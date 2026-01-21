Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : les premiers résultats candidat par candidat

François Briançon Liste d'union à gauche

Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Briançon Programme de François Briançon à Toulouse (Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire) Engagement pour Toulouse Le candidat François Briançon exprime son profond attachement à la ville de Toulouse, où il a vécu et travaillé toute sa vie. Il souligne l'importance de l'engagement municipal pour améliorer la qualité de vie des Toulousains. Son objectif est de redynamiser la ville face à des enjeux cruciaux tels que la crise du logement et l'urgence écologique. Amélioration de la qualité de vie Le projet proposé vise à améliorer le quotidien des Toulousains en agissant sur des problématiques essentielles. Cela inclut la construction de logements abordables et la création d'un environnement urbain plus sûr et agréable. L'accent est mis sur la nécessité d'une action concrète pour réduire les inégalités et améliorer la vie dans tous les quartiers. Développement durable Le programme met l'accent sur l'adaptation de Toulouse face aux effets du réchauffement climatique. Des initiatives comme le projet “Étoile Verte” visent à végétaliser la ville et à améliorer la santé des habitants. Cela inclut également la création de centres de santé pour lutter contre les déserts médicaux. Démocratie locale Un des objectifs principaux est de renforcer la démocratie locale et de redonner le pouvoir aux citoyens. Cela passe par des initiatives comme le droit d'initiative citoyenne, qui oblige la mairie à examiner les propositions soutenues par les habitants. Le programme prévoit également des mesures pour lutter contre les discriminations et favoriser une gouvernance transparente.

François Briançon

Isabelle Hardy

Régis Godec

Ines Goffre- -Pedrosa

Maxime Le Texier

Hélène Cabanes

Vincent Gibert

Anne-Sophie de Surgy

Alexandre Borderies

Caroline Honvault

Axel Loscertales

Emilie Dalix

Pierre-Nicolas Bapt

Alice Carret

Hugo Sajhau

Lola Bénégui

Marc Sztulman

Mélanie Baillot

Vincent Rocheteau

Christine Courade

Thibaut Cazal

Amélie Mazeau

Stéphane Robert

Gisèle Verniol

Magyd Cherfi

Martine Cooper Lucas

Manuel Leick-Jonard

Anne Aguilera

Ousseynou Diaw

Véronique André

Zéphyr Isard

Florence Ginisty

Pierre Lacaze

Anne Boyer

Guillaume Drijard

Asmâa Bouterfas

Vincent Combes

Célia Slimane

Louis Guilbaud

Annlys Delage

Jean Micoud

Corinne Café

Julien Klotz

Laura Verlhac

Clément Debeir

Christine Dubois

Aurélien Taravella

Sandrine Richard Leveque

Thomas Karmann

Aurélie Salvaire

Lucas Duval

Carole Belot

Thierry Cotelle

Valentine Long

Lionel Ibanez

Léa Djerboua

Fabien Lopez

Sarah Hamand

Simon Moulines

Marion Ribes

Abdelaziz Aboularab

Nadia Kharfallah

Éric Vanelle

Fanny Lignier

Samuel Touron

Inès Ouahmane

Michael Gironde

Marianne Thibault

Pascal Dessaint

Delphine Peres

Jérôme Monamy

Guillaume Scali Liste d'extrême-gauche

NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire. Voir la liste des candidats

