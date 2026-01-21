Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : les premiers résultats candidat par candidat

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toulouse

Tête de listeListe
François Briançon
François Briançon Liste d'union à gauche
Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire
  • François Briançon
  • Isabelle Hardy
  • Régis Godec
  • Ines Goffre- -Pedrosa
  • Maxime Le Texier
  • Hélène Cabanes
  • Vincent Gibert
  • Anne-Sophie de Surgy
  • Alexandre Borderies
  • Caroline Honvault
  • Axel Loscertales
  • Emilie Dalix
  • Pierre-Nicolas Bapt
  • Alice Carret
  • Hugo Sajhau
  • Lola Bénégui
  • Marc Sztulman
  • Mélanie Baillot
  • Vincent Rocheteau
  • Christine Courade
  • Thibaut Cazal
  • Amélie Mazeau
  • Stéphane Robert
  • Gisèle Verniol
  • Magyd Cherfi
  • Martine Cooper Lucas
  • Manuel Leick-Jonard
  • Anne Aguilera
  • Ousseynou Diaw
  • Véronique André
  • Zéphyr Isard
  • Florence Ginisty
  • Pierre Lacaze
  • Anne Boyer
  • Guillaume Drijard
  • Asmâa Bouterfas
  • Vincent Combes
  • Célia Slimane
  • Louis Guilbaud
  • Annlys Delage
  • Jean Micoud
  • Corinne Café
  • Julien Klotz
  • Laura Verlhac
  • Clément Debeir
  • Christine Dubois
  • Aurélien Taravella
  • Sandrine Richard Leveque
  • Thomas Karmann
  • Aurélie Salvaire
  • Lucas Duval
  • Carole Belot
  • Thierry Cotelle
  • Valentine Long
  • Lionel Ibanez
  • Léa Djerboua
  • Fabien Lopez
  • Sarah Hamand
  • Simon Moulines
  • Marion Ribes
  • Abdelaziz Aboularab
  • Nadia Kharfallah
  • Éric Vanelle
  • Fanny Lignier
  • Samuel Touron
  • Inès Ouahmane
  • Michael Gironde
  • Marianne Thibault
  • Pascal Dessaint
  • Delphine Peres
  • Jérôme Monamy
Guillaume Scali
Guillaume Scali Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire.
  • Guillaume Scali
  • Nathanaëlle Loubet
  • Yannis Ferron-Ounnoughi
  • Charlotte Pouzoullic
  • Aurélien Le Borgne
  • Laura Milan
  • Mathéo Bouchard
  • Clémence Ragot
  • Bastien Verdoux
  • Elodie Drocourt
  • Théo Chaffotte
  • Céline Picandet
  • Maurice Dupin
  • Diane Cadot
  • Maxime Dussau
  • Sarah Brochot
  • Victor Cazals
  • Tess Benedetti
  • Pierre Michel
  • Nathalie Rouanet
  • Alexandre Belin
  • Eliza Monsonis
  • Nicolas Viaud
  • Emeline Laclau
  • Jean-Philippe Toniol
  • Jeanine Fautrier
  • Marie Holaind-Famy
  • Camille Gillot
  • Julien Eyzat
  • Abigail Oelkers
  • Aurelien Michel
  • Leslie Ruffine
  • Mokrane Amenouche
  • Justine Eva Annie Colman
  • Christian Micouin-Jorda
  • Vanessa Monsigny
  • Gaspard Azema
  • Thalia Guilbert
  • Juan Gabriel Di Lucia
  • Maëna Arnaud
  • Patrice Bertrand
  • Raïna Assani
  • Guillaume Gambert
  • Lisa Robinaud
  • Thomas Miolane
  • Marie Brondoni
  • Ilan Metairie
  • Marie Gentillet
  • Julien Cornette
  • Sandra Castre
  • David Leloup
  • Joanna Brun
  • Enzo Subiaz
  • Loevan Lopez
  • Mamadi Seyba Diarra
  • Aichouch Bayoud
  • Noé de la Zarra-Jouve
  • Ico Cavaroz
