61%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,83%) met en relief l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,90%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 465 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,79%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tilh mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,76% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le Rassemblement national durablement installé à Tilh Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Tilh en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 23,52% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,12% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,25% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Tilh comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,27% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,70% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,96% lors du vote définitif.

16:58 - Tilh : 29,00 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Tilh sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 29,00 % au premier round, un score très inférieur aux 55,3 % du pays. C'étaient 448 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 15,99 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,13 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,84 % au premier tour, contre 42,14 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville se révèle in fine comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Tilh ? Le choc des Européennes 2024 à Tilh avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,27%), avec en deuxième position la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui avait recueilli 13,04% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Tilh soutenaient en priorité Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 39,25% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Boris Vallaud culminant à 55,04% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Tilh : rappel des scores de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Tilh votaient en priorité pour Marine Le Pen (23,52%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 23,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,12% pour Marine Le Pen, contre 48,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Tilh accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 47,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,08% des suffrages. Cette physionomie politique de Tilh dessine ainsi une commune politiquement très disputée.

12:58 - Quel bilan fiscal pour la maire de Tilh avant ces municipales 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Tilh, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 546 euros en 2024 (dernière année connue) contre 426 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 32,71 % en 2024 (contre près de 13,89 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 6 800 euros en 2024. Une somme loin des quelque 84 900 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,11 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 à Tilh : un scrutin sans liste particulier Dans la citéde Tilh, les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le résultat des dernières élections municipales. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, laissant aux électeurs la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. Patrick Sarraute a pris la première place avec 58,52% des suffrages. À la suite, Carine Gonzalez a obtenu 58,06% des bulletins valides. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 20 participants. A ce deuxième tour, Arnaud Lericq a recueilli 221 voix (57,55%), devançant Guilaine Abeillé avec 210 électeurs inscrits (54,68%) et Jean-Claude Grihon réunissant 52,60% des suffrages. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Tilh, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très singulier. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.