Guillaume Scali

Nathanaëlle Loubet

Yannis Ferron-Ounnoughi

Charlotte Pouzoullic

Aurélien Le Borgne

Laura Milan

Mathéo Bouchard

Clémence Ragot

Bastien Verdoux

Elodie Drocourt

Théo Chaffotte

Céline Picandet

Maurice Dupin

Diane Cadot

Maxime Dussau

Sarah Brochot

Victor Cazals

Tess Benedetti

Pierre Michel

Nathalie Rouanet

Alexandre Belin

Eliza Monsonis

Nicolas Viaud

Emeline Laclau

Jean-Philippe Toniol

Jeanine Fautrier

Marie Holaind-Famy

Camille Gillot

Julien Eyzat

Abigail Oelkers

Aurelien Michel

Leslie Ruffine

Mokrane Amenouche

Justine Eva Annie Colman

Christian Micouin-Jorda

Vanessa Monsigny

Gaspard Azema

Thalia Guilbert

Juan Gabriel Di Lucia

Maëna Arnaud

Patrice Bertrand

Raïna Assani

Guillaume Gambert

Lisa Robinaud

Thomas Miolane

Marie Brondoni

Ilan Metairie

Marie Gentillet

Julien Cornette

Sandra Castre

David Leloup

Joanna Brun

Enzo Subiaz

Loevan Lopez

Mamadi Seyba Diarra

Aichouch Bayoud

Noé de la Zarra-Jouve

Ico Cavaroz

Solal Koïta

Marianne Fabry

Yannick Williame

Margot Diaz

Stanislas Batisse

Coralie Cocuron

Rémi Jimenez

Catherine Jadeau

Jean Lagrange

Souanne Aëlle Gavillet

Liam Raillot

Malena Adrada Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Malena Adrada

Olivier Le Penven

Martine Guiraud

Patrick Marcireau

Bernadette Gasc

Henry Sochard

Michèle Martin

Antoine Missier

Marie Humbert

Tristan Lalanne

Christine Meric

Guillaume Sauzede

Marie-Hélène Bonnet

Georges Abellan

Marie-Odile Pery

Arvin Vadoud-Seyedi

Claire Souche Bories

Vincent Lopez

Sandra Torremocha

François Rolland

Fadhila Hamitouche

Patrice Grondard

Stéphanie Thevenet

Prosper Isierte

Karima Bahri

Boris Gimenez Sastre

Fanny Bardanouve

Jérémy Guillard

Jacqueline Blanco

Stéphane Gomila

Chantal Morand

Jean-Pierre Picou

Christine Boupat

Michel Deramond

Anna Lungarska

Erwan Viegas

Bénédicte Bernot

Rémi Souche

Elisa Welsch

Cédric Lelong

Laurence Labeur

Nicolas Abellan

Marie-Christine Perrier

Henri Rocca

Léa Poulain

Sébastien Oswald

Lucile Souche

Arnaud Valiente

Fabienne Leclerc

Patrick Gennequin

Marie-France Durand

Jean-Claude Abellan

Nina Eprinchard

Damien Bories

Camille Pays

Dominique Galonnier

Aurore Simonin

Jean-Claude Boncenne

Léa Gomila

Daniel Lewkowicz

Isabelle Dreyfus

Omar Bennani

Carine Albaizeta

Etienne Rocca

Florence Aurié

Maxime Vedrenne

Marion Valiente

Jean-Pierre Sertillange

Océane Cassé

Julian Menendez Liste d'extrême-gauche

Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julian Menendez Programme de Julian Menendez à Toulouse (Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre) Accessibilité à Toulouse Il est essentiel de rendre Toulouse accessible aux travailleurs, aux jeunes et à leurs familles. Cela implique de bloquer les tarifs de la restauration scolaire et des activités culturelles. De plus, il est crucial de maintenir les loyers HLM à un niveau abordable pour tous. Engagement politique La mise en œuvre des mesures nécessaires ne peut être confiée aux partis traditionnels, qui soutiennent des politiques néfastes. Les listes concurrentes de gauche ont également contribué à des coupes budgétaires qui affectent la population. La liste « Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics » se positionne pour défendre les intérêts de la communauté. Mobilisation citoyenne Il est impératif que les élus respectent leur mandat et mobilisent la population pour obtenir les ressources nécessaires. La mobilisation collective est essentielle pour faire entendre la voix des citoyens face aux décisions gouvernementales. Cela permettra de garantir que les besoins de la population soient prioritaires dans les décisions budgétaires. Composition de la liste La liste « Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics » est composée de membres issus de divers horizons. Elle inclut des travailleurs, des mères de famille et des jeunes, reflétant ainsi la diversité de la population toulousaine. Cette représentation est cruciale pour défendre les intérêts de tous les citoyens de la ville.

