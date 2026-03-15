Résultat municipale 2026 à Torpes (25320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Torpes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Torpes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Torpes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie GIRARD
Julie GIRARD (12 élus) UNE ÉQUIPE POUR BIEN VIVRE Á TORPES 		237 51,97%
  • Julie GIRARD
  • Nicolas BODIN
  • Géraldine LEROY
  • Paul SAUVIN
  • Lorianne REPPEL
  • Jean-François NIESS
  • Audrey CHATELAIN
  • Dev SUNASSEE
  • Emilie RENAUD
  • Olivier DASTAN
  • Stéphanie ROBERT
  • Nicolas MASSON
Matthias GRISON
Matthias GRISON (3 élus) UN NOUVEAU DYNAMISME 		219 48,03%
  • Matthias GRISON
  • Virginie SOUGH-CHAMPENOIS
  • Mathias MAIREY
Participation au scrutin Torpes
Taux de participation 64,94%
Taux d'abstention 35,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 476

Source : ministère de l’Intérieur

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