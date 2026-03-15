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19:19 - Toulouges et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Toulouges, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 17,98% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,02% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 464 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4165 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,04%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,75%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Toulouges mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Toulouges Le RN cumulait 10,70% des votes lors de l'élection municipale à Toulouges il y a 6 ans. Le parti obtenait lors du deuxième tour 5,70% des votes. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 30,45% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,75% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 53,07% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,42% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 45,70% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,16% lors du vote définitif, et un siège remporté par Sophie Blanc.

16:58 - La commune de Toulouges plutôt mobilisée lors des élections Lors des municipales de 2020 à Toulouges, l'abstention avait grimpé à 48,84 % à la fin du premier tour, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux. C'étaient 2 869 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 22,57 % des citoyens en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 50,04 % en 2022 à seulement 29,20 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,74 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une zone qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. Cette particularité à Toulouges constituera en conséquence l'un des tournants de cette municipale 2026.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Toulouges ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Toulouges demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Les élections européennes du printemps 2024 à Toulouges avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (42,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,91% des voix. Sophie Blanc (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Toulouges une vingtaine de jours plus tard avec 45,70%. Francis Daspe (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 23,83%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sophie Blanc culminant à 58,16% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Toulouges ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Toulouges s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Toulouges votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,45%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,81%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 54,00% pour Marine Le Pen, contre 46,00% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Toulouges soutenaient en priorité Sophie Blanc (RN) avec 29,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,07%.

12:58 - Nicolas BARTHE a-t-il augmenté la fiscalité locale à Toulouges ? Pour ce qui est des contributions locales à Toulouges, la recette fiscale par foyer s'est établie à 977 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 749 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 42,93 % en 2024 (contre 18,83 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 107 300 euros de recettes en 2024, loin des 1 572 900 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,34 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Toulouges Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a six ans à Toulouges ? Au terme du premier tour, Jean Roque (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 48,80% des bulletins. Deuxième, Nicolas Barthe (Divers) a rassemblé 40,48% des suffrages. Un écart substantiel. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Nicolas Barthe l'a finalement emporté avec 47,32% des suffrages, face à Jean Roque s'adjugeant 1 442 électeurs inscrits (46,97%) et Olivier Brosed obtenant 5,70% des votes. Les reports de voix ont été un facteur clé, permettant un retournement complet de la situation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Jean Roque a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 304 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers a probablement profité du report de votes des listes éliminées. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Toulouges, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.