  • Solal Koïta
  • Marianne Fabry
  • Yannick Williame
  • Margot Diaz
  • Stanislas Batisse
  • Coralie Cocuron
  • Rémi Jimenez
  • Catherine Jadeau
  • Jean Lagrange
  • Souanne Aëlle Gavillet
  • Liam Raillot
Malena Adrada
Malena Adrada Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Malena Adrada
  • Olivier Le Penven
  • Martine Guiraud
  • Patrick Marcireau
  • Bernadette Gasc
  • Henry Sochard
  • Michèle Martin
  • Antoine Missier
  • Marie Humbert
  • Tristan Lalanne
  • Christine Meric
  • Guillaume Sauzede
  • Marie-Hélène Bonnet
  • Georges Abellan
  • Marie-Odile Pery
  • Arvin Vadoud-Seyedi
  • Claire Souche Bories
  • Vincent Lopez
  • Sandra Torremocha
  • François Rolland
  • Fadhila Hamitouche
  • Patrice Grondard
  • Stéphanie Thevenet
  • Prosper Isierte
  • Karima Bahri
  • Boris Gimenez Sastre
  • Fanny Bardanouve
  • Jérémy Guillard
  • Jacqueline Blanco
  • Stéphane Gomila
  • Chantal Morand
  • Jean-Pierre Picou
  • Christine Boupat
  • Michel Deramond
  • Anna Lungarska
  • Erwan Viegas
  • Bénédicte Bernot
  • Rémi Souche
  • Elisa Welsch
  • Cédric Lelong
  • Laurence Labeur
  • Nicolas Abellan
  • Marie-Christine Perrier
  • Henri Rocca
  • Léa Poulain
  • Sébastien Oswald
  • Lucile Souche
  • Arnaud Valiente
  • Fabienne Leclerc
  • Patrick Gennequin
  • Marie-France Durand
  • Jean-Claude Abellan
  • Nina Eprinchard
  • Damien Bories
  • Camille Pays
  • Dominique Galonnier
  • Aurore Simonin
  • Jean-Claude Boncenne
  • Léa Gomila
  • Daniel Lewkowicz
  • Isabelle Dreyfus
  • Omar Bennani
  • Carine Albaizeta
  • Etienne Rocca
  • Florence Aurié
  • Maxime Vedrenne
  • Marion Valiente
  • Jean-Pierre Sertillange
  • Océane Cassé
Julian Menendez
Julian Menendez Liste d'extrême-gauche
Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre
  • Julian Menendez
  • Cécile Brandely
  • Nouraldine Hasan
  • Armande Mendy
  • Guillem Almendro
  • Luisa Sanchez
  • Sébastien Parde
  • Fatma Djabbor
  • Simon Loth
  • Charlotte Cambon
  • Karim Bakkouche
  • Claudine Jouvin
  • Jean-René Gbogbo
  • Anaëlle Abdallah
  • Jean-Paul Keller
  • Deeba Asghar
  • Alexandre Garosi
  • Barisa Badeche
  • Christopher Gabillet
  • Marion Billy
  • Manuel Gutierrez-Castaneda
  • Denise Fourrié
  • Fabien Charif
  • Maya Beauclercq
  • Simon Baumann
  • Nassira Attaf
  • Raul Bejaran
  • Fatima de Freitas
  • Félix Bonhomme
  • Mahawa Dansoko
  • Jacques Bertier
  • Farida Bey
  • Nolhan Bonnet
  • Eleïna Celina Mayenobe
  • Wadih Chalita
  • Maram Khezami
  • Youssef Sarfouhi
  • Noémie Legras-Vaquerie
  • Ansoya-Dine Soilihi
  • Merlita Chalita
  • Nasry Moussa
  • Valérie Calvet
  • Rayene Dendana
  • Océane Chotel
  • Etienne Lebard
  • Nafeesa Asghar
  • Victor Magnee
  • Anne Zelaya
  • Abdellatif Lemsibak
  • Michèle Altié
  • Daniel Pavlou-Graham
  • Emilie Monflier
  • Ahmed Mathlouthi
  • Manon Wasilewski
  • Vincent Dot
  • Isabelle Olagnon
  • Oscar Paty
  • Nadjet Zerrouki
  • Marc Del Valle
  • Lydia Oliver
  • Khalid El Ghiouane
  • Emilie Roque
  • Pierre Recouvreur
