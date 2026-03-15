Résultat de l'élection municipale 2026 à Toul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Toul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Toul.
L'actu des élections municipales 2026 à Toul
13:46 - Les impôts locaux à Toul, un sujet électoral ?
Pour ce qui est des contributions locales à Toul, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 048 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 940 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,53 % en 2024 (contre près de 19,29 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce résultat. Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 407 410 € de recettes en 2024. Un montant loin des 4,07003 millions d'euros (4 070 030 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 18,57 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Les résultats des dernières municipales à Toul
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Toul s'avère très instructive. Dès le dimanche du premier tour, Alde Harmand (Divers gauche) a raflé la première place en totalisant 68,36% des bulletins. Derrière, Etienne Mangeot (Divers centre) a rassemblé 1 322 voix (31,63%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Toul, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 13 bureaux de vote à Toul ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Toul devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Les 13 bureaux de vote de la commune de Toul sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Toul dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toul
|Tête de listeListe
|
Alde Harmand
Liste divers gauche
Toul Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alde Harmand (28 élus) Toul, demain
|2 857
|68,36%
|
|Etienne Mangeot (5 élus) Fiers d'etre toulois
|1 322
|31,63%
|
|Participation au scrutin
|Toul
|Taux de participation
|43,83%
|Taux d'abstention
|56,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 256
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alde Harmand (25 élus) Toul avenir solidaire
|2 782
|51,10%
|
|Pascal Matteudi (7 élus) Ensemble pour toul
|2 303
|42,30%
|
|Alain Vigneron (1 élu) Toul a coeur
|359
|6,59%
|
|Participation au scrutin
|Toul
|Taux de participation
|55,34%
|Taux d'abstention
|44,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Nombre de votants
|5 642
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alde Harmand Toul avenir solidaire
|2 565
|48,85%
|Pascal Matteudi Ensemble pour toul
|2 038
|38,81%
|Alain Vigneron Toul a coeur
|647
|12,32%
|Participation au scrutin
|Toul
|Taux de participation
|53,65%
|Taux d'abstention
|46,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,02%
|Nombre de votants
|5 470
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