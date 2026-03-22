Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Luc Moudenc à Toulouse (Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse)

Confiance des Électeurs

Lors des élections, Jean-Luc Moudenc a reçu le soutien de 58 462 électeurs, représentant 37,23% des voix. Ce résultat le place en tête des listes candidates, soulignant la confiance des Toulousains en son équipe. Le message est clair : chaque voix compte et le choix du Maire est crucial pour l'avenir de Toulouse.

Rassemblement Municipal

Jean-Luc Moudenc appelle à un large rassemblement municipal, respectueux de toutes les sensibilités. Il met en garde contre l'alliance de la honte, qui pourrait mener à une direction mélenchoniste de la Mairie. Ce rassemblement est présenté comme essentiel pour préserver les valeurs de la France, de la République et de la Démocratie.

Avenir de Toulouse

Le choix des électeurs aura des conséquences significatives sur l'avenir de Toulouse. Jean-Luc Moudenc propose des mesures concrètes, telles que le maintien des policiers municipaux armés 24h/24 et le soutien à l'industrie aéronautique. Ces propositions visent à garantir la sécurité et le développement économique de la ville.

Engagement pour l'Écologie

Jean-Luc Moudenc met en avant un programme électoral axé sur une écologie concrète et pragmatique. Il s'engage à financer ses propositions sans augmenter les impôts, ce qui est un point crucial pour de nombreux électeurs. L'objectif est de concilier développement urbain et respect de l'environnement pour un avenir durable à Toulouse.