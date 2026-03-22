Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Toulon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Toulon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Toulon.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulon
11:53 - Que disaient les résultats de l'élection à Toulon la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales à Toulon, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 44,77 %. Au terme de ce vote, c'est Laure Lavalette (Rassemblement National) qui a terminé première en récoltant 42,05 % des bulletins valides. Dans son sillage, Josée Massi (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 29,54 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 15,71 %, Michel Bonnus (Les Républicains) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Magali Brunel, avec la nuance Union de la gauche, a récolté 8,38 % des voix, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Toulon
Le deuxième tour des élections municipales à Toulon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laure Lavalette
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
|
|
Josée Massi
Liste divers droite
TOULON MON PARTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Toulon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laure LAVALETTE (Ballotage) UN AVENIR POUR TOULON
|24 696
|42,05%
|Josée MASSI (Ballotage) TOULON MON PARTI
|17 350
|29,54%
|Michel BONNUS (Ballotage) TOULON EN GRAND !
|9 224
|15,71%
|Magali BRUNEL TOULON EN COMMUN
|4 920
|8,38%
|Isaline CORNIL Liste d'union populaire avec la France Insoumise
|2 242
|3,82%
|Jean-Michel GHIOTTO LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|298
|0,51%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|55,23%
|Taux d'abstention
|44,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|59 490
Source : ministère de l’Intérieur
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