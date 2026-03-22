Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tinqueux

Le deuxième tour des élections municipales à Tinqueux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Pierre Fortuné
Jean-Pierre Fortuné Liste divers droite
TINQUEUX VOTRE VILLE
  • Jean-Pierre Fortuné
  • Sophie Demange
  • Didier Sauvage
  • Sylvie Brun
  • Thimothé Pennaforte
  • Adeline Audinot
  • Eric Mériot
  • Fantine Leuk
  • Thierry Letellier
  • Séverine Leroux
  • Philippe Picard
  • Anne Dangin
  • Olivier Pavan
  • Frédérique Py
  • Nicolas Dargent
  • Christine Basin
  • Thierry Côme
  • Dominique Sarrazyn
  • Pascal Jacquemin
  • Catherine Rousseau
  • Joël Meunier
  • Florence Bonnetier
  • Sébastien Busy
  • Frédérique Wateau
  • Mohammed Hassane
  • Patricia d'Oliveira Soares
  • Hugo Prévot
  • Mireille Goronflot
  • Jean-Claude Hurteaux
  • Eliane Nocton
  • Nicolas Naillon
  • Isabelle Gérard
  • Jean-Luc Crutchade
  • Chantal Kayser
Stéphane Pirouelle
Stéphane Pirouelle Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX
  • Stéphane Pirouelle
  • Sandrine Dequin
  • Emmanuel Mesnard
  • Véronique Genovese
  • François Berscheid
  • Aurélie Boughaba
  • Christophe Le Roux
  • Jocelyne Jérôme
  • Gilles Pugeault
  • Anne-Marie Cramet
  • Seline Badji
  • Karine Hellin
  • Olivier Machuel
  • Amélie Pinchedez
  • Gautier Feron
  • Laurence Quiqueret
  • Laurent Lepaul
  • Séraphine Rosselle
  • Chengke Zhang
  • Dorine Brunet
  • Mathéo Lassard
  • Christine Deris
  • Laurent Bergeot
  • Martine Collard-Montaigu
  • Gabriel Remy
  • Eliane Macquart
  • André-Pierre Manien
  • Marie Jeanson
  • Jean-Paul Massier
  • Jacqueline Claudé-Le Duigou
  • Dominique Garnier
  • Francine Béteille
  • Jean-Paul Person
  • Martine Noré
  • James Pelle
Gilles Borck
Gilles Borck Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT HEUREUX À TINQUEUX : avec Gilles BORCK et Laurent LEBOEUF
  • Gilles Borck
  • Christine Letourneur
  • Laurent Leboeuf
  • Michelle-Romy Pécourt
  • Corentin Ostoréro
  • Mélanie Lima
  • Jean-Claude Billet
  • Johanna Balet
  • Christian Douay
  • Cassandra Marie
  • Christian Lefèvre
  • Mylène Cornu-Zubac
  • Patrick Lamart
  • Sophie de Smet
  • Thierry Leclerc
  • Martine Génin
  • Antoine Romeo
  • Mélanie Dauphin
  • Aloïs Menu Bernadet
  • Mélanie Laprade
  • Alain Dupont
  • Valérie Burel Gape
  • David Koulayom
  • Isabelle Surelle
  • Richard Duée
  • Ingrid Gérard
  • Sylvain Champion
  • Béatrice Mulot
  • Sandy Rapacki
  • Danielle Jadot
  • Noah Leboeuf
  • Maryse Petit
  • Bérenger Thirion
  • Lou Boulenger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tinqueux

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre FORTUNÉ
Jean-Pierre FORTUNÉ (Ballotage) TINQUEUX VOTRE VILLE 		1 435 33,29%
Gilles BORCK
Gilles BORCK (Ballotage) Rassemblement pour Tinqueux : du neuf, de l'ordre, des économies avec Gilles BORCK 		987 22,90%
Laurent LEBOEUF
Laurent LEBOEUF (Ballotage) HEUREUX A TINQUEUX 		963 22,34%
Stéphane PIROUELLE
Stéphane PIROUELLE (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX 		925 21,46%
Participation au scrutin Tinqueux
Taux de participation 54,88%
Taux d'abstention 45,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 4 384

Source : ministère de l’Intérieur

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