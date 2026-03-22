Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : les résultats du 2e tour

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Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Toulon

Le deuxième tour des élections municipales à Toulon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laure Lavalette
Laure Lavalette Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
  • Laure Lavalette
  • David Gerard
  • Marine de Vandeul
  • Sébastien Soulé
  • Brigitte Perraud
  • Amaury Navarranne
  • Jamila Laronze
  • Fabien Sorrentino
  • Julie Cros
  • Jacques Mallard
  • Blandine Dartiguenave
  • Frédéric Seillier
  • Coralie Chatelain
  • Robin Cloedt
  • Julie O'Rorke
  • Stéphane Foucher
  • Camille Mathey
  • Philippe Vitel
  • Katia Mandraquiat
  • Louis Uguen
  • Jocelyne Caprile
  • Florian Villette
  • Anne-Caroline Ottombre
  • Gérard Axiotis
  • Valérie Jadot
  • Frank Giletti
  • Tracy Costa
  • Emmanuel Le Lostec
  • Martine Favereau
  • Loïc Repussard
  • Mélanie Auzoux
  • Ziad Belhassine
  • Clémentine Decombe
  • Patrick Loistron
  • Maëva Essaidi
  • Laurent Brun-Buisson
  • Manon Caulet
  • Jérôme de Angelis
  • Magali Estevez
  • Edouard Fauvage
  • Patricia Freire
  • Christian Guenet
  • Andrée Balmat
  • Pierre Dörr
  • Marcelle Sabarly
  • Michel Mazzoni
  • Laurence Perrier
  • Pascal Le Blanc
  • Dominique Blondëel
  • Antoine Di Martino
  • Priscillia Ravanello
  • Gilles Raclot
  • Gabrielle Bogliolo
  • Stéphane Diperi
  • Audrey Faure
  • Benoit Millot
  • Anita Fourestier
  • Daniel Arride
  • Priscille Schmitz
Josée Massi
Josée Massi Liste divers droite
TOULON MON PARTI
  • Josée Massi
  • Thomas Pison
  • Laurence Masson-Dubroc
  • Laurent Isnard
  • Lauren Boulay
  • Julien Orlandini
  • Valérie Marcel Arniaud
  • Serge Lhotellier
  • Camille Sztejnhorn
  • Patrice Cazaux
  • Margaux Lombard
  • Boris Touaty
  • Hélène Audibert
  • Pierre Bonnefoy
  • Brigitte Genetelli
  • Ali Khalfaoui
  • Martine Berard
  • Jean-Michel Permingeat
  • Corinne Jouve
  • Albert Tanguy
  • Isabelle Carrier
  • Jean-Charles Brochot
  • Stéphanie Slimani
  • Halim Dalla Gharbi
  • Claudie Defianas
  • Romain Turpin
  • Perrine Achard
  • Emilien Leoni
  • Fatou Cisse
  • Alain Etrioux
  • Laurie Lelli
  • Jérémy Kerignard
  • Armelle de Rincquesen
  • Olivier Dubuquoy
  • Pascale Robert
  • Stéphane Idée
  • Yassmine Khelifi
  • Alexandre Zittel
  • Marion Riva
  • Julien Carbone
  • Caroline Picard
  • Kassim Mbae
  • Geneviève Levy
  • Gérard Mougin
  • Peggy Le Goff
  • Romain Sirodot
  • Héloïse Ravet
  • Franck Bessiere
  • Laurène Roux
  • Jamel Mehdaoui
  • Sarah Kheciri
  • Arnaud Cortopassi-Motamri
  • Florence Aubert
  • Stéphane Perazzi
  • Solange Mercier
  • Christian Ramage
  • Régine Chopinot
  • Jean-Claude Mingues
  • Jacqueline Osty
  • Pierre Commene
  • Genevieve Babou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Toulon

Tête de listeListe Voix % des voix
Laure LAVALETTE
Laure LAVALETTE (Ballotage) UN AVENIR POUR TOULON 		24 696 42,05%
Josée MASSI
Josée MASSI (Ballotage) TOULON MON PARTI 		17 350 29,54%
Michel BONNUS
Michel BONNUS (Ballotage) TOULON EN GRAND ! 		9 224 15,71%
Magali BRUNEL
Magali BRUNEL TOULON EN COMMUN 		4 920 8,38%
Isaline CORNIL
Isaline CORNIL Liste d'union populaire avec la France Insoumise 		2 242 3,82%
Jean-Michel GHIOTTO
Jean-Michel GHIOTTO LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		298 0,51%
Participation au scrutin Toulon
Taux de participation 55,23%
Taux d'abstention 44,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 59 490

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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