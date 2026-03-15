Résultat municipale 2026 à Torcé-en-Vallée (72110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Torcé-en-Vallée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Torcé-en-Vallée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Torcé-en-Vallée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel ROYER
Jean-Michel ROYER (12 élus) Torcé durablement ensemble 		383 60,22%
  • Jean-Michel ROYER
  • Céline MATHÉ
  • Denis DEBELLE
  • Annick CUISNIER
  • Didier GUILLET
  • Ophélie GAUTIER
  • Eric HUCHET
  • Emilie LOPES
  • Serge CHIQUET
  • Sylvia DELANGLE
  • Thierry LECOSSIER
  • Aziliz JARNOUËN
Vincent GUILLERME
Vincent GUILLERME (3 élus) Torcé, une campagne à vivre ! 		253 39,78%
  • Vincent GUILLERME
  • Sonia GEHANIN
  • Damien BRECHE
Participation au scrutin Torcé-en-Vallée
Taux de participation 58,28%
Taux d'abstention 41,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 651

Source : ministère de l’Intérieur

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