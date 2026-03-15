Résultat municipale 2026 à Tinqueux (51430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tinqueux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tinqueux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tinqueux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre FORTUNÉ
Jean-Pierre FORTUNÉ TINQUEUX VOTRE VILLE 		1 435 33,29%
Gilles BORCK
Gilles BORCK Rassemblement pour Tinqueux : du neuf, de l'ordre, des économies avec Gilles BORCK 		987 22,90%
Laurent LEBOEUF
Laurent LEBOEUF HEUREUX A TINQUEUX 		963 22,34%
Stéphane PIROUELLE
Stéphane PIROUELLE AGIR ENSEMBLE POUR TINQUEUX 		925 21,46%
Participation au scrutin Tinqueux
Taux de participation 54,88%
Taux d'abstention 45,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 4 384

Source : ministère de l’Intérieur

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