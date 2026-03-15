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19:18 - Tonneins : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la commune de Tonneins, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,50% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,01% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1 993 euros par mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,29% et d'une population étrangère de 14,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Tonneins mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,21% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les votants de Tonneins de plus en plus tentés par le RN Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Tonneins en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 29,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,46% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 30,44% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 38,17% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 39,48% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 45,10% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,36% lors du vote final et la victoire de Hélène Laporte.

16:58 - Les électeurs de Tonneins peu mobilisés lors des scrutins En 2020 à Tonneins, l'abstention avait grimpé à 56,21 % lors du premier round, une proportion assez classique. C'étaient 2 790 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 28,53 % dans la ville (la participation grimpant à 71,47 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 51,67 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,18 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,15 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. Pour cette élection municipale, cette réalité à Tonneins sera en conséquence primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Tonneins Lors des européennes, le podium à Tonneins s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,48%), challengée par Raphaël Glucksmann (12,15%) et Valérie Hayer (11,74%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Tonneins avaient ensuite placé en tête Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 45,10% au premier tour, devant Christophe Courregelongue (Union de la gauche) avec 31,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hélène Laporte culminant à 52,36% des votes localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À Tonneins, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le Rassemblement national Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Tonneins plaçait Marine Le Pen en pole position avec 29,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,46% pour Marine Le Pen, contre 48,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Tonneins accordaient leurs suffrages à Hélène Laporte (RN) avec 30,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hélène Laporte virant de nouveau en tête avec 38,17% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Tonneins : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne la pression fiscale de Tonneins, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 188 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 886 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 55,20 % en 2024 (contre environ 31,87 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 222 380 € de recettes en 2024. Un montant loin des 1,45224 million d'euros (1 452 240 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,98 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Avec Vous Pour Tonneins Continuons" grande gagnante des dernières élections à Tonneins Les résultats des dernières élections municipales à Tonneins ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour, Dante Rinaudo (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 1 052 voix (39,38%). Derrière, Jérémie Bespéa (Divers gauche) a capté 28,82% des votes. Un large retard. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Dante Rinaudo l'a finalement emporté avec 1 246 voix (43,01%), face à Jérémie Bespéa s'adjugeant 33,58% des électeurs inscrits et Jonathan Biteau réunissant 23,40% des voix. L'avance du premier round s'est naturellement vérifiée, voire accrue, garantissant une victoire éclatante. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Jérémie Bespéa ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 203 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.