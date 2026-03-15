Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tinqueux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tinqueux.
L'actu des élections municipales 2026 à Tinqueux
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Tinqueux
Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Tinqueux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,68 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 70 070 €. Un montant loin des 2,48423 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Tinqueux est passé à 29,67 % en 2024 (contre 14,16 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, approchant les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tinqueux a atteint 764 € en 2024, alors que ce montant se situait à 751 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 à Tinqueux : une élection pliée dès le premier round
À Tinqueux, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Pierre Fortuné (Divers droite) a pris la première place en totalisant 54,99% des voix. En deuxième position, Laurent Leboeuf (Divers droite) a recueilli 22,54% des voix. La troisième place est revenue à Gilles Borck (Divers droite), s'adjugeant 11,47% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tinqueux, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Tinqueux
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Tinqueux sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Ce dimanche 15 mars, les 7 898 électeurs de Tinqueux sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tinqueux
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Fortuné
Liste divers droite
TINQUEUX VOTRE VILLE
|
|
Laurent Leboeuf
Liste divers droite
HEUREUX A TINQUEUX
|
|
Stéphane Pirouelle
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX
|
|
Gilles Borck
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Tinqueux : du neuf, de l'ordre, des économies avec Gilles BORCK
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Fortuné (26 élus) Tinqueux votre ville
|1 471
|54,99%
|
|Laurent Leboeuf (4 élus) Heureux a tinqueux
|603
|22,54%
|
|Gilles Borck (2 élus) J'aime tinqueux avec gilles borck
|307
|11,47%
|
|James Pelle (1 élu) Democratie environnement solidarite
|294
|10,99%
|
|Participation au scrutin
|Tinqueux
|Taux de participation
|34,62%
|Taux d'abstention
|65,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Fortuné (30 élus) Tinqueux votre ville
|3 428
|81,71%
|
|Gilles Borck (3 élus) Osons tinqueux en mieux
|767
|18,28%
|
|Participation au scrutin
|Tinqueux
|Taux de participation
|55,72%
|Taux d'abstention
|44,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,66%
|Nombre de votants
|4 400
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