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19:17 - Tornac : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Tornac, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 15,57% des résidents sont des enfants, et 11,44% ont 75 ans et plus. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (27,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 545 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,21%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,18%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Tornac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,05% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Tornac Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Tornac il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 29,05% des suffrages lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 50,20% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 24,13% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 46,03% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,03% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,33% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,87% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Alexandre Allegret-Pilot.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Tornac ? Aux municipales de 2020, la participation à Tornac était allée jusqu'à 56,45 % au premier round (une mobilisation plutôt forte). C'étaient 442 votants qui étaient allés voter, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 603 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 77,91 % de participation. La participation aux législatives, mesurée de son côté à 48,27 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 70,60 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 57,92 %. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport au reste du pays. En marge des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Tornac.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Tornac ? Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Tornac avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,03% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tornac avaient ensuite favorisé Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avec 39,33% au premier tour, devant Michel Sala (Union de la gauche) avec 29,59%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 52,87% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Tornac a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Tornac, une étiquette politique difficile à figer La physionomie politique de Tornac dessine une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Tornac était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,20% pour Marine Le Pen, contre 49,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Tornac soutenaient en priorité Michel Sala (Nupes) avec 31,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,97%.

12:58 - Tornac : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Tornac, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 829 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 377 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à 34,05 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 54 500 euros en 2024. Un apport qui est loin des 120 880 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 10,93 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Tornac Les résultats des précédentes municipales à Tornac ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Signalons que les électeurs avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu en l'absence de liste, avec uniquement des candidatures à titre individuel. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Michèle Wozniak a obtenu la première place avec 293 soutiens (68,29%). En deuxième position, Marielle Vigne a rassemblé 66,89% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Tornac, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. Il faut néanmoins rappeler que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.