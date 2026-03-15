Résultat municipale 2026 à Tilh (40360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tilh a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tilh, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tilh [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-René LABORDE (12 élus) ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ÉLAN TILHOIS
|295
|58,88%
|
|Yves LADOUSSE (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR TILHOIS
|206
|41,12%
|
|Participation au scrutin
|Tilh
|Taux de participation
|80,83%
|Taux d'abstention
|19,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Nombre de votants
|523
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Tilh [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Tilh en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Tilh
19:18 - Tilh : élections municipales et dynamiques démographiques
Quel impact auront les habitants de Tilh sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,61%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,83%) met en relief l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,90%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 465 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,79%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tilh mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,76% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Le Rassemblement national durablement installé à Tilh
Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Tilh en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 23,52% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,12% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,25% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Tilh comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,27% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,70% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,96% lors du vote définitif.
16:58 - Tilh : 29,00 % d'abstention à la dernière élection municipale
Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Tilh sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 29,00 % au premier round, un score très inférieur aux 55,3 % du pays. C'étaient 448 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 15,99 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,13 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,84 % au premier tour, contre 42,14 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville se révèle in fine comme une zone où l'abstention est contenue.
15:59 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Tilh ?
Le choc des Européennes 2024 à Tilh avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,27%), avec en deuxième position la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui avait recueilli 13,04% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Tilh soutenaient en priorité Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 39,25% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Boris Vallaud culminant à 55,04% des suffrages exprimés localement. .
14:57 - Tilh : rappel des scores de la dernière présidentielle en date
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Tilh votaient en priorité pour Marine Le Pen (23,52%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 23,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,12% pour Marine Le Pen, contre 48,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Tilh accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 47,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,08% des suffrages. Cette physionomie politique de Tilh dessine ainsi une commune politiquement très disputée.
12:58 - Quel bilan fiscal pour la maire de Tilh avant ces municipales 2026 ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Tilh, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 546 euros en 2024 (dernière année connue) contre 426 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 32,71 % en 2024 (contre près de 13,89 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 6 800 euros en 2024. Une somme loin des quelque 84 900 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,11 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Résultats des municipales 2020 à Tilh : un scrutin sans liste particulier
Dans la citéde Tilh, les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le résultat des dernières élections municipales. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, laissant aux électeurs la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. Patrick Sarraute a pris la première place avec 58,52% des suffrages. À la suite, Carine Gonzalez a obtenu 58,06% des bulletins valides. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 20 participants. A ce deuxième tour, Arnaud Lericq a recueilli 221 voix (57,55%), devançant Guilaine Abeillé avec 210 électeurs inscrits (54,68%) et Jean-Claude Grihon réunissant 52,60% des suffrages. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Tilh, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très singulier. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Tilh
Pour les municipales 2026, les nouveaux élus locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars 2026, les 627 votants de Tilh vont devoir se décider entre les différents candidats de leur commune et cette année, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Tilh. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Tilh dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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