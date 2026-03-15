Résultat municipale 2026 à Tonneins (47400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tonneins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tonneins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tonneins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis BERTOLASO
Denis BERTOLASO ALLIANCE CITOYENNE POUR TONNEINS 		1 554 40,64%
Jérémie BESPÉA
Jérémie BESPÉA TONNEINS AU COEUR 		1 292 33,79%
Dany TITONEL
Dany TITONEL UN ELAN DE PLUS POUR TONNEINS 		978 25,58%
Participation au scrutin Tonneins
Taux de participation 59,83%
Taux d'abstention 40,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 3 944

Source : ministère de l’Intérieur

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