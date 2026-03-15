Résultat municipale 2026 à Tosse (40230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tosse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tosse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian LAJUS
Christian LAJUS (23 élus) TOSSE L'AVENIR ENSEMBLE 		1 280 69,91%
  • Christian LAJUS
  • Ludivine LABEYRIE
  • Lionel COUTURE
  • Géraldine CAYLA
  • Fabien VILLENAVE
  • Françoise TROCCARD
  • Francis CAZAUX
  • Magalie PIERRE
  • Belal BENHADJ
  • Corinne GUILHEM
  • Aurélien PÉDOUAN
  • Hélène NOVION
  • Jean Claude DAULOUÈDE
  • Elodie LE MÉLINER
  • Rémy LESBARRERES
  • Géraldine GILLES
  • Olivier PINSOLLE
  • Véronique LIGOR
  • Philippe MARLIN
  • Laure NUYTTEN
  • Thibaut PARAILLOUS
  • Julie CARRERE
  • Xavier COUSTE
Stéphane LAFITTE
Stéphane LAFITTE (4 élus) TOSSE TOUS ACTEURS 		551 30,09%
  • Stéphane LAFITTE
  • Pierrette SESCOUSSE
  • Vincent PUYAU
  • Murielle DROGOU
Participation au scrutin Tosse
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 1 888

Source : ministère de l’Intérieur

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