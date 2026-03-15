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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Torpes Dans la ville de Torpes, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,45%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 553 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,44%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,45%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,19%), témoignent d'une population instruite à Torpes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Torpes ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Torpes en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 23,29% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 20,05% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Torpes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,84% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 34,57% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 35,98% lors du vote final et la victoire de Laurent Croizier.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Torpes La participation atteignait 35,40 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Torpes, en deçà de la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,57 %. Quoique ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. La participation aux législatives, établie quant à elle à 55,56 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 77,56 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 63,48 %. Si on suit la trajectoire globale, la commune se révèle comme une contrée soucieuse de voter. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Torpes, cette réalité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Torpes ? La préférence des électeurs de Torpes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Torpes avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,84%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 19,36% des suffrages. Thomas Lutz (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Torpes après la dissolution avec 34,57%. Laurent Croizier (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 33,64%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Lutz culminant à 35,98% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Torpes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Torpes plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 25,51% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,76% pour Emmanuel Macron, contre 39,24% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Torpes accordaient leurs suffrages à Séverine Vezies (Nupes) avec 30,08% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurent Croizier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,30%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Torpes s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les données de Torpes Si l'on regarde de près la fiscalité de Torpes, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,85 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 8 400 euros environ, contre 156 460 € enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Torpes s'est établi à 32,49 % en 2024 (contre 14,41 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Torpes a représenté 663 euros en 2024 (contre 559 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Torpes L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Torpes est très révélatrice. Sans aucune opposition, la liste menée par Denis Jacquin a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Torpes, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures.