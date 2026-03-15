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19:20 - Tournan-en-Brie : municipales et dynamiques démographiques Comment la population de Tournan-en-Brie peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,77%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3836 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,31% et d'une population étrangère de 9,26% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,81% à Tournan-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Rassemblement national à Tournan-en-Brie : les chiffres récents Le Rassemblement national avait obtenu 11,87% des votes lors des municipales à Tournan-en-Brie il y a six ans. Il n'y aura pas de second tour, Laurent Gautier étant désigné dès le premier. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 21,36% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 40,87% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 19,45% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Tournan-en-Brie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,70% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,22% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,50% le dimanche suivant.

16:58 - Tournan-en-Brie : 58,29 % d'abstention à la dernière élection municipale En 2020, la participation à Tournan-en-Brie s'était élevée à 41,71 % lors du premier tour (un niveau conforme à la tendance du pays), représentant 2 359 votants alors que la pandémie du coronavirus pesait sur l'événement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 74,75 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,53 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,98 % au premier tour, contre 45,76 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent in fine le profil d'une zone moins participative que la moyenne face aux moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Tournan-en-Brie sera quoi qu'il en soit déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Comment Tournan-en-Brie a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les élections législatives à Tournan-en-Brie organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) en tête du peloton avec 33,72% au premier tour, devant Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 33,22%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Céline Thiébault-Martinez culminant à 56,50% des votes dans la commune. Les Européennes en amont à Tournan-en-Brie avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (30,70%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,95% des voix.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Tournan-en-Brie : les résultats à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Tournan-en-Brie portaient leur choix sur Pascal Novais (Nupes) avec 30,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Novais virant de nouveau en tête avec 50,73% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Tournan-en-Brie plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,44% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,69%. Lors de la finale de l'élection à Tournan-en-Brie, les électeurs accordaient 59,13% pour Emmanuel Macron, contre 40,87% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Tournan-en-Brie s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Tournan-en-Brie À Tournan-en-Brie, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 23,89 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 224 200 euros la même année. Une recette bien loin des 3 050 990 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Tournan-en-Brie s'est établi à 39,00 % en 2024 (contre 21,00 % en 2020). Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Tournan-en-Brie s'est chiffrée à 1 415 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 378 € relevés en 2020.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à Tournan-en-Brie Il peut s'avérer instructif d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Tournan-en-Brie. Au soir du premier tour à l'époque, Laurent Gautier (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 2 011 suffrages (88,12%). Juste derrière, Martine Clement-Launay (Rassemblement National) a recueilli 271 bulletins valides (11,87%). Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Tournan-en-Brie, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.