  • Kenza Seghier
  • Salami Foundi
  • Annick Pineau
  • Shonn Thuriaf
  • Natacha Stupnicki
  • Samad Zoubaa
Jean-Luc Moudenc
Jean-Luc Moudenc Liste divers droite
Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse
  • Jean-Luc Moudenc
  • Marion Lalane-de Laubadère
  • Olivier Arsac
  • Laurence Katzenmayer
  • Sofiane Oumiha
  • Souhayla Marty
  • Jean-François Portarrieu
  • Nicole Yardeni
  • Jean-Michel Lattes
  • Alexandra Leuliette
  • Gaëtan Cognard
  • Cécile Dufraisse
  • Émilion Esnault
  • Julie Escudier
  • Michel Lacroix
  • Isabelle Ferrer
  • Sacha Briand
  • Valérie Jacquet Violleau
  • Jean-Jacques Bolzan
  • Stéphanie Respaud Hézard
  • Christophe Alves
  • Charlotte Pujo
  • Philippe Acar
  • Nadia Soussi
  • Jonnhy Dunal
  • Maroua Bouzaida
  • Djillali Lahiani
  • Marine Lefevre
  • Eric Jean-Francois
  • Julie Servat
  • Florian Delrieu
  • Nathalie Capdevielle
  • Guillaume Duval
  • Ingrid Berkman
  • Maxime Boyer
  • Annick Amigo Bouyssou
  • Jean-Charles Piteau
  • Régine Cochet
  • Jean-Baptiste de Scorraille
  • Laura Verkaeren
  • Clément Riquet
  • Magali Dat
  • Henri de Lagoutine
  • Sonia Guillemet
  • Pierre Esplugas-Labatut
  • Claire Nison
  • Jean Paul Bouche
  • Fella Allal
  • Bertrand Serp
  • Annamaria Tripicchio
  • Thierry Sentous
  • Gnadang Ousmane
  • Anthony Lautrec
  • Julienne Mukabucyana
  • Julien Grandchamp de Cueille
  • Agathe Bureau Du Colombier
  • Louis-Charles Giraud-Morel
  • Marie Glinel
  • Philippe Orillac
  • Aurélie Dorré
  • Pierre Fournier
  • Elisa Wolff
  • Alain Astié
  • Céline Puechagut
  • Souhail El Aoud
  • Evie Colombie
  • Hans Regler
  • Alicia Ambroise
  • Rivo Rakotomavo
  • Jennifer Nohra
  • Emmanuel Loyez
Julien Leonardelli
Julien Leonardelli Liste du Rassemblement National
Le bon sens toulousain
  • Julien Leonardelli
  • Sandy Busidan
  • Nicolas Bonleux
  • Stéphanie Alarcon
  • Thomas Martinez
  • Laurence Bardon
  • Guillaume Moreau
  • Annick Soual
  • Cyril Quercy-Durand
  • Laëtitia Mercier
  • Pierre Lemaignen
  • Molène Boube
  • Arnaud Berdoulat
  • Christiane Vieu
  • Jean-Georges Mozziconacci
  • Elisabeth Abrantes
  • Eric Belloc
  • Pauline Mazieres
  • Christian Montagner
  • Chantal Zenou
  • David Gerson
  • Martine Bertoni
  • Pascal Meunier
  • Marlène Giamporcaro
  • Bernard Gutierrez
  • Adélaïde Pinto de Magalhâes
  • Dominique Gérard
  • Carine Santacreu
  • Sébastien Frileux
  • Monique Costamagne
  • Florian Bievliet
  • Marie de Roubin
  • Erwan Hocquet
  • Brigitte Courreges
  • Florent Touyarou
  • Amandine Faux
  • Michael Calvo
  • Lou Ory
  • Kévin Ferrer
  • Aline Chatlinski
  • Jean-Jacques Meslé
  • Paule Berger
  • Patrick Sarda
  • Adriana de Manas
  • Williams Berle
  • Nicole Rigault
  • Jean-Laurent Lavalette
  • Prescilla Girard
  • Jean-Paul Clouse
  • Ginette Dumas-Zaied
  • Antoine Calcinotto
  • Stéphanie Lagojdiuk
  • Michel Blaise
  • Annick Abraham
  • Alexandre Attal
  • Yolande Antoine
  • Cédric Caumont
  • Isabelle Carrade
  • Julien Gil