Julian Menendez

Cécile Brandely

Nouraldine Hasan

Armande Mendy

Guillem Almendro

Luisa Sanchez

Sébastien Parde

Fatma Djabbor

Simon Loth

Charlotte Cambon

Karim Bakkouche

Claudine Jouvin

Jean-René Gbogbo

Anaëlle Abdallah

Jean-Paul Keller

Deeba Asghar

Alexandre Garosi

Barisa Badeche

Christopher Gabillet

Marion Billy

Manuel Gutierrez-Castaneda

Denise Fourrié

Fabien Charif

Maya Beauclercq

Simon Baumann

Nassira Attaf

Raul Bejaran

Fatima de Freitas

Félix Bonhomme

Mahawa Dansoko

Jacques Bertier

Farida Bey

Nolhan Bonnet

Eleïna Celina Mayenobe

Wadih Chalita

Maram Khezami

Youssef Sarfouhi

Noémie Legras-Vaquerie

Ansoya-Dine Soilihi

Merlita Chalita

Nasry Moussa

Valérie Calvet

Rayene Dendana

Océane Chotel

Etienne Lebard

Nafeesa Asghar

Victor Magnee

Anne Zelaya

Abdellatif Lemsibak

Michèle Altié

Daniel Pavlou-Graham

Emilie Monflier

Ahmed Mathlouthi

Manon Wasilewski

Vincent Dot

Isabelle Olagnon

Oscar Paty

Nadjet Zerrouki

Marc Del Valle

Lydia Oliver

Khalid El Ghiouane

Emilie Roque

Pierre Recouvreur

Kenza Seghier

Salami Foundi

Annick Pineau

Shonn Thuriaf

Natacha Stupnicki

Samad Zoubaa

Jean-Luc Moudenc Liste divers droite

Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse Voir la liste des candidats

