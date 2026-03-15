Résultat municipale 2026 à Toucy (89130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toucy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toucy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Toucy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier XIBERRAS
Olivier XIBERRAS (18 élus) ACTION & RENOUVEAU POUR TOUCY 		575 50,26%
  • Olivier XIBERRAS
  • Anne BRUNET
  • Robert TOUZEAU
  • Nathalie PLANCHE
  • Olivier MACARD
  • Coralie DELMOTTE
  • Baptiste COUDRAY
  • Delphine DARENNE
  • Aurélien BRAIN
  • Vanessa ESTEVES
  • Franck CARRASCO
  • Nathalie FAURE
  • Gilles DEMERSSEMAN
  • Véronique PINNETERRE
  • Gérard GALLET
  • Anne JAMAIS
  • Lucas PINNETERRE
  • Scarla DEBARD
Gérard PIESYK
Gérard PIESYK (5 élus) Toucy avec vous " l'avenir en commun " 		569 49,74%
  • Gérard PIESYK
  • Sonia CARREAU
  • Alain THURET
  • Chantal RAVERDEAU
  • Benoit COUPECHOUX
Participation au scrutin Toucy
Taux de participation 66,09%
Taux d'abstention 33,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 185

Source : ministère de l’Intérieur

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