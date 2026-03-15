Résultat municipale 2026 à Tilh (40360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tilh a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tilh, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tilh [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-René LABORDE
Jean-René LABORDE (12 élus) ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ÉLAN TILHOIS 		295 58,88%
  • Jean-René LABORDE
  • Lydie POLYCARPE
  • Marc DELAS
  • Céline Muriel BARBERAN
  • Patrick SARRAUTE
  • Laura ETCHEVERRY-ARTAXET
  • Frédéric VELLO
  • Elisabeth DELANNOY
  • Éric BRANA
  • Gabrielle LOPEZ
  • Jean-Pierre BIGOT
  • Jade MAIL
Yves LADOUSSE
Yves LADOUSSE (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR TILHOIS 		206 41,12%
  • Yves LADOUSSE
  • Séverine DELMONT
  • Aurélien TASTET
Participation au scrutin Tilh
Taux de participation 80,83%
Taux d'abstention 19,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 523

Source : ministère de l’Intérieur

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