  • Gabrielle Capel
  • Denis Calmus
  • Brigitte Dernis
  • Kévin Strebler
  • Josiane Ponceau
  • Alexandre Pailles
  • Marie Riou
  • Julien Hernandez Lannes
  • Solange Cala
  • Olivier Lehoux
  • Thérèse Delpech
  • Michel Bousquet
Arthur Cottrel
Arthur Cottrel Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE
  • Arthur Cottrel
  • Chantal Dounot-Sobraques
  • Franck Boutault
  • Béatrice Sanchez
  • Noël Dupont
  • Evelyne Touton
  • Jean Loup Servouse
  • Patricia Tortosa
  • Pierre Rouzaud
  • Marie-Pierre Barbazanges
  • Michel Burgan
  • Marie Loupias
  • Philippe Soléri
  • Françoise Sultot
  • Grégoire Sy-Chollet
  • Anne-Marie Besse
  • Jacques Protch
  • Marie de Seissan de Marignan de Scorraille
  • Bernard Tesquet
  • Carine Houssin
  • Stanislas de Labelotterie
  • Anna Dirringer
  • Laurent Deurweilher
  • Evelyne Busidan
  • Raphaël Thiefaine
  • Brigitte Touron
  • Patrick Mouroux
  • Caroline Plée
  • Pascal Jarrosson
  • Paulette Buira
  • Bastien Descoins
  • Muriel Carenne
  • Jean de Bonnecaze
  • Silvia de Loof
  • Patrice Vigneres
  • Francoise Barbier
  • Guy Tixier
  • Soléne Bouyé
  • Raphaël Durand
  • Virginie Deleysses
  • Eric Feliu
  • Marie-José Ladevéze
  • Steven Chittarath
  • Elsa Lefort
  • Patrick Lammertyn
  • Claire Schwartzman
  • Jean-Claude Marchaland
  • Marthe Bouyé
  • Laurent Michel
  • Alice Chaillou
  • Stéphane Pelegry
  • Marie Solange Colas
  • Cédric Dufort
  • Catherine Garcia
  • Eric Peltier
  • Katia Salkazanov
  • Philippe Mazel
  • Anne-Sophie Piussan
  • Raphaël Gascoin
  • Martine Peltier
  • Lucas Bertrand
  • Josette Mallet
  • Frédéric Bounet
  • Jeanne Doazan
  • Jean Pellegrin
  • Catherine Chamolt
  • Bernard Renon
  • Michèle Marty
  • Franck Caplat
  • Christine Ginabat
  • Arnaud Calix
Lambert Meilhac
Lambert Meilhac Liste divers centre
Nouvel air
  • Lambert Meilhac
  • Caroline Grinda
  • Jean-Alexis Ferté
  • Domitille Allorant
  • Nicolas Moral
  • Ségolène Hericher
  • Philippe Perrin
  • Astrid Lévêque
  • Nicolas Kolf
  • Ariane Degroote
  • Jamal Alahyane
  • Claire Blaineau
  • Thomas Bouichet
  • Joséphine Desalbres
  • Clément Gianferrari
  • Marie-Pascale Gady
  • Benjamin Flamant
  • Sophie Scherrer
  • Eric Cases
  • Chrystelle Besse-Gavrilov
  • François Thibert
  • Gabrielle Heynen
  • Abdelkader Ayachi
  • Alice Andre
  • Rémi Desalbres
  • Ivanne Dartige Du Fournet
  • Mathieu Jeanneau
  • Lucie Lafabrie
  • Richard Mebaoudj
  • Cécile Bosc
  • Sébastien Boulard
  • Martine Clauw
  • Marlon Chicherie
  • Bethan Jones
  • Thibaud Boulet Georges-Picot
  • Laure Escande
  • Pierre Ferrer
  • Valérie Floucaud
  • Nicolas Gouget
  • Marie-Claude Guille Cases
  • Maxence Jung
  • Morgane Lardeux
  • Edouard Lemaitre
  • Marie Mazoyer
  • Marin Pascual
  • Marie Rocamora-Peny
  • Antoine Pivet
  • Sylvie Rodon
  • Germain Sabot
  • Marie-Ange Coulibaly
  • Bastien Sauvage
  • Danielle Saurety
  • Clément Serres
  • Michèle Thamie
  • Maximilien Tessier
  • Elodie Tremblin
  • Antonin Delas
  • Joséphine Gautier de Lahaut
