Résultat municipale 2026 à Toulouges (66350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toulouges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toulouges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BARTHE
Nicolas BARTHE (27 élus) TOULOUGES ÉNERGIES 		3 179 84,82%
  • Nicolas BARTHE
  • Aurélie PASTOR-BARNEOUD
  • Laurent LOPEZ
  • Christine MALET
  • Éric GARAVINI
  • Stéphanie GOMEZ
  • Thierry SEGARRA
  • Hélène GODET BARRATIER
  • Éric BOSQUE
  • Audrey CALVET
  • Serge CIVIL
  • Béatrice COULEMON-BAILLEUL
  • Fabrice SCHORDING
  • Sandrine RABASSE
  • Patrice PASTOU
  • Isabel COSTE-REYES
  • Martial MIR
  • Virginie VILA
  • Philippe BOUILS
  • Sandra LEBLANC-FERRER
  • Rudy KLEIN
  • Laurette NARANJO
  • Jean-Marie MARTIN-RODRIGUEZ
  • Pascale MICHEL
  • Noureddine KOURDAN
  • Sabrina BEDOYA HADJAB
  • Sébastien DAUDÉ
Michel GAILLARD
Michel GAILLARD (2 élus) VIVRE TOULOUGES ENSEMBLE 		569 15,18%
  • Michel GAILLARD
  • Marie-Bénédicte ANDRE
Participation au scrutin Toulouges
Taux de participation 63,30%
Taux d'abstention 36,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 3 848

Source : ministère de l’Intérieur

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