Résultat de l'élection municipale 2026 à Tonneins : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tonneins

Le deuxième tour des élections municipales à Tonneins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jérémie Bespéa
Jérémie Bespéa Liste divers gauche
TONNEINS AU COEUR
  • Jérémie Bespéa
  • Béatrice Magnan
  • Serge Marcon
  • Valérie Bottecchia
  • Tarik Laouani
  • Lucie Coelho
  • Eric Bouchaud
  • Ophélia Bailles
  • Adrien Navailles
  • Martine Daurios
  • Gilles Dupont
  • Anne Rignon
  • Thibault Saint-Martin
  • Annabelle Chaudruc
  • Denis Bonnamour
  • Bergile Touyim
  • Vincent Arpoulet
  • Virginie Carvalho-Rosa
  • Ewen N'Dong
  • Valérie Lecomte
  • Philippe Tremois
  • Brigitte Pouydesseau
  • Michael Aslanian
  • Claire Marot
  • Nicolas Ruiz
  • Fernanda de Almeida
  • Alexandre Rigo
  • Céline Procope
  • Eric Guérin
  • Lucie Charaf
  • Romain Layrac
Dany Titonel
Dany Titonel Liste divers droite
UN ELAN DE PLUS POUR TONNEINS
  • Dany Titonel
  • Mathieu Pelerin
  • Stéphanie Masset
  • Dante Rinaudo
  • Julie Boussillon Le Denmat
  • Guy Laumet
  • Marie-Line Tamise
  • Jean-Philippe Bossut
  • Rachida Favreau
  • Romain Chaumeil
  • Fanny Maisonneuve
  • Alain Genin
  • Jacqueline Monique Cassany
  • Jean-Marie Hyon
  • Eliette Molinier
  • Olivier Soule de Bas
  • Sandra Gualandi
  • Ange Serrat
  • Emeline Chapon Bonandrian
  • Nicolas Sarrau
  • Aurore Barrau
  • Jean-Paul Dubreuil
  • Mélanie Girier-Dufournier
  • Nabil Alloussi
  • Gabrielle Moutard
  • José-Manuel Marquez Cardoso
  • Patricia Carlotti
  • Benoït Descomps
  • Chloé Collier
Denis Bertolaso
Denis Bertolaso Liste divers centre
ALLIANCE CITOYENNE POUR TONNEINS
  • Denis Bertolaso
  • Hélène Chastier
  • Gabin Peyros
  • Manuela Baiona
  • Jonathan Biteau
  • Ouidad Barhya
  • Michel Bigorgne
  • Karine La Marra
  • Damien Rocher
  • Joëlle Raymond
  • Sacha Kherif-Charef
  • Véronique Parat
  • Nicolas Angeles
  • Lysiane Bourdi
  • Jean Pierre Landat
  • Anne-Marie Tarditi
  • Louis Brésolin
  • Céline Carpe
  • Patrice Mendouse
  • Cidália Silva
  • Jean-Baptiste Rose
  • Marie Ferrère
  • Gaston Rapin
  • Patricia Bouget
  • Didier Sperandio
  • Maryse Mauroux
  • Patrick Lacroix
  • Hélène Angignard
  • Dominique Tacco
  • Marina Pujole
  • Jean-Pierre Bernet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tonneins

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis BERTOLASO
Denis BERTOLASO (Ballotage) ALLIANCE CITOYENNE POUR TONNEINS 		1 554 40,64%
Jérémie BESPÉA
Jérémie BESPÉA (Ballotage) TONNEINS AU COEUR 		1 292 33,79%
Dany TITONEL
Dany TITONEL (Ballotage) UN ELAN DE PLUS POUR TONNEINS 		978 25,58%
Participation au scrutin Tonneins
Taux de participation 59,83%
Taux d'abstention 40,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 3 944

Source : ministère de l’Intérieur

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