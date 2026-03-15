Résultat de l'élection municipale 2026 à Toul : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toul

Tête de listeListe
Alde Harmand
Alde Harmand Liste divers gauche
Toul Ensemble
  • Alde Harmand
  • Danielle Portal
  • Olivier Heyob
  • Chantal Dicandia
  • Matthieu Vergeot
  • Christelle Bouchon
  • Lionel Rivet
  • Myriam Bonjean
  • Fabrice de Santis
  • Malika Allouchi
  • Emilien Martin Triffandier
  • Nancy Chantrel
  • Volkan Kucukkirmizi
  • Fatima Ezaroil
  • Hervé Simonin
  • Nora Chakroune
  • Patrick Bretenoux
  • Vanessa Koehle-Divo
  • Pierre Benard
  • Sylvie Bernard
  • Jean-Louis Moreau
  • Christine Assfeld-Lamaze
  • Mustapha Adrayni
  • Juliette Bezot-Bize
  • Olivier Lapray
  • Marie Keller
  • Michel Miliani
  • Virginie Nguyen
  • Xavier Gouery
  • Marie Gueguen
  • Patrick Carvalho Duarte
  • Geneviève Francois
  • Alain Kuster
  • Christine Jancenelle
  • Michel Fauvé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alde Harmand
Alde Harmand (28 élus) Toul, demain 		2 857 68,36%
  • Alde Harmand
  • Chantal Dicandia
  • Matthieu Vergeot
  • Malika Allouchi-Ghazzale
  • Lionel Rivet
  • Lydie Le Piouff
  • Olivier Heyob
  • Christine Assfeld-Lamaze
  • Fabrice De Santis
  • Nancy Chantrel
  • Jorge Bocanegra
  • Fatima Ezaroil
  • Emilien Martin Triffandier
  • Myriam Josiane Bonjean
  • Pierre Benard
  • Lucette Lalevée
  • Patrick Bretenoux
  • Catherine Masselot
  • Olivier Erdem
  • Marie Gueguen
  • Mustapha Adrayni
  • Emeline Caule
  • Xavier Blanpin
  • Virginie Schmitt
  • Jean-Louis Moreau
  • Virgine Nguyen
  • Patrick Lucot
  • Bahar Demirbas
Etienne Mangeot
Etienne Mangeot (5 élus) Fiers d'etre toulois 		1 322 31,63%
  • Etienne Mangeot
  • Stéphanie Lagarde
  • Hervé Simonin
  • Catherine Chopin
  • Thierry Bauer
Participation au scrutin Toul
Taux de participation 43,83%
Taux d'abstention 56,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 256

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alde Harmand
Alde Harmand (25 élus) Toul avenir solidaire 		2 782 51,10%
  • Alde Harmand
  • Lydie Le Piouff
  • Fabrice De Santis
  • Christine Assfeld-Lamaze
  • Olivier Heyob
  • Catherine Bretenoux
  • Gérard Howald
  • Lucette Lalevée
  • Jorge Bocanegra
  • Marie-Thérèse Viot
  • Alain Bourgeois
  • Malika Ghazzale
  • Matthieu Vergeot
  • Blandine Massenet-Ozdemir
  • Philippe Gauvin
  • Catherine Gay
  • Mustapha Adrayni
  • Irène Erdem
  • Guy Pernin
  • Marie Gueguen
  • Alain Anstett
  • Claudine Camus
  • Guy Schilling
  • Fatima Ezaroil
  • Patrick Lucot
Pascal Matteudi
Pascal Matteudi (7 élus) Ensemble pour toul 		2 303 42,30%
  • Pascal Matteudi
  • Stéphanie Lagarde
  • Etienne Mangeot
  • Véronique Carrier
  • Thierry Bauer
  • Eliane Andre
  • Daniel Steinbach
Alain Vigneron
Alain Vigneron (1 élu) Toul a coeur 		359 6,59%
  • Alain Vigneron
Participation au scrutin Toul
Taux de participation 55,34%
Taux d'abstention 44,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Nombre de votants 5 642

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alde Harmand
Alde Harmand Toul avenir solidaire 		2 565 48,85%
Pascal Matteudi
Pascal Matteudi Ensemble pour toul 		2 038 38,81%
Alain Vigneron
Alain Vigneron Toul a coeur 		647 12,32%
Participation au scrutin Toul
Taux de participation 53,65%
Taux d'abstention 46,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,02%
Nombre de votants 5 470

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