  • Charles Tassin
  • Marine Nury
  • Sébastien Tussing
  • Catherine Voisin
  • Matthieu Villot
  • Juliette Lauga
  • Florian Tasso
  • Anne-Gabrielle Huet
  • Fabrice Vervialle
  • Nelly Lartigue
  • Benoît Tremblin
François Piquemal
François Piquemal Liste de La France insoumise
Demain Toulouse à gauche et écologiste
  • François Piquemal
  • Agathe Roby
  • Salah Amokrane
  • Victoria Scampa
  • Julien Cadieu
  • Ilham Grefi
  • Ahmed Dahrour
  • Madeleine Parpet
  • Thibault Pichel
  • Hélène Magdo
  • François Benoit-Marquie
  • Anissa Benyoub
  • Thomas Sommer
  • Khemissa Slimane
  • Quentin Peyras
  • Louise Chamagne
  • Dominique Marechau
  • Alice Celik
  • Joël Lecussan
  • Lamia Touati-Gardes
  • Ismaël Youssouf-Huard
  • Nathalie Gaspard
  • Kouider Lekhal
  • Alice Cohen
  • Luis Pineau
  • Aricia Puvilland
  • Pierre Bernat
  • Ikram Tigha
  • Thomas Da Cruz
  • Linda Terrier
  • Hadrien Clouet
  • Carole Juncal Bregua
  • Yohan Taillandier
  • Paola Giocanti
  • Suno Navarro
  • Marie Chiocca
  • Julien Kebalo
  • Lilia Moussaoui
  • Franck Gaudichaud
  • Nasteho Mogueh
  • Serge Boineau
  • Rassad Ferchichi
  • Quentin Walder
  • Maïlys Baron
  • Benjamin Nakach
  • Ioanna Kouranti
  • Ken Iwasaki Garcia
  • Marilyne Vecchi
  • Julien Mathey
  • Malika Abdessadok
  • Steven Basseler-Amichaud
  • Sandrine Poulteau
  • Christopher Gil
  • Marianne Cassignol
  • Pierre Gueguen
  • Alice Fresno
  • Laurent Soukarie
  • Elisa Pradel
  • Joël Trotard
  • Monique Le Dû
  • Manu Galure
  • Estelle Joannin
  • Julien Jusforgues
  • Marie-Noëlle Cals
  • Hakim Amokrane
  • Claudie Fontès
  • Hadrien Assemat
  • Anne Stambach-Terrenoir
  • Jean-Claude Gourdin
  • Gabriela Forzy
  • Pierre Labeyrie
Vanessa Pedinotti
Vanessa Pedinotti Liste d'extrême-gauche
UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE
  • Vanessa Pedinotti
  • Simon Gazano
  • Alberta Commaret
  • Galle Coulibaly
  • Rozenn Leveque
  • Pierre-Maurice Calbo
  • Elena Etchepare
  • Antoine Ramognino
  • Anna Trotzky
  • Guy Doury
  • Clara Sansonetti
  • Benjamin Clair
  • Juliette Juan
  • Vincent Proquez
  • Gabrielle Coux
  • Alain Roy
  • Fabienne Vermersch
  • Emmanuel Barot
  • Louise Masson
  • Gaëtan Demay
  • Nathalie Leonard
  • Damien Lespinasse
  • Mariam Alzaher
  • Jean-Baptiste Dressayre
  • Lina Romani
  • Jean Tebani
  • Anaïs Lebesgue
  • Enzo Spampinato
  • Anouk Vermersch
  • Alaeddine Zaouali
  • Lison Lelievre
  • Félix Murat
  • Irina Ralu
  • Mateo Jacquet
  • Fanny Azzoug
  • Julien Begue
  • Jeanne Durand
  • Dorian Malcoeffe
  • Esther Termignon
  • Thomas Lapeyre
  • Ramatoulaye Sakho
  • Ethan Haas
  • Josiane Gilama
  • Arsène Salaün
  • Auriane Martin
  • Axel Roger
  • Laurence Barrere
  • Florent Belaye
  • Amélie Vergès
  • Nathan Maestri-Pocino
  • Louise Foures
  • Jean-Axel de Freites
  • Emilie Zanone-Athènes
  • Emmanuel Gangand
  • Marine Cippe
  • Arthur Gloriant
  • Cécilia Delage
  • Rémi Manrique
  • Zélie Fuyet
  • Yohann Varin
  • Océane Merad-Boudia