Jean-Luc Moudenc

Marion Lalane-de Laubadère

Olivier Arsac

Laurence Katzenmayer

Sofiane Oumiha

Souhayla Marty

Jean-François Portarrieu

Nicole Yardeni

Jean-Michel Lattes

Alexandra Leuliette

Gaëtan Cognard

Cécile Dufraisse

Émilion Esnault

Julie Escudier

Michel Lacroix

Isabelle Ferrer

Sacha Briand

Valérie Jacquet Violleau

Jean-Jacques Bolzan

Stéphanie Respaud Hézard

Christophe Alves

Charlotte Pujo

Philippe Acar

Nadia Soussi

Jonnhy Dunal

Maroua Bouzaida

Djillali Lahiani

Marine Lefevre

Eric Jean-Francois

Julie Servat

Florian Delrieu

Nathalie Capdevielle

Guillaume Duval

Ingrid Berkman

Maxime Boyer

Annick Amigo Bouyssou

Jean-Charles Piteau

Régine Cochet

Jean-Baptiste de Scorraille

Laura Verkaeren

Clément Riquet

Magali Dat

Henri de Lagoutine

Sonia Guillemet

Pierre Esplugas-Labatut

Claire Nison

Jean Paul Bouche

Fella Allal

Bertrand Serp

Annamaria Tripicchio

Thierry Sentous

Gnadang Ousmane

Anthony Lautrec

Julienne Mukabucyana

Julien Grandchamp de Cueille

Agathe Bureau Du Colombier

Louis-Charles Giraud-Morel

Marie Glinel

Philippe Orillac

Aurélie Dorré

Pierre Fournier

Elisa Wolff

Alain Astié

Céline Puechagut

Souhail El Aoud

Evie Colombie

Hans Regler

Alicia Ambroise

Rivo Rakotomavo

Jennifer Nohra

Emmanuel Loyez

Julien Leonardelli Liste du Rassemblement National

Le bon sens toulousain Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julien Leonardelli Programme de Julien Leonardelli à Toulouse (Le bon sens toulousain) Problèmes de croissance Toulouse a connu une croissance rapide ces dix dernières années, mais cette expansion n'a pas été anticipée. Les décisions dispersées et les retards accumulés ont entraîné des carences visibles dans la ville. Les habitants subissent quotidiennement les conséquences de cette croissance mal maîtrisée dans leur qualité de vie. Sécurité et autorité La sécurité à Toulouse se dégrade avec une augmentation des violences et des trafics. Il est crucial de réaffirmer l'autorité municipale pour restaurer l'ordre dans les quartiers. La présence de forces de police est essentielle pour garantir un environnement sûr pour tous les habitants. Pouvoir d'achat Le pouvoir d'achat des Toulousains est menacé par une fiscalité alourdie et des tarifs municipaux en hausse. Il est impératif de garantir zéro hausse des taxes locales pour soutenir les familles et les classes moyennes. Des mesures doivent être mises en place pour alléger le fardeau financier des citoyens. Transports et mobilité Les transports à Toulouse souffrent de saturations et d'embouteillages chroniques, compliquant la vie quotidienne des habitants. Il est nécessaire de développer des solutions pour améliorer la circulation et organiser les déplacements. La création de parkings relais et le respect des règles de circulation sont des priorités à considérer.

Julien Leonardelli

Sandy Busidan

Nicolas Bonleux

Stéphanie Alarcon

Thomas Martinez

Laurence Bardon

Guillaume Moreau

Annick Soual

Cyril Quercy-Durand

Laëtitia Mercier

Pierre Lemaignen

Molène Boube

Arnaud Berdoulat

Christiane Vieu

Jean-Georges Mozziconacci

Elisabeth Abrantes

Eric Belloc

Pauline Mazieres

Christian Montagner

Chantal Zenou

David Gerson

Martine Bertoni

Pascal Meunier

Marlène Giamporcaro

Bernard Gutierrez

Adélaïde Pinto de Magalhâes

Dominique Gérard

Carine Santacreu

Sébastien Frileux

Monique Costamagne

Florian Bievliet

Marie de Roubin

Erwan Hocquet

Brigitte Courreges

Florent Touyarou

Amandine Faux

Michael Calvo

Lou Ory

Kévin Ferrer

Aline Chatlinski

Jean-Jacques Meslé

Paule Berger

Patrick Sarda

Adriana de Manas

Williams Berle

Nicole Rigault

Jean-Laurent Lavalette

Prescilla Girard

Jean-Paul Clouse

Ginette Dumas-Zaied

Antoine Calcinotto

Stéphanie Lagojdiuk

Michel Blaise

Annick Abraham

Alexandre Attal

Yolande Antoine

Cédric Caumont

Isabelle Carrade

Julien Gil

Gabrielle Capel

Denis Calmus

Brigitte Dernis

Kévin Strebler

Josiane Ponceau

Alexandre Pailles

Marie Riou

Julien Hernandez Lannes

Solange Cala

Olivier Lehoux

Thérèse Delpech

Michel Bousquet

Arthur Cottrel Liste Reconquête !

A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE Voir la liste des candidats

