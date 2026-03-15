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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tosse En pleine campagne électorale municipale, Tosse se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 1 874 logements pour 3 455 habitants, la densité de la ville est de 193 habitants/km². Ses 416 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 32,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 393 € par an, la ville désire plus de prospérité. En somme, Tosse incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel est le poids du RN à Tosse ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Tosse il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 17,08% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,68% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 15,56% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Tosse comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 24,36% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 29,65% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 35,03% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Tosse Dans le cadre de cette élection municipale à Tosse, la mobilisation jouera un rôle clé sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 37,47 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 62,53 %) alors que l'épidémie de Covid frappait le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 81,64 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 58,95 % des électeurs (soit environ 1 542 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,38 %, bien au-delà des 50,42 % enregistrés en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Tosse comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Tosse ? La situation politique de Tosse a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Tosse avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (24,36%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 16,44% des suffrages. Lionel Causse (Majorité présidentielle) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Tosse après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,26%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 29,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lionel Causse culminant à 64,97% des voix dans la commune.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Tosse : ce qu'il faut comprendre Globalement, le paysage électoral fait de Tosse un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Tosse plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,76% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 17,37%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,32% pour Emmanuel Macron, contre 36,68% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Tosse portaient leur choix sur Lionel Causse (Ensemble !) avec 37,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,80% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Tosse se prononceront-ils sur la fiscalité ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Tosse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,00 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 100 610 €, marquant une forte baisse face aux 450 080 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Tosse est passé à 35,00 % en 2024 (contre 13,62 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne en France, estimée à environ 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tosse a atteint environ 665 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 465 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à Tosse Il peut être éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Tosse. Sans aucune opposition, la liste menée par Jean Claude Daulouède a logiquement rassemblé 806 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Tosse, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. La publication des candidatures (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse assez parlant.