  • Valentin Bouter
  • Lucille Munch
  • Axel Poupon
  • Line Tritto
  • Paul Miancien
  • Salima Lopez
  • Florian Bonneau
  • Charlotte Berges
  • Luc Roussigné
  • Esmaëlle Dublanchet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc
Jean-Luc Moudenc (53 élus) Aimer toulouse avec jean-luc moudenc 		55 826 51,98%
  • Jean-Luc Moudenc
  • Laurence Arribage
  • Daniel Rouge
  • Agnès Plagneux Bertrand
  • Jean-Michel Lattes
  • Julie Escudier
  • Jean-François Portarrieu
  • Laurence Katzenmayer
  • Philippe Perrin
  • Julie Pharamond
  • Sacha Briand
  • Isabelle Ferrer
  • Emilion Esnault
  • Valérie Jacquet-Violleau
  • Nicolas Misiak
  • Marion Lalane-De Laubadere
  • François Chollet
  • Cécile Dufraisse
  • Jean-Jacques Bolzan
  • Nicole Yardeni
  • Djillali Lahiani
  • Nina Ochoa
  • Pierre Trautmann
  • Maroua Bouzaida
  • Bertrand Serp
  • Nicole Miquel-Belaud
  • Ollivier Arsac
  • Caroline Adoue Bielsa
  • Jean-Claude Dardelet
  • Brigitte Micouleau
  • Jean-Baptiste De Scorraille
  • Marine Lefevre
  • Francis Grass
  • Nadia Soussi
  • Maxime Boyer
  • Ghislaine Delmond
  • Henri De Lagoutine
  • Annette Laigneau
  • Jonnhy Dunal
  • Gnadang Ousmane
  • Clément Riquet
  • Christine Escoulan
  • Pierre Esplugas-Labatut
  • Souhayla Marty
  • Gaëtan Cognard
  • Fella Allal
  • Christophe Alves
  • Françoise Ampoulange
  • Jean Paul Bouche
  • Patricia Bez
  • Thierry Sentous
  • Claire Nison
  • Samir Hajije
Antoine Maurice
Antoine Maurice (16 élus) Archipel citoyen 		51 564 48,01%
  • Antoine Maurice
  • Caroline Honvault
  • Vincent Gibert
  • Hélène Magdo
  • François Piquemal
  • Isabelle Hardy
  • Maxime Le Texier
  • Odile Maurin
  • Romain Cujives
  • Agathe Roby
  • Aymeric Deheurles
  • Hélène Cabanes
  • Jamal El Arch
  • Julienne Mukabucyana
  • Pierre Lacaze
  • Michèle Bleuse
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 44,85%
Taux d'abstention 55,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 109 889

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc
Jean-Luc Moudenc Aimer toulouse avec jean-luc moudenc 		31 940 36,18%
Antoine Maurice
Antoine Maurice Archipel citoyen 		24 331 27,56%
Nadia Pellefigue
Nadia Pellefigue Une nouvelle énergie pour toulouse. la gauche, l'écologie, les toulousain.e.s 		16 357 18,53%
Pierre Cohen
Pierre Cohen Pour la cohésion! l'autre choix 		5 000 5,66%
Quentin Lamotte
Quentin Lamotte Rassemblement toulousain 		3 801 4,30%
Franck Biasotto
Franck Biasotto Toulouse belle et forte 		2 594 2,93%
Pauline Salingue
Pauline Salingue Toulouse anticapitaliste 		1 346 1,52%
Quentin Charoy
Quentin Charoy Toulouse animaliste 		1 342 1,52%
Francis Manaud
Francis Manaud Debout toulouse 		835 0,94%
Malena Adrada
Malena Adrada Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs 		407 0,46%
Julian Menendez
Julian Menendez Toulouse aux travailleurs, pas aux speculateurs 		193 0,21%
Peov Chankiry Duch
Peov Chankiry Duch En avant toulouse 		120 0,13%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 36,66%
