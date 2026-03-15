Résultat municipale 2026 à Tornac (30140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tornac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tornac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tornac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle VIGNE
Marielle VIGNE (13 élus) AVANÇONS ENSEMBLE POUR TORNAC 		326 63,67%
  • Marielle VIGNE
  • Gilles GARNAUD
  • Danièle BASTIDE
  • Jean-Michel SUGIER
  • Michèle WOZNIAK
  • Sébastien MARYSSAEL
  • Nicole DUMOND
  • Cyril DUSSAIX
  • Laurence TRAN
  • Jean-Louis PORTEFAIX
  • Murielle PELADAN
  • Fabien FINET
  • Dominique CHARLES
Isabelle CLOT-ROUSSEL
Isabelle CLOT-ROUSSEL (2 élus) TORNAC AVEC VOUS ! 		186 36,33%
  • Isabelle CLOT-ROUSSEL
  • Richard ALMÉRAS
Participation au scrutin Tornac
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 524

Source : ministère de l’Intérieur

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