Arthur Cottrel

Chantal Dounot-Sobraques

Franck Boutault

Béatrice Sanchez

Noël Dupont

Evelyne Touton

Jean Loup Servouse

Patricia Tortosa

Pierre Rouzaud

Marie-Pierre Barbazanges

Michel Burgan

Marie Loupias

Philippe Soléri

Françoise Sultot

Grégoire Sy-Chollet

Anne-Marie Besse

Jacques Protch

Marie de Seissan de Marignan de Scorraille

Bernard Tesquet

Carine Houssin

Stanislas de Labelotterie

Anna Dirringer

Laurent Deurweilher

Evelyne Busidan

Raphaël Thiefaine

Brigitte Touron

Patrick Mouroux

Caroline Plée

Pascal Jarrosson

Paulette Buira

Bastien Descoins

Muriel Carenne

Jean de Bonnecaze

Silvia de Loof

Patrice Vigneres

Francoise Barbier

Guy Tixier

Soléne Bouyé

Raphaël Durand

Virginie Deleysses

Eric Feliu

Marie-José Ladevéze

Steven Chittarath

Elsa Lefort

Patrick Lammertyn

Claire Schwartzman

Jean-Claude Marchaland

Marthe Bouyé

Laurent Michel

Alice Chaillou

Stéphane Pelegry

Marie Solange Colas

Cédric Dufort

Catherine Garcia

Eric Peltier

Katia Salkazanov

Philippe Mazel

Anne-Sophie Piussan

Raphaël Gascoin

Martine Peltier

Lucas Bertrand

Josette Mallet

Frédéric Bounet

Jeanne Doazan

Jean Pellegrin

Catherine Chamolt

Bernard Renon

Michèle Marty

Franck Caplat

Christine Ginabat

Arnaud Calix

Lambert Meilhac Liste divers centre

Nouvel air Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Lambert Meilhac Programme de Lambert Meilhac à Toulouse (Nouvel air) Gestion des Mobilités Pour améliorer la mobilité à Toulouse, des mesures simples comme le passage des grands axes en sens unique sont envisagées. Cela permettrait d'accroître la sécurité et la fluidité du trafic, tout en augmentant l'utilisation des transports en commun. Ces changements sont prévus pour générer des recettes supplémentaires significatives pour la ville. Investissement dans l'Éducation L'éducation est une priorité avec des initiatives telles que la mise en place de goûters sains et locaux pour les enfants. Des activités périscolaires variées seront proposées pour enrichir l'expérience éducative. L'objectif est de garantir un encadrement sécurisant et de promouvoir des valeurs de proximité et de durabilité. Urbanisme Durable Le projet urbanistique vise à limiter le bétonnage et à privilégier la rénovation des logements énergivores. Il est également essentiel de réindustrialiser les friches pour équilibrer le territoire autour de Toulouse. La création de logements familiaux accessibles permettra de conserver les familles dans la métropole et de soutenir le commerce local. Transformation de l'Hippodrome Le projet de transformation de l'hippodrome se concentre sur la création d'un pôle nourricier et écologique. Cela inclut des espaces de maraîchage pour fournir des légumes aux cantines scolaires et des espaces verts pour la communauté. L'initiative vise également à établir un système de compostage et des circuits de production locaux pour renforcer l'économie circulaire.

