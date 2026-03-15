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19:21 - Les enjeux locaux de Tinqueux : tour d'horizon démographique A mi-chemin des élections municipales, Tinqueux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 662 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 616 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,71% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 317 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,56%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 074 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Tinqueux s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Tinqueux ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Tinqueux en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 26,66% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,90% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 23,82% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 51,95% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,84% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 44,27% lors du vote définitif.

16:58 - Tinqueux : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour de municipales à Tinqueux, la participation sera particulièrement scrutée. La mobilisation s'élevait à 34,62 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que le coronavirus avait découragé beaucoup d'électeurs. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs se déplacent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 73,03 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 45,14 % (47,51 % en France), avant de bondir à 66,19 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 51,19 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Tinqueux l'année de la dissolution ? Anne-Sophie Frigout (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Tinqueux en juin 2024 avec 37,84%. Laure Miller (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 28,26%. Mais c'est néanmoins Laure Miller (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,73% des suffrages exprimés. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Tinqueux avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,54%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,78% des votes. La situation politique de Tinqueux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Tinqueux demeure un territoire difficile à situer politiquement Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Tinqueux était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 32,16% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 26,66%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 59,10% pour Emmanuel Macron, contre 40,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Tinqueux soutenaient en priorité Anne-Sophie Frigout (RN) avec 23,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anne-Sophie Frigout virant de nouveau en tête avec 51,95% des voix. Cette physionomie politique de Tinqueux dessine ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Tinqueux Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Tinqueux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,68 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 70 070 €. Un montant loin des 2,48423 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Tinqueux est passé à 29,67 % en 2024 (contre 14,16 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, approchant les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tinqueux a atteint 764 € en 2024, alors que ce montant se situait à 751 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 à Tinqueux : une élection pliée dès le premier round À Tinqueux, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Pierre Fortuné (Divers droite) a pris la première place en totalisant 54,99% des voix. En deuxième position, Laurent Leboeuf (Divers droite) a recueilli 22,54% des voix. La troisième place est revenue à Gilles Borck (Divers droite), s'adjugeant 11,47% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tinqueux, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.