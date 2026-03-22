Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Toulouse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Toulouse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Toulouse.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulouse
11:53 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Toulouse
Dans le cadre du premier tour des municipales à Toulouse, c'est Jean-Luc Moudenc (Divers droite) qui a pris la pole position avec 37,23 % des voix. À sa suite, François Piquemal (La France insoumise) a pris la position de dauphin avec 27,56 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Jean-Luc Moudenc est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 1,05 point. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, François Briançon (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Julien Leonardelli, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 5,38 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Enfin, concernant la participation à Toulouse, le rendez-vous électoral a mobilisé 56,42 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Toulouse
Le deuxième tour des élections municipales à Toulouse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Luc Moudenc
Liste divers droite
Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse
|
|
François Piquemal
Liste divers gauche
Demain Toulouse La Gauche Unie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Toulouse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc MOUDENC (Ballotage) Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse
|58 462
|37,23%
|François PIQUEMAL (Ballotage) Demain Toulouse à gauche et écologiste
|43 274
|27,56%
|François BRIANÇON (Ballotage) Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire
|39 245
|24,99%
|Julien LEONARDELLI Le bon sens toulousain
|8 447
|5,38%
|Lambert MEILHAC Nouvel air
|2 648
|1,69%
|Arthur COTTREL A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE
|1 953
|1,24%
|Vanessa PEDINOTTI UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE
|1 611
|1,03%
|Malena ADRADA LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|653
|0,42%
|Guillaume SCALI NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire.
|438
|0,28%
|Julian MENENDEZ Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre
|290
|0,18%
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|56,42%
|Taux d'abstention
|43,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|158 977
Source : ministère de l’Intérieur
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