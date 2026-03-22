Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : les résultats du 2e tour

Programme de Laure Lavalette à Toulon (UN AVENIR POUR TOULON)

Sécurité

Le projet vise à renforcer la sécurité à Toulon en augmentant les effectifs de la police municipale à 200 agents. Cela permettra d'assurer une présence continue pour la sécurité des personnes et des biens, 24 heures sur 24. De plus, des initiatives telles que l'ilotage et la sectorisation de la police seront mises en place pour améliorer la réactivité dans tous les quartiers.

Santé et solidarités

Le développement de maisons de santé est prévu pour attirer des médecins dans les quartiers sous-dotés, avec un objectif d'un généraliste pour 1000 habitants. Un plan d'accompagnement des assistants maternels sera également mis en œuvre pour garantir que chaque parent ait accès à une solution de garde. Enfin, des facilités de stationnement seront offertes aux professionnels du service à la personne pour améliorer leur intervention.

Mobilités

Un vaste plan pluriannuel de rénovation de la voirie sur cinq ans est prévu pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des chaussées et des trottoirs. Le réseau de transport Mistral sera également amélioré, notamment en soirée et dans les quartiers moins desservis. Ces mesures visent à faciliter la circulation de tous les Toulonnais.

Attractivité

La création d'un grand centre de la mer est envisagée pour valoriser l'histoire maritime de Toulon et attirer le tourisme. En parallèle, les moyens de l'agence TVT seront renforcés pour favoriser l'innovation et le développement d'un incubateur de start-up. Un guichet unique pour les entrepreneurs sera également mis en place pour simplifier leurs démarches administratives.