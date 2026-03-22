Résultat municipale 2026 à Torsac (16410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Torsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Torsac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Torsac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry PERONNAUD
Thierry PERONNAUD (11 élus) Ensemble, un nouvel élan 		230 47,62%
  • Thierry PERONNAUD
  • Caroline NAUZIN
  • Francis GUILBAUD
  • Audrey HENRI
  • René GEOFFROY
  • Elisabeth HOWE
  • Stéphane TRAINAUD
  • Malika RICHARD
  • Laurent VIRATELLE
  • Patricia ROUSSEAU
  • Blaise VIAIRON
Laurent BENETEAU
Laurent BENETEAU (3 élus) TORSAC au coeur 		192 39,75%
  • Laurent BENETEAU
  • Delphine BLIN
  • Luc CHEVALIER
Olivier ADAM
Olivier ADAM (1 élu) Union des Droites pour Torsac 		61 12,63%
  • Olivier ADAM
Participation au scrutin Torsac
Taux de participation 79,51%
Taux d'abstention 20,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 489

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Torsac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry PERONNAUD
Thierry PERONNAUD (Ballotage) Ensemble, un nouvel élan 		196 42,33%
Laurent BENETEAU
Laurent BENETEAU (Ballotage) TORSAC au coeur 		171 36,93%
Olivier ADAM
Olivier ADAM (Ballotage) Union des Droites pour Torsac 		96 20,73%
Participation au scrutin Torsac
Taux de participation 77,24%
Taux d'abstention 22,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 475

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