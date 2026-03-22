Résultat municipale 2026 à Torsac (16410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Torsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Torsac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Torsac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry PERONNAUD (11 élus) Ensemble, un nouvel élan
|230
|47,62%
|
|Laurent BENETEAU (3 élus) TORSAC au coeur
|192
|39,75%
|
|Olivier ADAM (1 élu) Union des Droites pour Torsac
|61
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Torsac
|Taux de participation
|79,51%
|Taux d'abstention
|20,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|489
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Torsac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry PERONNAUD (Ballotage) Ensemble, un nouvel élan
|196
|42,33%
|Laurent BENETEAU (Ballotage) TORSAC au coeur
|171
|36,93%
|Olivier ADAM (Ballotage) Union des Droites pour Torsac
|96
|20,73%
|Participation au scrutin
|Torsac
|Taux de participation
|77,24%
|Taux d'abstention
|22,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|475
Election municipale 2026 à Torsac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Torsac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Torsac.
L'actu des élections municipales 2026 à Torsac
18:33 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Torsac ?
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 33,81% au premier tour, devant Carole Ballu (Union de la gauche) avec 29,90%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Sandra Marsaud (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 55,70%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,24%). Le paysage politique de Torsac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 : le bilan d'une élection de candidats individuels à Torsac
Les résultats des précédentes élections municipales à Torsac ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Rappelons que les électeurs avaient la possibilité de sélectionner plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Didier Saumon a remporté la manche avec 69,44% des voix. En deuxième position, Catherine Varas-Diarras a recueilli 242 votes (67,22%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Torsac, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très particulière. Dans le pays, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des élections à Torsac
Comme le précisent les candidatures officielles au second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Olivier Adam et sa liste "Union Des Droites Pour Torsac", Thierry Peronnaud, à la tête de "Ensemble, Un Nouvel Élan" et Laurent Beneteau, à la tête de "Torsac Au Coeur". Les 615 votants de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Torsac, afin de remplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Torsac
Dans le cadre du premier tour des municipales à Torsac, c'est Thierry Peronnaud qui s'est placé en première position en s'adjugeant 42,33 % des votes. Ensuite, Laurent Beneteau est arrivé en deuxième position avec 36,93 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Olivier Adam a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Torsac, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 22,76 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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