Lambert Meilhac

Caroline Grinda

Jean-Alexis Ferté

Domitille Allorant

Nicolas Moral

Ségolène Hericher

Philippe Perrin

Astrid Lévêque

Nicolas Kolf

Ariane Degroote

Jamal Alahyane

Claire Blaineau

Thomas Bouichet

Joséphine Desalbres

Clément Gianferrari

Marie-Pascale Gady

Benjamin Flamant

Sophie Scherrer

Eric Cases

Chrystelle Besse-Gavrilov

François Thibert

Gabrielle Heynen

Abdelkader Ayachi

Alice Andre

Rémi Desalbres

Ivanne Dartige Du Fournet

Mathieu Jeanneau

Lucie Lafabrie

Richard Mebaoudj

Cécile Bosc

Sébastien Boulard

Martine Clauw

Marlon Chicherie

Bethan Jones

Thibaud Boulet Georges-Picot

Laure Escande

Pierre Ferrer

Valérie Floucaud

Nicolas Gouget

Marie-Claude Guille Cases

Maxence Jung

Morgane Lardeux

Edouard Lemaitre

Marie Mazoyer

Marin Pascual

Marie Rocamora-Peny

Antoine Pivet

Sylvie Rodon

Germain Sabot

Marie-Ange Coulibaly

Bastien Sauvage

Danielle Saurety

Clément Serres

Michèle Thamie

Maximilien Tessier

Elodie Tremblin

Antonin Delas

Joséphine Gautier de Lahaut

Charles Tassin

Marine Nury

Sébastien Tussing

Catherine Voisin

Matthieu Villot

Juliette Lauga

Florian Tasso

Anne-Gabrielle Huet

Fabrice Vervialle

Nelly Lartigue

Benoît Tremblin

François Piquemal Liste de La France insoumise

Demain Toulouse à gauche et écologiste Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Piquemal Programme de François Piquemal à Toulouse (Demain Toulouse à gauche et écologiste) Toulouse et son avenir La ville de Toulouse est au cœur des préoccupations de ses habitants, avec un fort attachement à son histoire et ses valeurs. Le programme proposé vise à redonner de l'accessibilité et de la justice sociale aux Toulousains. Une gauche unie est essentielle pour faire face aux défis contemporains, notamment la montée de l'extrême droite et le dérèglement climatique. Éducation et jeunesse Le programme met un accent particulier sur le bien-être des enfants, avec des mesures telles qu'une ATSEM par classe et des écoles rénovées. Des initiatives pour augmenter le nombre de places en crèche sont également prévues. Ces actions visent à garantir un environnement éducatif de qualité pour les jeunes Toulousains. Transition écologique Un plan ambitieux est proposé pour rendre Toulouse plus écologique, avec des objectifs clairs comme la réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. La mise en place de transports alternatifs et l'amélioration des infrastructures pour le vélo sont des priorités. L'objectif est de créer une ville durable et respectueuse de l'environnement. Accessibilité financière Le programme inclut des mesures pour rendre la vie à Toulouse moins chère, comme la gratuité des transports pour les jeunes et la cantine pour les familles modestes. La gestion publique de l'eau et des économies significatives pour les familles sont également au programme. Ces initiatives visent à améliorer le pouvoir d'achat des Toulousains et à soutenir les plus vulnérables.

François Piquemal

Agathe Roby

Salah Amokrane

Victoria Scampa

Julien Cadieu

Ilham Grefi

Ahmed Dahrour

Madeleine Parpet

Thibault Pichel

Hélène Magdo

François Benoit-Marquie

Anissa Benyoub

Thomas Sommer

Khemissa Slimane

Quentin Peyras

Louise Chamagne

Dominique Marechau

Alice Celik

Joël Lecussan

Lamia Touati-Gardes

Ismaël Youssouf-Huard

Nathalie Gaspard

Kouider Lekhal

Alice Cohen

Luis Pineau

Aricia Puvilland

Pierre Bernat

Ikram Tigha

Thomas Da Cruz

Linda Terrier

Hadrien Clouet

Carole Juncal Bregua

Yohan Taillandier

Paola Giocanti

Suno Navarro

Marie Chiocca

Julien Kebalo

Lilia Moussaoui

Franck Gaudichaud

Nasteho Mogueh

Serge Boineau

Rassad Ferchichi

Quentin Walder

Maïlys Baron

Benjamin Nakach

Ioanna Kouranti

Ken Iwasaki Garcia

Marilyne Vecchi

Julien Mathey

Malika Abdessadok

Steven Basseler-Amichaud

Sandrine Poulteau

Christopher Gil

Marianne Cassignol

Pierre Gueguen

Alice Fresno

Laurent Soukarie

Elisa Pradel

Joël Trotard

Monique Le Dû

Manu Galure

Estelle Joannin

Julien Jusforgues

Marie-Noëlle Cals

Hakim Amokrane

Claudie Fontès

Hadrien Assemat

Anne Stambach-Terrenoir

Jean-Claude Gourdin

Gabriela Forzy

Pierre Labeyrie

Vanessa Pedinotti Liste d'extrême-gauche

UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Vanessa Pedinotti Programme de Vanessa Pedinotti à Toulouse (UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE) Engagement politique Vanessa Pedinotti se présente comme candidate aux élections municipales, mettant en avant son parcours d'ingénieure et de syndicaliste. Elle critique la gestion actuelle de la ville par Jean-Luc Moudenc, qu'elle accuse de favoriser le grand patronat et de mener une politique antisociale. Son engagement se base sur la défense des travailleurs et de la jeunesse toulousaine. Services publics La candidate prône un renforcement des services publics, avec un financement prioritaire pour la culture et les loisirs plutôt que pour la sécurité. Elle propose des mesures concrètes comme la gratuité des transports publics pour les familles et l'abolition de la réforme Proxima. Son objectif est de garantir un accès équitable aux services essentiels pour tous les toulousains. Justice sociale Vanessa Pedinotti appelle à la justice pour les victimes de violences policières, en particulier pour BILAL. Elle souhaite également la création d'une maison des droits des étrangers pour soutenir les sans-papiers. Son programme inclut des mesures pour alléger la charge des femmes, notamment par l'ouverture de crèches et de services publics adaptés. Logement accessible La candidate met l'accent sur la nécessité de logements dignes pour tous, avec des propositions de baisse des loyers et de plafonnement des charges locatives. Elle s'oppose à la gentrification et aux démolitions dans des quartiers populaires comme le Grand Mirail. Son objectif est de garantir un logement abordable et de qualité pour tous les toulousains.