Résultat municipale 2026 à Tortequesne (62490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tortequesne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tortequesne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tortequesne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline LAFORGE
Aline LAFORGE (12 élus) Tortequesne, un village qui nous rassemble 		261 55,77%
  • Aline LAFORGE
  • Thierry WILLEFERT
  • Jacqueline GROVEN
  • Jérémie DUBOIS
  • Lucie VIART
  • Hugues PERRIN
  • Isabelle VISEUR
  • Christophe STIENNE
  • Lydie SAVARY
  • Thibaut POUX
  • Fanny GUERARDEL
  • Francis DANIEL
Julien ZAWADZKI
Julien ZAWADZKI (3 élus) Préservons notre cadre de vie, préparons l'avenir 		207 44,23%
  • Julien ZAWADZKI
  • Gwenaelle SURELLE
  • Bruno LEMAIRE
Participation au scrutin Tortequesne
Taux de participation 71,24%
Taux d'abstention 28,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 478

Source : ministère de l’Intérieur

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