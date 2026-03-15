Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tinqueux

Tête de listeListe
Jean-Pierre Fortuné
Jean-Pierre Fortuné Liste divers droite
TINQUEUX VOTRE VILLE
  • Jean-Pierre Fortuné
  • Sophie Demange
  • Didier Sauvage
  • Sylvie Brun
  • Thimothé Pennaforte
  • Adeline Audinot
  • Eric Mériot
  • Fantine Leuk
  • Thierry Letellier
  • Séverine Leroux
  • Philippe Picard
  • Anne Dangin
  • Olivier Pavan
  • Frédérique Py
  • Nicolas Dargent
  • Christine Basin
  • Thierry Côme
  • Dominique Sarrazyn
  • Pascal Jacquemin
  • Catherine Rousseau
  • Joël Meunier
  • Florence Bonnetier
  • Sébastien Busy
  • Frédérique Wateau
  • Mohammed Hassane
  • Patricia d'Oliveira Soares
  • Hugo Prévot
  • Mireille Goronflot
  • Jean-Claude Hurteaux
  • Eliane Nocton
  • Nicolas Naillon
  • Isabelle Gérard
  • Jean-Luc Crutchade
  • Chantal Kayser
Laurent Leboeuf
Laurent Leboeuf Liste divers droite
HEUREUX A TINQUEUX
  • Laurent Leboeuf
  • Michelle-Romy Pécourt
  • Jean-Claude Billet
  • Mélanie Lefèvre
  • Christian Lefèvre
  • Johanna Balet
  • Thierry Leclerc
  • Mylène Cornu-Zubac
  • Bernard Prouvez
  • Françoise Parruitte
  • Aloïs Menu Bernadet
  • Martine Génin
  • Sylvain Champion
  • Mélanie Laprade
  • David Koulayom
  • Isabelle Surelle
  • Christophe Abraham
  • Nathalie Jacquet
  • Noah Leboeuf
  • Béatrice Mulot
  • Damien Rizzo
  • Maryse Petit
  • Bastien Jacquart
  • Laurie Leva
  • Kévin Noël
  • Mercédès Sauvage
  • Jérôme Guyot
  • Michèle Pourchasse
  • Thomas Ducrot
  • Brigitte Bernadet
  • Jimmy Petermann
  • Aylin Aydin
  • Fabien Chardain
Stéphane Pirouelle
Stéphane Pirouelle Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX
  • Stéphane Pirouelle
  • Sandrine Dequin
  • Emmanuel Mesnard
  • Véronique Genovese
  • François Berscheid
  • Aurélie Boughaba
  • Christophe Le Roux
  • Jocelyne Jérôme
  • Gilles Pugeault
  • Anne-Marie Cramet
  • Seline Badji
  • Karine Hellin
  • Olivier Machuel
  • Amélie Pinchedez
  • Gautier Feron
  • Laurence Quiqueret
  • Laurent Lepaul
  • Séraphine Rosselle
  • Chengke Zhang
  • Dorine Brunet
  • Mathéo Lassard
  • Christine Deris
  • Laurent Bergeot
  • Martine Collard-Montaigu
  • Gabriel Remy
  • Eliane Macquart
  • André-Pierre Manien
  • Marie Jeanson
  • Jean-Paul Massier
  • Jacqueline Claudé-Le Duigou
  • Dominique Garnier
  • Francine Béteille
  • Jean-Paul Person
  • Martine Noré
  • James Pelle
Gilles Borck
Gilles Borck Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Tinqueux : du neuf, de l'ordre, des économies avec Gilles BORCK
  • Gilles Borck
  • Christine Letourneur
  • Corentin Ostoréro
  • Mélanie Lima
  • Christian Douay
  • Sylvie Sauvage
  • Patrick Lamart
  • Sophie de Smet
  • Alain Dupont
  • Valérie Burel Gape
  • Antoine Romeo
  • Mélanie Dauphin
  • Richard Duée
  • Ingrid Gérard
  • Sandy Rapacki
  • Danielle Jadot
  • Bérenger Thirion
  • Cassandra Marie
  • Sylvain Braquemart
  • Jéromine Schrotz
  • Eric Fremy
  • Sylvie Henry
  • Pascal Colin
  • Ghislaine Blaise
  • Michel Juilliard
  • Claudine Decordier
  • Alexandre Gonse
  • Marlène Georget Chaudel
  • Jacques Berdin
  • Chantal Paquet
  • Christophe Bousard
  • Maria Diogo
  • Jean-Pierre Nizet
  • Lou Boulenger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Fortuné
Jean-Pierre Fortuné (26 élus) Tinqueux votre ville 		1 471 54,99%
  • Jean-Pierre Fortuné
  • Anne Dangin
  • Denis Ricart
  • Isabelle Gérard
  • Nicolas Dargent
  • Frédérique Py
  • Éric Mériot
  • Sylvie Jacqueline Brun
  • Joël Meunier
  • Frédérique Wateau
  • Thierry Côme
  • Mireille Goronflot
  • Jean-Claude Hurteaux
  • Dominique Sarrazyn
  • Philippe Picard
  • Christine Basin
  • Didier Sauvage
  • Christine Regnard
  • Jean-Pierre Béguin
  • Michèle Bordes
  • Raphaël Medina
  • Catherine Rousseau
  • Thimothé Pennaforte
  • Sela Soares Gomes
  • Pascal Jacquemin
  • Marie-Thérèse Drache
Laurent Leboeuf
Laurent Leboeuf (4 élus) Heureux a tinqueux 		603 22,54%
  • Laurent Leboeuf
  • Michelle Pecourt
  • Christian Lefevre
  • Sandrine Dequin
Gilles Borck
Gilles Borck (2 élus) J'aime tinqueux avec gilles borck 		307 11,47%
  • Gilles Borck
  • Corinne Sverkidis
James Pelle
James Pelle (1 élu) Democratie environnement solidarite 		294 10,99%
  • James Pelle
Participation au scrutin Tinqueux
Taux de participation 34,62%
Taux d'abstention 65,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 730

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Fortuné
Jean-Pierre Fortuné (30 élus) Tinqueux votre ville 		3 428 81,71%
  • Jean-Pierre Fortuné
  • Frédérique Wateau
  • Christian Lefèvre
  • Mireille Goronflot
  • Éric Mériot
  • Anne Dangin
  • Pascal Jacquemin
  • Marie-Thérèse Drache
  • Maurice Benoist
  • Nadine Féron
  • Bernard Prouvez
  • Isabelle Gérard
  • Jean-Claude Hurteaux
  • Marie-Agnès Alix-Tigrane
  • Jean-Pierre Béguin
  • Éliane Nocton
  • Laurent D'oliveira Soares
  • Christine Regnard
  • Thierry Côme
  • Frédérique Py
  • Denis Ricart
  • Michèle Bordes
  • Gérard Louvet
  • Francesca Richard
  • François Dangin
  • Claudine Litière
  • Thierry Leclerc
  • Camille Meyer
  • Marcel Vallerand
  • Marion Brancourt
Gilles Borck
Gilles Borck (3 élus) Osons tinqueux en mieux 		767 18,28%
  • Gilles Borck
  • Lucienne Becker
  • Eric Deveyer
Participation au scrutin Tinqueux
Taux de participation 55,72%
Taux d'abstention 44,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,66%
Nombre de votants 4 400

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