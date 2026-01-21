Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : les premiers résultats candidat par candidat
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse [EN DIRECT]
Le résultat des municipales 2026 à Toulouse commence à se dessiner pour le premier tour de ce dimanche 15 mars. Jean-Luc Moudenc, François Briançon, François Piquemal... Découvrez tous les résultats en direct.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulouse
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Toulouse a eu lieu ce 15 mars.
- Les résultats sont dévoilés. Jean-Luc Moudenc, François Briançon, François Piquemal... Les candidats ont été départagés par les électeurs.
- Suivez en direct le résultat de l'élection municipale à Toulouse pour le premier tour.
18:44 - Rappel : Il est possible de voter sans carte électorale
À Toulouse, les électeurs peuvent voter sans leur carte électorale lors des élections municipales de 2026. Ils doivent présenter un document officiel avec photo, comme une carte d'identité ou un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans. La municipalité assure également l'accessibilité des lieux de vote pour les personnes à mobilité réduite. Lire sur ladepeche.fr
18:31 - Les Toulousains se rendent dans les bureaux de vote
À Toulouse, le taux de participation aux élections municipales de 2026 atteint 43,25 % à 17 heures, en nette hausse par rapport à 2020 où il était à 34,21 %. Le chiffre des Haut-Garonnais s'affiche également en hausse par rapport au premier tour de 2020 avec une participation atteignant 44,89 %. Les premiers résultats seront disponibles à partir de 20 heures. Lire sur actu.fr
18:10 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Quels résultats du RN à Toulouse avant les élections de 2026 ?
Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Toulouse il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 9,54% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 22,52% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 7,45% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 5 circonscriptions de la localité. Un score trop faible, à Toulouse comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 13,56% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 16,87% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Toulouse. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 18,09% le dimanche suivant.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toulouse
|Tête de listeListe
|
François Briançon
Liste d'union à gauche
Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire
|
|
Guillaume Scali
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire.
|
|
Malena Adrada
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Julian Menendez
Liste d'extrême-gauche
Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre
|
|
Jean-Luc Moudenc
Liste divers droite
Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse
|
|
Julien Leonardelli
Liste du Rassemblement National
Le bon sens toulousain
|
|
Arthur Cottrel
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE
|
|
Lambert Meilhac
Liste divers centre
Nouvel air
|
|
François Piquemal
Liste de La France insoumise
Demain Toulouse à gauche et écologiste
|
|
Vanessa Pedinotti
Liste d'extrême-gauche
UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc (53 élus) Aimer toulouse avec jean-luc moudenc
|55 826
|51,98%
|
|Antoine Maurice (16 élus) Archipel citoyen
|51 564
|48,01%
|
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|44,85%
|Taux d'abstention
|55,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|109 889
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc Aimer toulouse avec jean-luc moudenc
|31 940
|36,18%
|Antoine Maurice Archipel citoyen
|24 331
|27,56%
|Nadia Pellefigue Une nouvelle énergie pour toulouse. la gauche, l'écologie, les toulousain.e.s
|16 357
|18,53%
|Pierre Cohen Pour la cohésion! l'autre choix
|5 000
|5,66%
|Quentin Lamotte Rassemblement toulousain
|3 801
|4,30%
|Franck Biasotto Toulouse belle et forte
|2 594
|2,93%
|Pauline Salingue Toulouse anticapitaliste
|1 346
|1,52%
|Quentin Charoy Toulouse animaliste
|1 342
|1,52%
|Francis Manaud Debout toulouse
|835
|0,94%
|Malena Adrada Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs
|407
|0,46%
|Julian Menendez Toulouse aux travailleurs, pas aux speculateurs
|193
|0,21%
|Peov Chankiry Duch En avant toulouse
|120
|0,13%
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|36,66%
|Taux d'abstention
|63,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|89 738
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc (53 élus) Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse
|73 708
|52,06%
|
|Pierre Cohen (16 élus) Rassemblee, toulouse avance !
|67 869
|47,93%
|
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|57,66%
|Taux d'abstention
|42,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|146 783
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse
|49 554
|38,19%
|Pierre Cohen Avec vous, toulouse avance !
|41 851
|32,26%
|Serge Laroze Toulouse bleu marine
|10 574
|8,15%
|Antoine Maurice Toulouse vert demain europe ecologie les verts parti pirate midi-pyrenees
|9 064
|6,98%
|Jean-Christophe Sellin A toulouse, place au peuple - front de gauche
|6 616
|5,10%
|Christine De Veyrac L'alternative responsable
|3 183
|2,45%
|Elisabeth Belaubre Le rassemblement citoyen
|3 141
|2,42%
|Jean-Pierre Plancade "aimer toulouse"
|2 753
|2,12%
|Ahmad Chouki Toulouse en marche !
|2 170
|1,67%
|Sandra Torremocha Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|818
|0,63%
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|132 909
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