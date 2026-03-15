Résultat de l'élection municipale 2026 à Torcy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Torcy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Torcy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Torcy.
L'actu des élections municipales 2026 à Torcy
13:46 - Guillaume LE LAY-FELZINE a-t-il augmenté les impôts à Torcy ?
Si on se penche sur la fiscalité de Torcy, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,50 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 285 000 euros la même année, bien en deçà des 4,66501 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Torcy a évolué pour se fixer à 47,78 % en 2024 (contre 27,08 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Torcy s'est établi à 1 009 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 900 € relevés en 2020.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Torcy
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Torcy s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour à l'époque, Guillaume Le Lay-Felzine (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en récoltant 81,90% des soutiens. Sur la seconde marche, Danielle Klein (Divers gauche) a engrangé 355 voix (9,29%). Ce succès d'emblée du candidat Union de la gauche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Torcy, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Torcy (77200) ?
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Torcy. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Torcy sont les suivants : de 8 h à 18 h. La parution des résultats du premier tour à Torcy commencera ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Torcy
|Tête de listeListe
|
Guillaume Le Lay-Felzine
Liste d'union à gauche
Torcy 2026, continuons ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Le Lay-Felzine (33 élus) Un nouvel engagement pour torcy
|3 127
|81,90%
|
|Danielle Klein (1 élu) Torcy cause commune - 100% de gauche
|355
|9,29%
|
|Brice Masseix (1 élu) Un nouvel elan pour torcy
|336
|8,80%
|
|Participation au scrutin
|Torcy
|Taux de participation
|31,74%
|Taux d'abstention
|68,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 938
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Le Lay-Felzine (30 élus) Torcy, osons l'avenir
|3 694
|70,20%
|
|Meziane Benarab (5 élus) Ensemble changeons torcy
|1 568
|29,79%
|
|Participation au scrutin
|Torcy
|Taux de participation
|46,11%
|Taux d'abstention
|53,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,43%
|Nombre de votants
|5 564
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