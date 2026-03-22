Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourcoing [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tourcoing sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tourcoing.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourcoing
11:52 - Quels étaient les résultats des élections à Tourcoing la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Tourcoing dimanche dernier, dans un contexte d'abstention plus forte qu'au niveau national, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 63,08 %. Au terme de ce vote, c'est Doriane Becue (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance avec 47,64 % des votes. Derrière, Bastien Verbrugghe (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 18,43 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Du côté des autres candidats, avec 16,74 %, Emilie Croës, étiquetée La France insoumise, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Katy Vuylsteker, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 9,14 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tourcoing
Le deuxième tour des élections municipales à Tourcoing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emilie Croës
Liste de La France insoumise
TOURCOING INSOUMISE
|
|
Doriane Becue
Liste divers droite
VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
|
|
Bastien Verbrugghe
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR TOURCOING
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tourcoing
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Doriane BECUE (Ballotage) VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
|11 492
|47,64%
|Bastien VERBRUGGHE (Ballotage) UNIS POUR TOURCOING
|4 445
|18,43%
|Emilie CROËS (Ballotage) TOURCOING INSOUMISE
|4 037
|16,74%
|Katy VUYLSTEKER NOUS, TOURCOING AVEC KATY VUYLSTEKER
|2 205
|9,14%
|Franck TALPAERT Citoyennes et Citoyens pour Tourcoing
|1 597
|6,62%
|Christophe CHARLON Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|346
|1,43%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|36,92%
|Taux d'abstention
|63,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|24 556
Source : ministère de l’Intérieur
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