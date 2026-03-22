Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tourcoing

Le deuxième tour des élections municipales à Tourcoing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emilie Croës
Emilie Croës Liste de La France insoumise
TOURCOING INSOUMISE
  • Emilie Croës
  • Dalil Diab
  • Jacqueline Bercker
  • Ali Benfiala
  • Cherifa Kehila
  • William Roger
  • Valentine Leroy
  • Mohamed Metidji
  • Sarah Henchiri
  • Ishak Hamitouche
  • Leslie Capdevila
  • Valentin Francois
  • Malika Dries
  • Samuel Meegens
  • Lilas Sucche
  • Olivier Lecocq
  • Adeline Roesch
  • Jean-Philippe Vanhoutte
  • Dalila Belaidi
  • Alexis Lobjois
  • Farida Benchadi
  • Emmanuel Leroy
  • Inès Khachnaoui
  • Nicolas Dupont
  • Selma Meegens
  • Selim Dahmami
  • Hiba Mofdi El Khamlichi
  • Cedric Vantourout
  • Malika Belgacem
  • Maximilien Coequyt
  • Yousra Belhia
  • Sabri Hamlaoui-Chareuf
  • Véronique Billiau
  • Van Magola Kinuani
  • Sara Wahbi
  • Imed-Eddine Belhia
  • Fadila Rebiai Mallem
  • Michel Cirone
  • Selma Sellatnia
  • Fatah Khobzaoui
  • Assia Zaoui
  • Djaber Boukerkour
  • Anaïs Desmet
  • Luca Delporte
  • Aurore de Bruyckere
  • Laurent Brunner
  • France Guelton
  • Michel Mondy
  • Aïcha Chebiha Barbez
  • Malek Mameche
  • Sara Assadi
  • David Hallaert
  • Leila Destheves
  • Théo Lassure
  • Myriam Demoustier Syx
Doriane Becue
Doriane Becue Liste divers droite
VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
  • Doriane Becue
  • Gerald Darmanin
  • Berengere Duret Thuret
  • Maxime Cabaye
  • Eglantine Deboosere
  • Salim Achiba
  • Isabelle Mariage Desreux
  • Peter Maenhout
  • Fabienne Chanteloup
  • Olivier Candelier
  • Florence Tavernier
  • Pierric Desplechin
  • Marie-Christine Soris Lejeune
  • Christophe Desbonnet
  • Anais Dakhia
  • Christophe Blomme
  • Martine Klein Hollebeque
  • Eric Buyssechaert
  • Coralie Hussenet Gourde
  • Jean-Marc Vangilvin
  • Marjane Pierres Rousmans
  • Romain Lazare
  • Claire Maras
  • Bruno Vandecasteele
  • Anne-Sophie Branquart
  • Jean-Marie Vuylsteker
  • Messaouda Sekhri Boukhobza
  • Jean-Baptiste Glorieux
  • Brigitte Lherbier
  • Lionel Pereira
  • Laura Lepla
  • Arnaud Le Blan
  • Christine Bernot
  • Eric Latacz
  • Marie-Christine Lemesre Martin
  • Eden Besser
  • Laetitia Guyart
  • Anthony Henry
  • Stephanie Glorieux
  • Pierre Dessauvages
  • Peggy Le Deaut
  • Pascal Benoist
  • Pauline Fertin Dufour
  • Yoan Kalala
  • Angelique Beneston
  • Bernard Vautrin
  • Sonia Boukarine
  • Johann Bernard
  • Marie-Laure Caudal
  • Guillaume Dumortier
  • Naima Ikhadriouene
  • Nicola-Pedro Aguilera Ranieri
  • Marie-Pierre Nony
  • Dominique Vandaele
  • Laurence Lippert
Bastien Verbrugghe
Bastien Verbrugghe Liste du Rassemblement National
UNIS POUR TOURCOING
  • Bastien Verbrugghe
  • Sylvie Martin
  • Jean-Claude Guell
  • Camille Szymanski
  • Karl Delcourt
  • Erika Fitte
  • Tony Duthoy
  • Maryse Lalouette
  • Louis Bleuzé
  • Harilala Randriambololona
  • Jonathan Turck
  • Junia Dehay
  • Ozcan Gunaydin
  • Christine Lepage
  • Arnaud Féard
  • Catherine Bonnet
  • Rémy Fontaine
  • Clémentine Maquet
  • Paul Leon
  • Léa-Marie Rousmans
  • Joël Denis
  • Theodora de Jaegher
  • Guillaume Marecaux
  • Kathy Dal
  • Jimmy Lhermitte
  • Danièle Couvois
  • Christopher Detoeuf
  • Jacqueline Six
  • Philippe Lemeire
  • Claudine Meurillon
  • Laurent Bastien
  • Nathalie Gevaert
  • Johnny Masson
  • Christelle Lefebvre
  • Michel Cunial
  • Michelle Lecrix
  • André Elias
  • Angélique Meresse
  • Marc-Antoine Willaey
  • Solange Puget
  • Damien Delattre
  • Hélène Blasco
  • Didier Lietart
  • Virginie Maubrun
  • Philippe Buyens
  • Jacqueline Sclavons
  • Jean-Charles Blasco
  • Maria Das Dores Fernandes Postiga
  • David Leclercq
  • Nicole Largillier
  • René Martin
  • Muriel Etien
  • Fernand Sannier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tourcoing

Tête de listeListe Voix % des voix
Doriane BECUE
Doriane BECUE (Ballotage) VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE 		11 492 47,64%
Bastien VERBRUGGHE
Bastien VERBRUGGHE (Ballotage) UNIS POUR TOURCOING 		4 445 18,43%
Emilie CROËS
Emilie CROËS (Ballotage) TOURCOING INSOUMISE 		4 037 16,74%
Katy VUYLSTEKER
Katy VUYLSTEKER NOUS, TOURCOING AVEC KATY VUYLSTEKER 		2 205 9,14%
Franck TALPAERT
Franck TALPAERT Citoyennes et Citoyens pour Tourcoing 		1 597 6,62%
Christophe CHARLON
Christophe CHARLON Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs 		346 1,43%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 36,92%
Taux d'abstention 63,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 24 556

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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