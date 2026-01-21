Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : une issue très incertaine, le scrutin dans la ville rose en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse [EN DIRECT]
Les municipales 2026 sont le rendez-vous politique de l'année à Toulouse. Suivez en direct l'arrivée des résultats du scrutin dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulouse
- Les élections municipales 2026 à Toulouse se tiennent ce 15 mars, les électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour le premier tour.
- Les résultats des sondages à Toulouse, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient le maire sortant Jean-Luc Moudenc et le socialiste François Briançon en tête de la course, mais avec des scores très proches.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Toulouse jusqu'aux résultats."
09:35 - Près d'un million d'électeurs dans la Haute-Garonne
Le 15 mars 2026, Toulouse accueille le premier tour des élections municipales, impliquant près d'un million d'électeurs dans la Haute-Garonne. Avec 1 380 bureaux de vote, la participation en temps réel sera suivie, et il y aura un seul tour dans 70 % des communes. Toulouse, avec 281 693 électeurs, est sur le point de confirmer son statut de 3e ville de France. Lire sur actu.fr
09:34 - Le Rassemblement national espère franchir la barre des 10 %
À Toulouse, le Rassemblement national espère franchir la barre des 10 % lors des élections municipales de 2026, après des scores de 4,31 % en 2020. Louis Aliot soutient le candidat Julien Leonardelli, soulignant que cette élection est cruciale pour l'avenir du RN dans la ville. L'ambition est de transformer Toulouse en terre électorale favorable, en vue des futures élections. Lire sur actu.fr
08:22 - Suspense total à Toulouse pour ce premier tour des élections municipales
À Toulouse, la campagne pour les municipales de 2026 entre dans sa phase cruciale avec un vif dynamisme des listes de gauche, qui tentent de séduire les électeurs. Jean-Luc Moudenc, le maire sortant, fait face à une forte pression, alors que l'issue du vote est incertaine et des alliances potentielles entre opposants émergent. Les candidats se préparent à un verdict imminent. Lire sur ladepeche.fr
08:11 - Environ 280 000 Toulousains attendus dans les 285 bureaux de vote ce dimanche
Les élections municipales de 2026 à Toulouse se dérouleront les 15 et 22 mars, mobilisant près d'un million d'électeurs en Haute-Garonne. Les bureaux de vote ouvriront de 8h à 18h, avec une fermeture prolongée jusqu'à 20h dans certaines grandes communes, dont Toulouse. Environ 281 693 électeurs sont attendus à Toulouse, qui compte 285 bureaux de vote. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toulouse
|Tête de listeListe
|
François Briançon
Liste d'union à gauche
Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire
|
|
Guillaume Scali
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires- Toulouse ouvriére et révolutionnaire.
|
|
Malena Adrada
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Julian Menendez
Liste d'extrême-gauche
Toulouse pour les jeunes, les travailleurs et les services publics, contre les budgets de guerre
|
|
Jean-Luc Moudenc
Liste divers droite
Avec Jean-Luc MOUDENC, Protégeons l'Avenir de Toulouse
|
|
Julien Leonardelli
Liste du Rassemblement National
Le bon sens toulousain
|
|
Arthur Cottrel
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE ! DE TOULOUSE
|
|
Lambert Meilhac
Liste divers centre
Nouvel air
|
|
François Piquemal
Liste de La France insoumise
Demain Toulouse à gauche et écologiste
|
|
Vanessa Pedinotti
Liste d'extrême-gauche
UNE TRAVAILLEUSE AU CAPITOLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc (53 élus) Aimer toulouse avec jean-luc moudenc
|55 826
|51,98%
|
|Antoine Maurice (16 élus) Archipel citoyen
|51 564
|48,01%
|
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|44,85%
|Taux d'abstention
|55,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|109 889
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc Aimer toulouse avec jean-luc moudenc
|31 940
|36,18%
|Antoine Maurice Archipel citoyen
|24 331
|27,56%
|Nadia Pellefigue Une nouvelle énergie pour toulouse. la gauche, l'écologie, les toulousain.e.s
|16 357
|18,53%
|Pierre Cohen Pour la cohésion! l'autre choix
|5 000
|5,66%
|Quentin Lamotte Rassemblement toulousain
|3 801
|4,30%
|Franck Biasotto Toulouse belle et forte
|2 594
|2,93%
|Pauline Salingue Toulouse anticapitaliste
|1 346
|1,52%
|Quentin Charoy Toulouse animaliste
|1 342
|1,52%
|Francis Manaud Debout toulouse
|835
|0,94%
|Malena Adrada Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs
|407
|0,46%
|Julian Menendez Toulouse aux travailleurs, pas aux speculateurs
|193
|0,21%
|Peov Chankiry Duch En avant toulouse
|120
|0,13%
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|36,66%
|Taux d'abstention
|63,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|89 738
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc (53 élus) Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse
|73 708
|52,06%
|
|Pierre Cohen (16 élus) Rassemblee, toulouse avance !
|67 869
|47,93%
|
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|57,66%
|Taux d'abstention
|42,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|146 783
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Moudenc Jean-luc moudenc un nouvel elan pour toulouse
|49 554
|38,19%
|Pierre Cohen Avec vous, toulouse avance !
|41 851
|32,26%
|Serge Laroze Toulouse bleu marine
|10 574
|8,15%
|Antoine Maurice Toulouse vert demain europe ecologie les verts parti pirate midi-pyrenees
|9 064
|6,98%
|Jean-Christophe Sellin A toulouse, place au peuple - front de gauche
|6 616
|5,10%
|Christine De Veyrac L'alternative responsable
|3 183
|2,45%
|Elisabeth Belaubre Le rassemblement citoyen
|3 141
|2,42%
|Jean-Pierre Plancade "aimer toulouse"
|2 753
|2,12%
|Ahmad Chouki Toulouse en marche !
|2 170
|1,67%
|Sandra Torremocha Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|818
|0,63%
|Participation au scrutin
|Toulouse
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|132 909
Villes voisines de Toulouse
- Toulouse (31000)
- Ecole primaire à Toulouse
- Maternités à Toulouse
- Crèches et garderies à Toulouse
- Classement des collèges à Toulouse
- Salaires à Toulouse
- Impôts à Toulouse
- Dette et budget de Toulouse
- Climat et historique météo de Toulouse
- Accidents à Toulouse
- Délinquance à Toulouse
- Inondations à Toulouse
- Nombre de médecins à Toulouse
- Pollution à Toulouse
- Entreprises à Toulouse
- Prix immobilier à Toulouse