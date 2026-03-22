Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tinqueux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tinqueux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tinqueux.
L'actu des élections municipales 2026 à Tinqueux
11:53 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Tinqueux ?
Jean-Pierre Fortuné (Divers droite) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Tinqueux dimanche dernier, avec 33,29 % des bulletins valides. Derrière, Gilles Borck (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 22,90 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Jean-Pierre Fortuné a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 21 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 22,34 %, Laurent Leboeuf (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Stéphane Pirouelle, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 21,46 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Tinqueux, l'élection a enregistré une participation de 54,88 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tinqueux
Le deuxième tour des élections municipales à Tinqueux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Fortuné
Liste divers droite
TINQUEUX VOTRE VILLE
|
|
Stéphane Pirouelle
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX
|
|
Gilles Borck
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT HEUREUX À TINQUEUX : avec Gilles BORCK et Laurent LEBOEUF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tinqueux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre FORTUNÉ (Ballotage) TINQUEUX VOTRE VILLE
|1 435
|33,29%
|Gilles BORCK (Ballotage) Rassemblement pour Tinqueux : du neuf, de l'ordre, des économies avec Gilles BORCK
|987
|22,90%
|Laurent LEBOEUF (Ballotage) HEUREUX A TINQUEUX
|963
|22,34%
|Stéphane PIROUELLE (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX
|925
|21,46%
|Participation au scrutin
|Tinqueux
|Taux de participation
|54,88%
|Taux d'abstention
|45,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|4 384
Source : ministère de l’Intérieur
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