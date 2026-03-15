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19:20 - Comprendre l'électorat de Torcé-en-Vallée : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Torcé-en-Vallée comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 412 habitants répartis dans 646 logements, ce bourg présente une densité de 84 hab par km². Ses 69 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (18,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,50% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 52,91% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 508,21 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Torcé-en-Vallée, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN à Torcé-en-Vallée : quelle place aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Torcé-en-Vallée en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 33,55% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 52,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 25,42% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 38,20% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,91% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 43,53% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira en tête avec 51,86% le dimanche suivant et la victoire de Marietta Karamanli.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Torcé-en-Vallée ? Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Torcé-en-Vallée sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 48,17 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le pays était troublé par la pandémie du Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 74,04 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 25,96 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 40,22 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 64,47 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 48,50 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une contrée moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Torcé-en-Vallée a-t-elle voté ? Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Torcé-en-Vallée avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,91% des inscrits. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Torcé-en-Vallée accordaient leurs suffrages à François Fevre (Union de l'extrême droite) avec 43,53% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, François Fevre culminant à 51,86% des votes dans la commune. Le contexte politique de Torcé-en-Vallée a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Torcé-en-Vallée ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Torcé-en-Vallée s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Torcé-en-Vallée voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 33,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,69%. Lors de la finale de l'élection à Torcé-en-Vallée, les électeurs accordaient 52,84% pour Marine Le Pen, contre 47,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Torcé-en-Vallée plébiscitaient Marietta Karamanli (Nupes) avec 37,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marietta Karamanli virant de nouveau en tête avec 61,80% des voix.

12:58 - Torcé-en-Vallée : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Torcé-en-Vallée, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à environ 675 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 812 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 44,32 % en 2024 (contre 23,60 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 25 280 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 343 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 29,71 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Torcé-en-Vallée ? L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Torcé-en-Vallée est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Michel Royer a devancé tous ses rivaux en récoltant 301 soutiens (59,72%). Juste derrière, Yves Gicquel a rassemblé 203 suffrages en sa faveur (40,27%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Torcé-en-Vallée, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.