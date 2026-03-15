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19:21 - Toucy : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Toucy mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,95%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (35,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1178 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,32%) et le nombre de résidences HLM (14,47% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Toucy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,00% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Toucy Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Toucy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 33,09% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,67% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 27,11% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 53,83% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,76% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 43,81% pour le parti à la flamme. Il terminera en tête avec 54,90% le dimanche suivant et la victoire de Daniel Grenon.

16:58 - La commune de Toucy plutôt abstentionniste lors des élections En ce jour de municipales à Toucy, la participation sera très observée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 632 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 34,16 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 76,01 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est instructif d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 50,05 % au premier tour en 2022 à 65,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,83 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Toucy comme une commune où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Toucy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Toucy avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,76% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Toucy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Daniel Grenon (Rassemblement National) avec 43,81% au premier tour, devant Florence Loury (Union de la gauche) avec 22,77%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Daniel Grenon culminant à 54,90% des votes sur place.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Toucy ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Toucy tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,67% pour Marine Le Pen, contre 46,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Toucy soutenaient en priorité Daniel Grenon (RN) avec 27,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,83% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Toucy une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Fiscalité à Toucy : un thème central en vue des municipales 2026 ? À Toucy, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 12,80 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 66 700 euros environ. Une recette bien loin des 344 140 € engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Toucy a évolué pour se fixer à près de 44,36 % en 2024 (contre 19,92 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Toucy s'est établi à 828 euros en 2024 contre 531 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Kotovtchikhine à Toucy L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Toucy s'avère très révélatrice. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour toucy' a naturellement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Toucy, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.