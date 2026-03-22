Résultat municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai (59554) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tilloy-lez-Cambrai, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia LANCEL (12 élus) CONTINUONS ENSEMBLE VERS UN AVENIR SEREIN
|228
|47,40%
|
|Rose-Marie METHNER (3 élus) mieux vivre ensemble à tilloy-lez-cambrai
|207
|43,04%
|
|Nathalie MONIEZ ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS POUR TILLOY-LEZ-CAMBRAI
|46
|9,56%
|Participation au scrutin
|Tilloy-lez-Cambrai
|Taux de participation
|89,96%
|Taux d'abstention
|10,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|493
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Tilloy-lez-Cambrai - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia LANCEL (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE VERS UN AVENIR SEREIN
|216
|45,57%
|Rose-Marie METHNER (Ballotage) mieux vivre ensemble à tilloy-lez-cambrai
|193
|40,72%
|Nathalie MONIEZ (Ballotage) ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS POUR TILLOY-LEZ-CAMBRAI
|65
|13,71%
|Participation au scrutin
|Tilloy-lez-Cambrai
|Taux de participation
|89,05%
|Taux d'abstention
|10,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|488
Election municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tilloy-lez-Cambrai sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tilloy-lez-Cambrai.
L'actu des élections municipales 2026 à Tilloy-lez-Cambrai
18:34 - À Tilloy-lez-Cambrai, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Le panorama politique de Tilloy-lez-Cambrai a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Tilloy-lez-Cambrai avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,43% des inscrits. Alexandre Dufosset (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Tilloy-lez-Cambrai une vingtaine de jours plus tard avec 43,30%. Nicolas Siegler (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 42,34%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Tilloy-lez-Cambrai
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Tilloy-lez-Cambrai ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Précisons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de barrer ou ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Rose-Marie Methner a pris la première place avec 56,05% des bulletins. En deuxième position, Hugues Joly a obtenu 53,68% des bulletins valides. Les résultats particulièrement similaires témoignaient d'un choix partagé parmi les électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Tilloy-lez-Cambrai, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. En France, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - À Tilloy-lez-Cambrai, Nathalie Moniez, Sonia Lancel et Rose-Marie Methner s'affrontent ce dimanche
Pour la suite de l'élection municipale à Tilloy-lez-Cambrai ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Nathalie Moniez, à la tête de "Ensemble, Engageons-Nous Pour Tilloy-Lez-Cambrai" (DIV), Sonia Lancel (DIV) et sa liste "Continuons Ensemble Vers Un Avenir Serein" et Rose-Marie Methner sous l'étiquette DIV ("Mieux Vivre Ensemble À Tilloy-Lez-Cambrai"), selon la liste des candidats pour le second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la commune de Tilloy-lez-Cambrai sera accessible jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix.
11:59 - Sonia Lancel et Rose-Marie Methner aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Tilloy-lez-Cambrai, le rendez-vous a vu 89,05 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Sonia Lancel qui a pris la pole position avec 45,57 % des voix. Dans son sillage, Rose-Marie Methner est arrivée en deuxième position avec 40,72 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Nathalie Moniez a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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