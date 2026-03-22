Résultat municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai (59554) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tilloy-lez-Cambrai, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tilloy-lez-Cambrai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia LANCEL
Sonia LANCEL (12 élus) CONTINUONS ENSEMBLE VERS UN AVENIR SEREIN 		228 47,40%
  • Sonia LANCEL
  • Cédric TONDEUR
  • Carole LEVEAUX
  • Jean-Marie MANNECHEZ
  • Leïla KAHAL
  • Benjamin COPIN
  • Audrey ZIDOURI
  • Benoît MARHADOUR
  • Bérengère DE HULSTER
  • Hervé LEROY
  • Fatima MERCIER
  • Nicolas LE GUELTE
Rose-Marie METHNER
Rose-Marie METHNER (3 élus) mieux vivre ensemble à tilloy-lez-cambrai 		207 43,04%
  • Rose-Marie METHNER
  • Éric TASZAREK
  • Patricia MILLIOT
Nathalie MONIEZ
Nathalie MONIEZ ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS POUR TILLOY-LEZ-CAMBRAI 		46 9,56%
Participation au scrutin Tilloy-lez-Cambrai
Taux de participation 89,96%
Taux d'abstention 10,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 493

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Tilloy-lez-Cambrai - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia LANCEL
Sonia LANCEL (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE VERS UN AVENIR SEREIN 		216 45,57%
Rose-Marie METHNER
Rose-Marie METHNER (Ballotage) mieux vivre ensemble à tilloy-lez-cambrai 		193 40,72%
Nathalie MONIEZ
Nathalie MONIEZ (Ballotage) ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS POUR TILLOY-LEZ-CAMBRAI 		65 13,71%
Participation au scrutin Tilloy-lez-Cambrai
Taux de participation 89,05%
Taux d'abstention 10,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 488

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