Résultat de l'élection municipale 2026 à Torcy : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Torcy

Tête de listeListe
Guillaume Le Lay-Felzine
Guillaume Le Lay-Felzine Liste d'union à gauche
Torcy 2026, continuons ensemble
  • Guillaume Le Lay-Felzine
  • Céline Mazzoleni
  • Ouassini Bekkouche
  • Flore Alauze
  • Emmanuel Prost
  • Séverine Garault
  • Damien Defay
  • Peggy Jean
  • Roméo Oliveira
  • Anick Solty
  • Philippe Aumard
  • Elyane Simonot
  • Florent Villalba Molero
  • Brigitte Eude
  • Michel Gueguen
  • Sandra Jacques
  • Jean-Michel Beauvois
  • Marie Bénédicte Jacquemart
  • Sylvain Quatrehomme
  • Brigitte Fontaine
  • René Cornand
  • Charlotte Renard
  • Ahmed Sediri
  • Huguette Maver
  • Benoit Ponton
  • Christine Pon
  • Mathéo Marques
  • Marilyn Soliveau
  • Quentin Gautrais
  • Chrystel Baiteche Jacquemin
  • Cheikh Aboudou
  • Nicole Verteneuille
  • Sadi Alici
  • Nora Pancrate
  • Christian Lemoine
  • Yvette Fournier
  • Hervé Jouanna

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Le Lay-Felzine
Guillaume Le Lay-Felzine (33 élus) Un nouvel engagement pour torcy 		3 127 81,90%
  • Guillaume Le Lay-Felzine
  • Marie-Luce Nemo
  • Gérard Eude
  • Nicole Verteneuille
  • Ouassini Bekkouche
  • Annie Denis
  • Philippe Aumard
  • Brigitte Eude
  • Florent Villalba Molero
  • Anne-Sophie Mondiere
  • Eric Morency
  • Elyane Simonot
  • Daniel Fournier
  • Marie Benedicte Jacquemart
  • Michel Guéguen
  • Céline Mazzoleni
  • Virgile Ahouansou
  • Anick Solty
  • René Cornand
  • Haïet El Hamri Oubouya
  • Emmanuel Prost
  • Stéphanie Brunet
  • Jérémy Martinville
  • Kadidja Lamri
  • Roméo Oliveira
  • Henriette Lindaye
  • Chanfi Mohamed
  • Séverine Garault
  • Fabien Lebon
  • Fatma Bakir
  • Peupedje Mendy
  • Nathalie Phienboupha
  • Marc-Antoine Carvalho
Danielle Klein
Danielle Klein (1 élu) Torcy cause commune - 100% de gauche 		355 9,29%
  • Danielle Klein
Brice Masseix
Brice Masseix (1 élu) Un nouvel elan pour torcy 		336 8,80%
  • Brice Masseix
Participation au scrutin Torcy
Taux de participation 31,74%
Taux d'abstention 68,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 938

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Le Lay-Felzine
Guillaume Le Lay-Felzine (30 élus) Torcy, osons l'avenir 		3 694 70,20%
  • Guillaume Le Lay-Felzine
  • Nicole Verteneuille
  • Gérard Eude
  • Danielle Klein-Pouchol
  • Eduardo Rihan Cypel
  • Ghislaine Merlin
  • Mohamed Benelhabib
  • Annie Denis
  • Michel Vermot
  • Christine Iosub
  • Jacky Frossard
  • Marie-Louise Sane
  • Paul Billard
  • Brigitte Eude
  • Daniel Fournier
  • Sabrina Seghiri
  • Ouassini Bekkouche
  • Estelle Bourette
  • Peupedje Mendy
  • Elyane Simonot
  • Jean-Claude Guillou
  • Amandine Janiaud-Vergnaud
  • Eric Morency
  • Christine Crispin
  • Philippe Aumard
  • Michèle Quatrehomme
  • Xavier De Saulces Lariviere
  • Henriette Wayack Pambe
  • Chanfi Mohamed
  • Houria Mandile
Meziane Benarab
Meziane Benarab (5 élus) Ensemble changeons torcy 		1 568 29,79%
  • Meziane Benarab
  • Suzanne Gomis
  • Pierre-Emmanuel Vialade
  • Martine Duvernois
  • Jean-Pierre Brulin
Participation au scrutin Torcy
Taux de participation 46,11%
Taux d'abstention 53,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,43%
Nombre de votants 5 564

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