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19:19 - Tortequesne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Tortequesne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,50% et une densité de population de 262 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,00%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 468 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,72%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,85%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,30% à Tortequesne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN monte-t-il à Tortequesne ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Tortequesne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 46,69% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 65,68% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 48,61% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste obtenait 65,68% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 63,59% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 67,63% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Tortequesne ? Aux municipales de 2020, la participation à Tortequesne avait atteint 43,66 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 272 votants alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. L'élection suprême en 2022 avait en revanche suscité un fort engouement, avec 78,88 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,12 %). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 46,47 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 72,45 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 56,19 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur s'affiche donc sensiblement comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élection municipale à Tortequesne, cette réalité sera en conséquence regardée de près.

15:59 - Comment Tortequesne a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Tortequesne en juin 2024 avec 67,63%. Philippe Bolet (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 9,98%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du match européen en amont, les électeurs de Tortequesne avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 63,59% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Tortequesne restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Tortequesne : des suffrages particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Tortequesne soutenaient en priorité Emmanuel Blairy (RN) avec 48,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 65,68% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Tortequesne choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 46,69% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,68% pour Marine Le Pen, contre 34,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Tortequesne une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La municipalité de Tortequesne a généralement augmenté les impôts locaux Pour ce qui est de la fiscalité de Tortequesne, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 444 euros en 2024 (dernières données en date) contre 379 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 37,31 % en 2024 (contre 15,05 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 700 euros en 2024, loin des 87 000 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,64 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Les dernières élections à Tortequesne marquées par des candidatures individuelles Les configurations politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Tortequesne. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures individuelles et non de listes, laissant aux électeurs la possibilité de retenir plusieurs conseillers. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Fabrice Marteaux a recueilli le plus de votes avec 93,93% des voix. En deuxième position, Marie-Pierre Renard a rassemblé 91,66% des bulletins valides. Entre les deux premiers prétendants, la marge s'est avérée très étroite. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Tortequesne, cette dynamique si particulière sera à nouveau observée avec attention. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient cependant au passé.