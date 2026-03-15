Résultat municipale 2026 à Tournan-en-Brie (77220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tournan-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tournan-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournan-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GAUTIER
Laurent GAUTIER (27 élus) Tournan avance 		2 448 82,01%
  • Laurent GAUTIER
  • Véronique COURTYTERA
  • Jérémy ETIENNE
  • Laurence GAIR
  • Madani KHALOUA
  • Eva LONY
  • Farid MEDJOUB
  • Chloé HUSSON
  • Pierre LAURENT
  • Mari PERALTA SUAREZ
  • Pascal FOLLIOT
  • Sandrine BRUSSELLE
  • Jean-Pierre MARCY
  • Stéphanie DAOULAS
  • Hubert BAKKER
  • Laure MONOT
  • Fabien EL MKELLEB
  • Mylène PIGNON
  • Christophe ROBILLARD
  • Isabelle JOSSET
  • Philippe RENARD
  • Pascale GOMEZ
  • Rachid ANOUAR
  • Camille HAEUSLER
  • Carlos DOS SANTOS
  • Anne HAMLIN
  • Laurent SAUSSEY
Christophe SIMON DEL FAVERO
Christophe SIMON DEL FAVERO (2 élus) VIVEMENT TOURNAN 		537 17,99%
  • Christophe SIMON DEL FAVERO
  • Dominique Christine BUSSIER
Participation au scrutin Tournan-en-Brie
Taux de participation 52,45%
Taux d'abstention 47,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 3 039

Source : ministère de l’Intérieur

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