Taux d'abstention 63,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 89 738

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc
Jean-Luc Moudenc (53 élus) Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse 		73 708 52,06%
  • Jean-Luc Moudenc
  • Laurence Arribage
  • Daniel Rouge
  • Elisabeth Toutut-Picard
  • Jean-Jacques Bolzan
  • Julie Escudier
  • François Chollet
  • Laurence Katzenmayer
  • Jean-Luc Lagleize
  • Marthe Marti
  • Jean-Michel Lattes
  • Françoise Roncato
  • Christophe Alves
  • Brigitte Micouleau
  • Pierre Esplugas
  • Sophia Belkacem
  • Djillali Lahiani
  • Marie-Pierre Chaumette
  • Olivier Arsac
  • Sylvie Rouillon Valdiguie
  • Pierre Trautmann
  • Florie Lacroix
  • Francis Grass
  • Catherine Blanc
  • Bertrand Serp
  • Charlotte Boudard
  • Franck Biasotto
  • Marie-Jeanne Fouque
  • Jean-Claude Dardelet
  • Jacqueline Winnepenninckx-Kieser
  • Frédéric Brasiles
  • Ghislaine Delmond
  • Jean-Baptiste De Scorraille
  • Hélène Costes-Dandurand
  • Emilion Esnault
  • Christine Escoulan
  • Maxime Boyer
  • Martine Susset
  • Aviv Zonabend
  • Evelyne Ngbanda Otto
  • Laurent Lesgourgues
  • Marie-Hélène Mayeux-Bouchard
  • Henri De Lagoutine
  • Annette Laigneau
  • Romuald Pagnucco
  • Dorothée Naon
  • Jean-Louis Reuland
  • Nicole Miquel-Belaud
  • Sacha Briand
  • Marie Deque
  • Samir Hajije
  • Marion Lalane-De Laubadere
  • Roger Atsarias
Pierre Cohen
Pierre Cohen (16 élus) Rassemblee, toulouse avance ! 		67 869 47,93%
  • Pierre Cohen
  • Gisèle Verniol
  • Pierre Lacaze
  • Isabelle Hardy
  • Antoine Maurice
  • Martine Croquette
  • François Briançon
  • Claude Touchefeu
  • Jean-Jacques Rouch
  • Michèle Bleuse
  • Joël Carreiras
  • Cécile Ramos
  • Romain Cujives
  • Monique Durrieu
  • Régis Godec
  • Vincentella De Comarmond
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 57,66%
Taux d'abstention 42,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 146 783

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Moudenc
Jean-Luc Moudenc Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse 		49 554 38,19%
Pierre Cohen
Pierre Cohen Avec vous, toulouse avance ! 		41 851 32,26%
Serge Laroze
Serge Laroze Toulouse bleu marine 		10 574 8,15%
Antoine Maurice
Antoine Maurice Toulouse vert demain europe ecologie les verts parti pirate midi-pyrenees 		9 064 6,98%
Jean-Christophe Sellin
Jean-Christophe Sellin A toulouse, place au peuple - front de gauche 		6 616 5,10%
Christine De Veyrac
Christine De Veyrac L'alternative responsable 		3 183 2,45%
Elisabeth Belaubre
Elisabeth Belaubre Le rassemblement citoyen 		3 141 2,42%
Jean-Pierre Plancade
Jean-Pierre Plancade "aimer toulouse" 		2 753 2,12%
Ahmad Chouki
Ahmad Chouki Toulouse en marche ! 		2 170 1,67%
Sandra Torremocha
Sandra Torremocha Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		818 0,63%
Participation au scrutin Toulouse
Taux de participation 52,22%
Taux d'abstention 47,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 132 909

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