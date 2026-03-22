Résultat de l'élection municipale 2026 à Tonneins : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tonneins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tonneins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tonneins.
L'actu des élections municipales 2026 à Tonneins
11:42 - Un premier constat à Tonneins avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Tonneins ont vu Denis Bertolaso (Divers centre) terminer en tête dimanche dernier avec 40,64 % des bulletins valides. Derrière, Jérémie Bespéa (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 33,79 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 25,58 %, Dany Titonel, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Tonneins, l'élection a vu 59,83 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tonneins
Le deuxième tour des élections municipales à Tonneins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jérémie Bespéa
Liste divers gauche
TONNEINS AU COEUR
|
|
Dany Titonel
Liste divers droite
UN ELAN DE PLUS POUR TONNEINS
|
|
Denis Bertolaso
Liste divers centre
ALLIANCE CITOYENNE POUR TONNEINS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tonneins
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis BERTOLASO (Ballotage) ALLIANCE CITOYENNE POUR TONNEINS
|1 554
|40,64%
|Jérémie BESPÉA (Ballotage) TONNEINS AU COEUR
|1 292
|33,79%
|Dany TITONEL (Ballotage) UN ELAN DE PLUS POUR TONNEINS
|978
|25,58%
|Participation au scrutin
|Tonneins
|Taux de participation
|59,83%
|Taux d'abstention
|40,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|3 944
Source : ministère de l’Intérieur
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